Schwingen und spielen lassen im Königscamp Wildhaus

Königscamp «Schwingen ist ein Miteinander»: Premiere und Wiedersehen in Wildhaus Eine Woche lang kann der Schwingnachwuchs im Oberdorf unter fachkundiger Leitung trainieren. Der elfjährige Daniel Gasenzer ist erstmals am Königscamp. Dem Grabserberger machen die Trainings im Sägemehl am meisten Spass. Robert Kucera 04.08.2021, 16.50 Uhr

Seit 2013 wird das spezielle Trainingslager für junge Schwinger im Obertoggenburg durchgeführt. Der Ort ist seither stets derselbe geblieben: Auf 1230 Metern über Meer trainiert der Nachwuchs neue Schwünge, knüpft aber auch neue Freundschaften mit jungen Sportlern aus anderen Teilverbänden der Schweiz.

Ein wichtiger Bestandteil des Camps, welches am Montag begonnen hat und am Freitag endet, sind die Gasttrainer. Aktive und ehemalige Grössen des Schwingsports lehren die Knaben neue Schwünge und allerlei Wissenswertes rund ums Schwingen.

Glücklich ist, wer sich einen Platz ergattert: Im Nu ist das Königscamp auf dem Oberdorf in Wildhaus jeweils ausgebucht. Der elfjährige Daniel Gasenzer hat sich erstmals angemeldet – und ist sogleich das erste Mal mit von der Partie.

Der Grund für die Anmeldung ist klar: Der Grabserberger will schwingen und in seiner Sportart dazulernen. Dazu freute er sich auf die Gasttrainer aber auch auf die anderen Teilnehmer, die aus allen Ecken der Deutschschweiz ins obere Toggenburg reisen.

Mischung aus Technik und Kraft gefiel Daniel Gasenzer sofort

«Mir gefällt es gut», äussert sich Daniel Gasenzer zum Königscamp. Natürlich in erster Linie wegen der reichen Gelegenheit, die Zwilchhose anzuziehen. Doch der Elfjährige geniesst auch das polysportive Programm des Camps. Ein besonderer Reiz stellt die Örtlichkeit dar. Für Gasenzer ist das Königscamp quasi ein Heimspiel. «Hier fahre ich im Winter Ski», berichtet er. Und obschon Grabserberg nahe ist, fühlt er sich weit weg: «Ich finde es schön, eine Woche fort von zu Hause zu sein.»

Daniel Gasenzer (rechts) geniesst es, am Königscamp im Sägemehl zu stehen und in seinem liebsten Sport neue Praktiken kennen zu lernen. Robert Kucera

Seit 2017 schwingt Gasenzer im Schwingklub Mittelrheintal, zuvor hat er zusammen mit seinem älteren Bruder geschwungen. «Das hat mir so gefallen, also ging ich ins Training», schildert er den Beginn. Von da an hat ihn dieser Sport nicht mehr losgelassen. «Mir gefällt es am meisten, dass man Technik und Kraft braucht und dass Schwingen ein Miteinander, und kein Gegeneinander ist», sagt Gasenzer.

Ausser natürlich, wenn es zum Kampf kommt. Um diesen siegreich gestalten zu können, lernt der Elfjährige im Camp viel dazu. «Ich probiere alles im Kopf zu behalten», berichtet er, dass dies nicht immer einfach ist. Zwei Sachen der Gasttrainer hat er sich jedoch gut gemerkt: Den «Lätz» von Roger Rychen sowie den «Schlungg» vom Samir Leuppi.

Aus dem Königscamp-Teilnehmer ist ein Gasttrainer geworden

Traditionsgemäss leiten Grössen des Schwingsports als Gasttrainer die Einheiten im Oberdorfer Sägemehl. Höhepunkt ist in dieser Hinsicht der Besuch der beiden Schwingerkönige Kilian Wenger und Mathias Glarner am Mittwoch gewesen.

Doch auch der Dienstag hatte es in sich. Zwar hat Andreas Döbeli vom Schwingklub Freiamt (Aargau) trotz eines eidgenössischen Kranzes noch nicht den klingendsten Namen in dieser Sportart. Doch er war Königscamp-Teilnehmer der ersten Stunde – und leitet acht Jahre später nun selbst die motivierten Knaben.

2013 war es, als das Königscamp ins Leben gerufen wurde. Einer der Teilnehmer, der den Gasttrainern aufmerksam zuhörte, war Andreas Döbeli. Wie er heute festhält, habe er nicht mehr viele Erinnerungen daran. «Doch wir haben tolle Schwingkurse erleben dürfen», sagt er und betont, dass das Zusammensein und die Kameradschaft mit den Kindern der anderen Teilverbände ein Erlebnis war.

Andreas Döbeli schaut bei Daniel Gasenzer (links) und seinem Partner genau hin. Robert Kucera

Nun steht er selber im Sägemehl und gibt Anweisungen. «Natürlich ist es speziell, hier zu sein», äussert er sich zum Camp, das er nun als Teilnehmer und Gasttrainer bestritten hat und ergänzt: «Nur gute Schwinger werden angefragt. Von dem her ist es eine Ehre, im Königscamp leiten zu dürfen.» Der 23-Jährige sagt weiter, dass er den Knaben Freude am Schwingen vermitteln wolle und dass sie Spass am Zweikampf haben. Ihm ist es ausserdem ein Anliegen, dass der Nachwuchs auch lernt einzustecken, in der Folge aufzustehen und weiter dran bleiben.