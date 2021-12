Lichtkontrolle: Leuchtmittel ersetzt oder richtig eingestellt

Kontrolle Licht ersetzt oder richtig eingestellt: Gemeinsame Aktion der Kantonspolizei und des TCS in Sevelen Für den richtigen Durchblick in der dunklen Jahreszeit: Bei der Lichtkontrolle der Kantonspolizei St. Gallen und des TCS gab es einiges zu tun. Heini Schwendener 02.12.2021, 16.39 Uhr

Lichtkontrolle von Kantonspolizei und TCS bei der Riet-Garage AG in Sevelen. Heini Schwendener

Am Mittwoch war es wieder so weit, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr fand die Lichtkontrolle in Sevelen statt. Seit Jahren wird diese Aktion, bei der es für fehlerhafte Fahrzeugbeleuchtungen keine Bussen gibt, in Zusammenarbeit von Kantonspolizei St. Gallen und dem TCS durchgeführt.