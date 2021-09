New York hautnah: Grandiose Show in der Buchser Lokremise

Kultur Grandiose Show: New-York-Ambiente in der Buchser Lokremise Brillante Solisten, ein erstklassiges Showorchester und atemberaubende Lichtprojektionen brachten die Atmosphäre aus New York, der Stadt, die niemals schläft, in die Lokremise. Ramona Riedener 20.09.2021, 17.35 Uhr

Ausdrucksvolle Künstlerinnen und Künstler sowie ein erstklassiges Orchester wirkten bei der Konzertshow mit. Thomas Haltinner

Ein ganz besonderer Augenblick war es, als in der Lokremise in Buchs an diesem Abend das Licht ausging und das Orchester mit den ersten Takten das Publikum mit auf die Reise nahm, in die Stadt, die niemals schläft. New York, die Metropole der Superlative; mit leuchtenden Neonreklamen, hupenden Taxis, der spektakulärsten Skyline der Welt und den gigantischen Wolkenkratzern.

Was kann dieses einmalige Ambiente besser vermitteln als Musik von unvergesslichen Künstlern, die in dieser Stadt ihre Träume verwirklicht haben? Im legendären Apollo Theater an der 254 West 125th Street im New Yorker Stadtteil Harlem, welches 1914 eröffnet wurde, begannen Karrieren von Jazz-, Blues-, Soul- und Poplegenden wie Frank Sinatra, Billie Holiday, Diana Ross und den Jackson Five mit Michael Jackson.

Spezialgast aus Paris

Stepptanz auf Hollywood-Niveau brachte Spezialgast Fabien Ruiz in die Lokremise. Der Stepptänzer aus Paris war Choreograf und Coach des mit fünf Oscars und drei Golden Globe Awards ausgezeichneten Films «The Artist», der 2011 in die Kinos kam. Er zählt zu den renommiertesten Stepptänzern der Welt und ist durch seine aussergewöhnlichen Fähigkeiten der Superstar im Stepptanz.

Präsentiert wurde die Konzertshow «New York – New York» von der Musikschule Werdenberg unter der Projektleitung von Renate Wehinger und Dennis Mungo als Produzent. Durch die Strassen von New York führte die charmante Jennifer Sarah Boone, während der Sound des Showorchesters unter der Leitung von Jan Ströhle und die spektakulären Licht- und Videoprojektionen die Atmosphäre der Metropole live auf die Bühne der Lokremise brachten.

Ausdrucksstarke Stimmen und perfekt inszenierte Show

Kaum eine Stadt wird so oft besungen wie New York. So bot die Konzertshow eine breite Palette an Musikstilen. Mit ihren ausdrucksstarken Stimmen vermochten Tina Ajala, Jennifer Sarah Boone, Julia Hagne und Raphael Jost perfekt in die Rollen berühmter Künstler schlüpfen und ihre Musik authentisch wiedergeben.

Tina Ajala, die schon mehrmals in der Lokremise als Sängerin zu Gast war, erhielt ihre Ausbildung an der Stella Academy in Hamburg und ist mittlerweile in verschiedenen Musicals wie «Hair», «West Side Story» oder «Dirty Dancing» im In- und Ausland zu sehen. Das Multitalent Jennifer Sarah Boone, die Sängerin aus «Trinidat & Tabago», hat nicht nur eine ausdrucksstarke Gesangsstimme, sie ist auch perfekte Moderatorin auf der musikalischen Reise durch New York. Neben ihrer Muttersprache Englisch spricht sie perfekt Deutsch und Schwäbisch.

Die aus Schweden und Grabs stammende Julia Hagne beeindruckt mit ihrer glasklaren Stimme, mit der sie die Songs in verschiedenen Stilrichtungen gefühlvoll interpretiert.

Repertoire von weltbekannten Stars

Raphael Jost überzeugt nicht nur mit seiner kraftvollen, warmen Stimme, sondern auch mit seiner Virtuosität auf dem Piano. Nachdem er 2012 mit dem Solistenpreis des Europäischen Nachwuchs-Jazzpreis in Burghausen (D) ausgezeichnet wurde und drei Jahre später den Swiss Jazz Award gewann, ist er mit seinen Bands auf zahlreichen Musikfestivals in Zentraleuropa, Schweden und Japan aufgetreten.

Vom Orchester live begleitet, interpretierten die Gesangssolisten ein Repertoire von weltbekannten Stars wie der Bluessängerin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone, der «Queen of Soul» Aretha Franklin, der Jazzlegende Billie Holiday, die ihre schmerzhafte Biografie mit unvergesslicher Musik verarbeite oder der Soulsängerin Alicia Keys. Soloparts von Flötist und Arrangeur Günter Wehinger, sowie Trompeten-, Sax-, Klarinetten- und Basssolos unterstrichen die stimmigen Gesangsinterpretationen.

Kojak alias Telly Savalas im Einsatz in Manhattan: Die Melodie der Krimiserie bleibt ebenso unvergesslich wie der Lolli, die polierte Glatze und der zynische Humor des Polizisten.

Hommage des Orchesters an Michael Jackson

Auch die Karriere von Michael Jackson begann einst im Apollo-Theater. Der spätere Superstar trat damals mit den Jackson Five auf, bevor er die Solokarriere einschlug. Sein Album «Triller» aus dem Jahr 1982 schlug wie eine Bombe ein. Eine Hommage an den Künstler und sein wohl bekanntestes Werk gab es vom Orchester, dazu eine Einlage der Spitzenklasse von Gitarrist Dennis Mungo.

Keine Show ohne Frank Sinatra: So endet in der Lokremise Buchs die musikalische Reise durch die Strassen der Stadt, mit dem Titelsong des gleichnamigen Musikfilms «New York, New York» und dem Soundtrack der Serie «Sex and the City».