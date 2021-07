Buchs Mit einer spektakulären Aktion machte die neue Bildschule Buchs auf ihren Kursbeginn aufmerksam Die Bildschule Buchs startet im September mit verschiedenen Kursen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Um auf sich aufmerksam zu machen, rollte am Wochenende der Künstler Bernhard Keller zusammen mit Manuela Graf und Marlene Hellmann einen angefertigten Stier durch die Bahnhofstrasse, welcher von Kindern alsbald bemalt wurde. Esther Wyss 04.07.2021, 17.32 Uhr

Die Aktion Paint «n» rolL erregte grosse Aufmerksamkeit und kam bei den Kindern und Eltern gut an. Bild: Esther Wyss

Die Bildschule Buchs richtet sich schwerpunktmässig an Kinder und Jugendliche und bietet Raum für die Entwicklung ihrer gestalterischen Fähigkeiten, für ihre schöpferische Energie, ihre Neugierde und Entdeckungsfreude. Nach unzähligen Gesprächen und vielen Sitzungen ist es Anfang September so weit. Die Bildschule Buchs öffnet ihre Türen im Kirchgemeindehaus Räfis und bietet vorerst vier Kurse an.

Die Idee, eine Bildschule zu eröffnen und damit das Freizeitangebot in Buchs zu erweitern, beschäftigte Steinbildhauer Bernhard Keller schon lange. Als das Kirchgemeindehaus Räfis Mieter suchte, sah er dies als grosse Chance.

Mietmöglichkeit ist ein absoluter Glücksfall

«Dass die Kirchgemeinde die Räumlichkeiten an die Bildschule Buchs vermietet, ist ein absoluter Glücksfall», sagt Bernhard Keller und spricht von einem Meilenstein in der Verwirklichung der Idee. Keller weiter:

«Die Räumlichkeiten eignen sich vorzüglich für unser Vorhaben. Der Raum inspiriert, ist gross, die Einrichtung flexibel, und es hat eine Bühne.»

Ende April luden Präsident Bernhard Keller, Vizepräsidentin Manuela Graf und Aktuarin Marlene Hellmann zur Gründungsversammlung des Vereins nach Räfis ein. In der Region fehle ein Kursangebot im Bereich der Bildnerischen Kunst, sagt Keller. Diese Lücke möchte die Bildschule Buchs mit einem prozessorientierten, gestalterischen Angebot schliessen. Ziel des Vereins ist, die Auseinandersetzung mit Gestaltung und Kunst Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten zu ermöglichen.

Zusammen mit Passanten wurden die anfänglich leeren Plakate kreativ gestaltet. Bild: Esther Wyss

Das Kursangebot soll den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. Im Vordergrund steht der gestalterische Prozess. Fantasie und Kreativität sollen sich in einem Freiraum und Ordnung unter kundiger Anleitung entfalten können. In der Experimentierwerkstatt dürfen die jüngsten Kursteilnehmer mit diversen Materialien aus dem Wald, Kleister, Schachteln, Zeitungen und Farbe ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Im 3D-Kurs entstehen aus Papier, Blech, Holz und anderen Zutaten dreidimensionale Objekte. Solch eigenhändiges Tun erfordert selbstständiges und manchmal kühnes Handeln.

Der Kurs «Experimental Drawing» bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre eigene Bildsprache zu entwickeln. Wer Lust hat die Welt des Zeichnens, der Farben und Techniken kennen zu lernen, ist im Kurs «Mit Stift und Pinsel» am richtigen Ort. Die Kurse werden quartals- und semesterweise zu einem erschwinglichen Preis angeboten undfindenwöchentlichwährend zweier Stunden in der Freizeit statt. Ausgewiesene Künstlerinnen und Pädagogen leiten die Kurse und orientieren sich dabei an den Stärken der Teilnehmer.

Aktion Paint «n» roll war einer der Höhepunkte

Die Bildschule Buchs leistet mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen und kann auch das Interesse an gestalterischen, künstlerischen, konstruktiven, planerischen oder handwerklichen Tätigkeiten und Berufen wecken. Mit Plakaten und einer spektakulären Aktion machte die Bildschule Buchs auf die Eröffnung im September aufmerksam.

Zuerst wurden Plakate auf denen nur drei geometrische Figuren zu sehen waren, unter Einbezug der Bevölkerung kreativ ergänzt und später mit Informationen überklebt. Ein Höhepunkt bildete die Aktion Paint «n» roll am vergangenen Samstag. Bernhard Keller, Manuela Graf und Marlene Hellmann rollten ein schwarzes Tischblatt und einen kleinen nachgebildeten Stier durch die stark belebte Bahnhofstrasse. Beides durfte von Kindern und Erwachsenen mit übergrossen Malkreiden verziert werden.