Bodensee im Jahr 1323: Kaum entdeckt die junge Hanna im beschaulichen Konstanz ihre Liebe zum Hebammenamt, schreckt ein heimtückischer Giftmord die Reichsstadt auf. Die Mörderin ist schnell gefunden, ebenso schnell ihr Motiv: Missgunst. Aber Hanna glaubt nicht an die Schuld der Edelfrau und beginnt mit Nachforschungen. Bald schon taucht sie tief in die Intrigen ein, die in den Gassen von Konstanz gesponnen werden. Doch ihre Neugier entgeht auch den wahren Mördern nicht, und Hanna muss um ihr Leben bangen.

Mit «Die Wehmutter vom Bodensee» ist Doris Röckle ein beeindruckender historischer Kriminalroman gelungen: Einfühlsam und mit viel Gespür für Zeitkolorit und regionale Couleur verwebt sie einen vielschichtigen, hoch spannenden Plot mit exzellent recherchierter, greifbar gemachter Geschichte. Bildgewaltig und wortgewandt erweckt sie die mittelalterlichen Gassen der Stadt am Bodensee zum Leben. (wo)

«Die Wehmutter vom Bodensee», Emons Verlag, ISBN 978-3-7408-1146-4