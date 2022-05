Kreisjugitag Das Heimteam TV Buchs lässt alle hinter sich: 500 Kinder und Jugendliche messen sich in Buchs in der Leichtathletik Bei Sonnenschein massen sich am Sonntag in Buchs rund 500 Kinder und Jugendliche in der Leichtathletik. Sechs Siegerinnen und Sieger sind in der W&O-Region wohnhaft. 25.05.2022, 05.00 Uhr

Tina Saluz (STV Grabs) sicherte sich in der Kategorie U12W den ersten Rang. Für Anna Widakovich (STV Sennwald) reichte es am Schluss für das U18-Podest. Sie durfte sich die Bronzemedaille umhängen lassen.

Wie es am Kreisjugitag üblich ist, begaben sich die Teilnehmenden jeweils vereinsweise zu den verschiedenen Disziplinen. Während der Ballwurf, Weitsprung und 1000- Meter-Lauf auf den Aussenanlagen des Schulhauses Hanfland in Buchs ausgetragen wurden, fanden zeitgleich im BZB der Sprint, Kugelstossen, Hochsprung und ebenso Weitsprung statt. So entstanden für die acht teilnehmenden Vereine aus der Region Werdenberg keine langen Wartezeiten und der Wettkampf konnte reibungslos durchgeführt werden.

Für diejenigen Kids, welche den Wettkampf bereits abgeschlossen hatten, bot der Turnverein Buchs als Organisator des Kreisjugitags spielerische Freizeitwettkämpfe an. So konnten die Kinder beim Sackhüpfen, Puzzeln, Dosenschiessen und bei einem Geschicklichkeitsparcours teilnehmen.

Sechs Siegerinnen und Sieger aus der W&O-Region

Die Kinder und Jugendlichen aus den Turnvereinen der W&O-Region präsentierten sich an den Wettkämpfen in guter Form. Sechs Kategoriensiege plus weitere 14 Podestplätze – so die reiche Ausbeute. Am erfolgreichsten war das Heimteam TV Buchs mit sieben Medaillen, gefolgt von der Jugi Sennwald mit deren sechs.

In der Kategorie der Ältesten (U18) trugen Ian Wilhelm (TV Buchs) und Seraina Inhelder (Jugi Sennwald) den Sieg davon. Die weiteren Kategoriensiegerinnen und -sieger: Romina Lenherr vom STV Gams (U08), Salome Steiner vom STV Grabs (U10), Tina Saluz vom STV Grabs (U12) sowie Ben Eppich von der Jugi Salez (U12).

Oberriet-Eichenwies gewinnt Riegenstafette

Als Höhepunkt des Tages stand wie üblich die Riegenstafette auf dem Tagesprogramm. Nachdem sich um 15.30 Uhr alle Vereine versammelt hatten, hiess es nach einem kurzen Fahnenmarsch rund um die Hanflandwiese nochmals Vollgas geben. In einer Art Pendelstafette sprinteten die Kids vereinsweise über die Wiese und versuchten so, sich den heiss begehrten Riegenstafetten-Pokal zu sichern. Schliesslich durfte sich der Turnverein Oberriet-Eichenwies beim anschliessenden Rangverlesen auf den Pokal stürzen, was sich die begeisterten Kids natürlich nicht zweimal sagen liessen.

Auch die jeweiligen Erst- bis Drittplatzierten der einzelnen Disziplinen durften sich bei der Rangverkündigung über eine Auszeichnung in Form einer Medaille freuen.

Die vielen strahlenden Gesichter der Kinder, so hält der Organisator abschliessend fest, lassen auf einen gelungenen Anlass schliessen und sind die gesamte Arbeit im Vorfeld sowie auch am Tag des Wettkampfes selber auf jeden Fall alle Mühe wert. (pd)