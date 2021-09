Unterwasser «Kultur braucht Unterstützung»: Förderverein hilft dem Kleintheater Zeltainer Ein stattlicher Geldbetrag des Fördervereins Zeltainer hilft dem Kleintheater, durch Corona-Einschränkungen entstandene finanzielle Löcher zu stopfen. 20.09.2021, 13.12 Uhr

Der Vorstand des Fördervereins hört interessiert den Ausführungen von Martin Sailer zu. Bild: PD

44 Mitglieder des Fördervereins Zeltainer fanden sich vergangene Woche zur Hauptversammlung im Zelt des Kleintheaters ein. Kurzfristig musste der Vorstand sein Konzept ändern, da auch im Zeltainer die 3-G-Pflicht gilt. Dies führte zwar zu einzelnen Abmeldungen für die HV, dafür durften sich die Anwesenden zum ersten Mal seit Monaten ohne Maske im Zelt aufhalten.

Präsidentin Yvonne Schmuki begrüsste die treuen «Fördervereinler» herzlich zur Versammlung. Sie erinnerte daran, wie viel Flexibilität diese Theaterspielzeit von allen erforderte: Stets ändernde Bedingungen der Corona-Schutzkonzepte hielten sowohl den Zeltainer-Betreiber Martin Sailer als auch die Besucher auf Trab. Vorstellungen mussten abgesagt, verschoben und neu fixiert werden. Künstler sagten ab, andere legten eine Zusatzvorstellung ein.

Vergleich mit einer Bergtour

Die Versammlungsleiterin verglich die Saison 2021 mit einer Bergtour. Da könnten sich die Bedingungen ebenfalls rasch ändern, es müssten zum Beispiel eine Routenänderung oder sogar die Umkehr vorgenommen werden. Der Förderverein sei darum auch wie eine sichernde Seilschaft für Sailers Kleinbühne. Mit ihrem Jahresbeitrag würden die Anwesenden Kleinkunst in Unterwasser auch in schwierigen Zeiten ermöglichen. Es sei eben besonders wichtig, dass der Förderverein und Martin Sailer am «gleichen Seil» zögen.

Die Traktanden wurden anschliessend zügig behandelt und die Anträge ohne Gegenstimmen genehmigt. Ein stattlicher Betrag konnte so auch ans Kleintheater gesprochen werden. Damit liessen sich finanzielle Löcher, welche die Einschränkungen und der Besucherrückgang bei den Vorstellungen verursachten, stopfen.

Dank an treue Helfer

Martin Sailer bedankte sich herzlich für die Unterstützung durch den Förderverein, er schilderte kurz die anspruchsvolle Situation für den Betrieb. Auch die Arbeit der treuen Helfer, von denen ihn manche schon jahrelang unterstützen, verdankte er. Wegen der besonderen Umstände sei er heuer nicht ganz unglücklich, wenn die Saison bald zu Ende gehe. Trotzdem wolle er auch erwähnen, dass eine Spielzeit über das Sommerhalbjahr sicher von Vorteil gewesen sei.

Anschliessend spielte sich der österreichische Kabarettist Berni Wagner in die Herzen der Zeltainer-Familie. (pd)