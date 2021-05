Kultur Feierliche Stimmung an der Finissage Unter freiem Himmel erfreuten sich Kunstinteressierte an einem vielfältigen Programm. 11.05.2021, 05.00 Uhr

Schaulustige wohnten dem Bronze-Schaugiessen bei. Bild: PD

(pd) Vier Wochen lang konnte in der ganzen Region die Ausstellung «Schönheit – Kunst im Werdenberg» besichtigt werden. Die rund 170 Werke von über 70 Künstlern wurden an der Finissage am Freitagabend in der Heuwiese, Weite, von den Initiatoren des Projekts, Julia Keller, Thomas Beerle, Helen und Fredy Sutter ein letztes Mal gewürdigt.