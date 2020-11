Architekturpreis zeichnet klimabewusste Baukultur in den Alpen aus: 1. Rang geht ans Landwirtschatliche Zentrum Salez Die Schweiz und Liechtenstein verliehen am Freitagabend den Architekturpreis «Constructive Alps» für nachhaltiges Sanieren und Bauen in den Alpen. 328 Projekte wurden eingereicht, nun steht das Landwirtschaftliche Zentrum Salez als Gewinnerprojekt fest. 06.11.2020, 20.00 Uhr

Die Bauweise des Landwirtschaftlichen Zentrums Salez überzeugte die Jury. Bild: PD

(pd/wo) Zum fünften Mal wurde der Architekturpreis «Constructive Alps» für nachhaltiges Sanieren und Bauen in den Alpen verliehen. Von den 328 eingereichten Beiträgen zeichnete die Jury zehn Gebäude aus, bei welchen die Architektinnen und Architekten den natürlichen Ressourcen und den Bautraditionen des Alpenraumes besonders Sorge trugen. Die Bauten zeigen exemplarisch, wie Architektur Ästhetik und Klimavernunft zusammenbringen kann.

Landwirtschaftsschule, Montagehalle und saniertes Berggasthaus

Die ersten drei Ränge und damit die Preissumme von 50000 Euro teilen sich die Landwirtschaftsschule in Salez, eine Montagehalle in Vorarlberg und ein Berggasthaus in Glarus. Neu konnte auch das Publikum ihren Favoriten küren.

Der Kanton St.Gallen setzte zusammen mit Architekt Andy Senn neue Massstäbe in Sachen Klimaeffizienz. Seraina Wirz

Neue Massstäbe in Sachen Klimaeffizienz

Den ersten Preis gewinnt das Landwirtschaftliche Zentrum Salez. Der Kanton St.Gallen setzte zusammen mit Architekt Andy Senn neue Massstäbe in Sachen Klimaeffizienz. Die Jury überzeugte das Gebäude, weil es das Prinzip «Low-Tech», eine möglichst einfache Bauweise für lange Lebensdauer, konsequent und intelligent durchzieht.

Das Prinzip «Low-Tech» zieht sich durch.

Der zweite Preis geht an die Montagehalle der Zimmerei und Tischlerei Kaufmann im vorarlbergischen Reuthe von 2017. Die Halle am Rand des Bregenzerwaldes ist konstruiert aus Betonstützen und einem Fachwerk aus Baubuchenholz. Die aussergewöhnliche Konstruktion des Tragwerks ermöglichte eine flache Form der Halle und steht zugleich für höchste Holzbaukunst aus den Alpen.

Architekten zeigten Respekt vor denkmalgeschütztem Haus

Den dritten Preis vergab die Jury an das Ortstockhaus in Braunwald. Das Gasthaus des Glarner Architekten Hans Leuzinger von 1931 gilt als eine Ikone der Moderne in den Alpen. Bei der Sanierung zeigten die Architekten viel Respekt vor dem denkmalgeschützten Haus. Auf 1772 Meter über Meer entstand so ein Muster für nachhaltigen Tourismus.

Zu den 28 Finalisten gehörten aus der W&O-Region auch das «Storchennest» in Grabs und die Bergstation Chäserrugg in Unterwasser. Sie gewannen jedoch keinen Preis.

Einen Anerkennungspreis gewannen zudem:

Gemeinschaftshaus St. Ursula, Brig / CH

Gasthaus Hergiswald, Kriens / CH

Oeconomiegebäude Josef Weiss, Dornbirn / AT

Gugg-Hof, Brannenburg / DE

Contrada Bricconi, Oltressenda Alta / IT

Immeuble Le Solaris, Grenoble / FR

Bergkapelle Kendlbruck, Ramingstein / AT

Publikumsfavorit war das Kongresszentrum in Agordo / IT.

10 Jahre Constructive Alps

Am 24. November 2020 soll die Ausstellung «Constructive Alps – Bauen fürs Klima» ihre Tore öffnen, die bis Ende Mai 2021 im Alpinen Museum in Bern zu sehen sein wird.* Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Constructive Alps stellt die Ausstellung nicht nur die nominierten und ausgezeichneten Eingaben vor, sondern wirft auch einen Blick auf herausragende Beispiele aus früheren Ausgaben. Am 9./10. Juni 2021 findet im Rahmen des Vorsitzes der Schweiz bei der Alpenkonvention zudem eine Konferenz zu nachhaltigem Sanieren und Bauen in St. Gallen statt. Aufgrund der Pandemie können diese Termine noch ändern. Besucher/innen werden gebeten, sich auf der Website des Alpinen Museums zu informieren.