Neuer Street-Workout-Park in Sevelen ist nun offen

Kraftsport Fitnesstraining unter freiem Himmel: In Sevelen ist der neue Street-Workout-Park nun offen Die Gemeinde Sevelen bietet neu einen Street-Workout-Park. Am Sonntag wurde der offiziell übergeben und rege genutzt. 13.04.2022, 05.00 Uhr

Kraftsport unter freiem Himmel: Die Jugendlichen und Erwachsenen freuten sich am Sonntag über die neue Anlage in Sevelen. Bild: pd

In unmittelbarer Nähe von Fussball- und Tennisplatz ergänzt die Installation eines Street-Workout-Parks das Sportangebot der Gemeinde. Workout im Fitnessstudio – vor al­lem im Sommer – ist nicht je­dermanns Sache. Wer lieber draussen und nur mit seinem Körpergewicht arbeiten will, nutzt eben einen Street-Workout-Park für Fitnessübungen. Als «Spielplatz für Jugendliche und Erwachsene» sind diese Anlagen derzeit im Trend. Neu kann auch in Sevelen an fest montierten Outdoor-Geräten trainiert werden.