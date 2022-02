Volksfest im Zeichen der Blasmusik wird in Mels stattfinden

Kreismusiktag Ein Volksfest im Zeichen der Blasmusik wird am 10. Juni in Mels stattfinden Im Juni treffen sich Blasmusikvereine aus dem Sarganserland und Werdenberg zum gemeinsamen Kreismusiktag. Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Einer von 13 Vereinen, die am gemeinsamen Kreismusiktag Sarganserland teilnehmen: Die Bürgermusik Gams. Bild: PD

Wie das OK des Kreismusiktags 2022 in Mels erfreut berichtet, haben fast alle Vereine eine Teilnahme am Sarganserländer Kreismusiktag zugesagt. Entsprechend werden 500 Musikantinnen und Musikanten aus 13 Vereinen aufspielen.

Für die Gäste wird somit viel abwechslungsreiche und hochstehende Musik geboten. Nach einer ordentlich langen Durststrecke freuen sich wohl Musikantinnen, Musikanten und Gäste gleichermassen auf die musikalischen Vorträge.

Festliches Programm

Bereits am Freitag, 10. Juni, ist abends eine Shownight im Kultur- und Kongresshaus Verrucano geplant. Wie das OK vermeldet, sind die Verhandlungen mit einem namhaften Orchester weit fortgeschritten. Ebenfalls am Freitag ist eine grosse Party mit lokalen und regionalen Bands auf dem Dorfplatz geplant.

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen der Vorträge der Blasmusikvereine der Kreise Sarganserland und Werdenberg, wobei das Wettspiel am Vormittag und die Marschmusik am Nachmittag geplant sind. Nach dem Wettstreit werden am Festakt die besten Vorträge prämiert sowie verdiente Musikantinnen und Musikanten der Vereine für ihr Engagement zugunsten der Blasmusik und des Dorflebens geehrt.

Nur dank Sponsoren möglich

Wie die Veranstalter betonen, konnten mit Raiffeisen (Raiffeisenbanken Sarganserland, Walenstadt, Werdenberg und Sennwald) sowie der Ackermann AG Totalunternehmung zwei regional verwurzelte Firmen als Hauptsponsoren für den Kreismusiktag gewonnen werden.

Das ermögliche, «einen erstmals gemeinsam stattfindenden Kreismusiktag der Kreise Sarganserland und Werdenberg sowie ein schönes Volksfest in Mels zu organisieren», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

«Ein Besuch in Mels zwischen Pfingsten und Fronleichnam oder eben am Freitag und Samstag, 10. und 11. Juni, lohnt sich bestimmt», werben die Veranstalter. Aktuelle Neuigkeiten bezüglich des Sarganserländer Kreismusiktages finden sich unter www.kmt22-mels.ch.

Zwei Kreise, 13 Vereine

Nicht weniger als 13 Musikvereine nehmen am Kreismusiktag 2022 in Mels teil. Dabei ist nebst dem Kreis Sarganserland auch das Werdenberg sehr gut vertreten.

Aus Ersterem sind Anmeldungen von der Musikgesellschaft (MG) Harmonie Bad Ragaz, der MG Flums, der Harmonie Alpenrose Murg, der MG Pfäfers, der MG Sargans, der MG Vilters, der MG Walensee-Quarten, der MG Konkordia Walenstadt und der Bürgermusik Wangs eingegangen.

Aus dem Werdenberg nehmen die vier Musikvereine Buchs-Räfis, Bürgermusik Gams, MG Sennwald und MG Sevelen am Kreismusiktag teil. (pd)

