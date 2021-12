Konzert On The Move – ein musikalisches Erlebnis Der Gospel- und Popchor brachte im Rahmen seiner Konzertreihe Gefühl und Groove in die evangelisch-reformierte Kirche Gretschins. Mit ihrer Musik wollte On The Move in den Menschen, besonders in dieser schwierigen Zeit, ein inneres Licht entzünden. Michael Braun 19.12.2021, 14.22 Uhr

Mit viel Freude und Harmonie präsentiert On The Move sein diesjähriges, musikalisch hochkarätiges Programm. Michael Braun

Mit harmonischen Klängen unterhielt der Gospel- und Popchor On The Move am vergangenen Freitag die Zuhörerinnen und Zuhörer in der evangelisch-reformierten Kirche in Gretschins. Nach Auftritten in Glarus, Sargans und Walenstadt gab der regional verankerte Chor unter der Leitung von Christian Nipp hier sein viertes Konzert der Konzertreihe 2021.

Trotz krankheitsbedingtem Ausfall des Konzertes in Mels und Verschiebung dessen in Bad Ragaz strahlte der Chor Euphorie und Harmonie aus. Damit versetzten sie die Besucher des Konzerts in besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung. On The Move nahm die Zuschauer mit auf eine bewegende Reise durch Gospel, Filmmusik und Weihnachtslieder diverser Art, meist angereichert mit einer Essenz von Pop und mitreissendem Groove.

«Highlight unseres Schaffens»

«Das Highlight unseres Schaffens», so bezeichnet der Chor On The Move seine jeweiligen Konzertreihen im Advent – und ein Highlight war der Auftritt in Gretschins allemal. On The Move schaffte es bei seinem Konzert nicht nur, die Zuhörer auf eine musikalische Reise mitzunehmen, sondern auch eine einmalige besinnliche Atmosphäre zu kreieren. Neben Gospelklassikern wie «Shine, Jesus, Shine» oder «The Power of Your Love» trugen sie bekannte Evergreens wie «Eye of the Tiger» aus Rocky III oder «What a Wonderful World» von Louis Armstrong an die Ohren der Zuschauer. Auch Weihnachtsmelodien wie «The Little Drummer Boy» oder «Run, Rudolph, Run» wurden gesungen.

Mit ihrer Musik wollte On The Move in den Menschen, besonders in dieser schwierigen Zeit, ein inneres Licht entzünden. Durch ihren expressiven und gefühlvollen, qualitativ hochwertigen und dennoch nicht steril wirkenden Gesang transportierten sie diese Botschaft an die Zuschauer. Verschiedene Solos, Einlagen auf der Mundharmonika und die musikalische Unterstützung durch Pirmin Schädler am Piano, Clemens Kaufmann am Bass und Marius Matt an den Drums, machten den Abend zu einem musikalischen Erlebnis. Begleitet wurde das Konzert durch eine humorvolle Moderation.

Dass der Chor die letzten zwei Jahre gekämpft hatte, um seinen Proberückstand aufzuholen und diverse Auftritte ins Wasser gefallen waren, merkte man höchstens an der grossen Motivation und Begeisterung der Sängerinnen und Sänger. Die Freude, endlich wieder auf der Bühne zu stehen, sei riesig, liess der Chor während des Konzertes verlauten und das Publikum auch durch ihren Auftritt verspüren.

Kollekte für den Entlastungsdienst

Wie jedes Jahr spendet On The Move einen Teil der Kollekte. Dieses Jahr an den Entlastungsdienst Sarganserland/Werdenberg. Der gemeinnützige Verein unterstützt Familien bei der Betreuung von Kindern und Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen oder chronischen Krankheiten.

Während des Auftrittes liess der Chor verlauten, dass sie noch auf der Suche nach männlichen Sängern seien. Mögliche Interessenten durften sich bei der Zugabe «This little light of mine», bei dem die Zuschauer eingeladen waren mitzusingen, gleich selbst versuchen. Das Publikum beendete den Abend mit Stehbeifall und dankte dem Chor so für den begeisternden Auftritt.