Kletterwoche mit dem SAC: Saxer Primarschule strebt hohe Ziele a

Kletterwoche «Gell, man hat schon etwas Höhenangst?»: Welche hochgesteckten Ziele die Primarschule Sax diese Woche anstrebt Die mobile Kletterwand des Schweizer Alpen-Clubs in der Turnhalle ist der Star einer besonderen Schulwoche. Alle dürfen ran, vom Kindergärtler bis zur Sechstklässlerin. Heini Schwendener 02.06.2021

Bald hat die Schülerin aus Sax den «Gipfel» der sieben Meter hohen Kletterwand erreicht Bild: Johann Gerber

«Happy birthday liebe Noemi» singen 20 Kinder – ganz spontan. Ihre Blicke sind gebannt zur Decke der Saxer Turnhalle gerichtet, hinauf zu ihrem Klassengschpänli, das heute Geburtstag hat. Noemi «sitzt» in einem Klettergschtältli und schwingt an einem langen Seil wie das Pendel einer Uhr in atemberaubender Höhe unter der Turnhallendecke von links nach rechts nach links nach rechts... Ein Junge, wesentlich grösser und viel kräftiger als Noemi – und auch sonst mit vorlauter Stimme – sagt kleinlaut:

Das Geburtstagskind geniesst das Pendeln. Bild Heini Schwendener

«Das würde ich mich nicht getrauen, ich schaue lieber von unten zu.»

Dieses spontane Ständchen, meint Johann Gerber, sei für ihn ein berührender Moment eines tollen Kurses gewesen. «Man merkt, diese Klasse hält zusammen». Der Housi, wie er genant wird, ist Sportkletterer, Instruktor beim Schweizerischen Alpen-Club (SAC) und leitet die Kletterwoche an der Primarchule Sax. 21 Kinder der 5. und 6. Klasse hat er soeben während zwei Stunden in die Welt des Sportkletterns eintauchen lassen.

Die ersten Versuche an der Kletterwand. Bilder: Heini Schwendener Ganz schön beweglich ist diese Saxer Schülerin. Kletterlehrer Johann «Housi» Gerber ist beeindruckt. Das macht Spass, obwohl es an der überhängenden Wand gar nicht einfach ist. Mit einem Lächeln auf den Lippen geht alles leichter. Das Klettergschtältli sitzt. Die Karabiner sind bereit. Housi erkärt eine Schlaufe. Trockenübung für die Schlaufe des Seils. Endlich geht es los, wer erreicht die obere Kante der Kletterwand? Und schon sind alle im Element. Füssigmagnesium verhilft zu einem sicheren Griff. Die Sicherung der Kletternden durch ihre Kolleginnen und Kollegen ist zentral. Geburtstagskind Noemi pendelt unter dem Turnhallendach. Diese Schülerin beweist Mut. Auch Lehrerin Nicole Wüthrich wagte sich ans Pendelseil.

Rückblende: Coronabedingt sind einige schulische Veranstaltungen aus dem Programm gestrichen worden, darunter auch die Skitage. So hat Lehrerin Karin Berger auf das SAC-Angebot «climbing@school» reagiert. Sie erinnert sich:

«Als Junglehrerin habe ich in Haag schon einmal eine SAC-Kletterwoche miterlebt und dabei gute Erfahrungen gemacht».

Das Schulteam von Sax hat mitgezogen. Rund 70 Schülerinnen und Schüler der Primarschule Sax, von der kleinen Kindergärtlerin bis zum 6.-Klässler, dürfen somit in dieser Woche eine oder zwei Doppelstunden an die Kletterwand.

Housi wartet noch immer auf einen Kuchen



Kletterlehrer Johann «Housi» Gerber. Bild: Heini Schwnedener

Die Primarschule Sax strebt dabei hochgesteckte Ziele an. Am Kursanfang, wenn sich die Kinder noch ohne Sicherung an die Kletterwand herantasten, sind die Ziele zwar noch überschaubar. Housi sagt:

«Niemand klettert über die schwarze Linie, sonst muss er morgen einen Kuchen in die Schule bringen.»

Die Kinder sind diszipliniert. Darum wartet der Kletterlehrer noch immer auf einen Kuchen. Höher ist dann das Ziel, wenn die Kinder im Klettergschtältli und gesichert von ihren Kolleginnen und Kollegen, die obere Kante der Kletterwand erklimmen – sieben Meter über dem Turnhallenboden, knapp unter der Turnhallendecke.

Erstaunlich: Die 21 Schülerinnen und Schüler von Klassenlehrerin Nicole Wüthrich schaffen dieses hochgesteckte Ziel, mit mehr oder weniger Aufwand und manchmal auch mit einem mulmigen Gefühl im Magen. «Gell Leonie, man bekommt dort oben schon etwas Höhenangst», sagt ein Mädchen, das nach dem erfolgreichem «Gipfelsturm» auf den Turnmatten sitzt und das Seil aus dem Karabiner löst. Ihre Kollegin nickt zustimmend.

Gegenseitiges Vertrauen ist zentral

Klettern an einer überhängenden Wand macht Spass, ist aber auch anstrengend. Bild: Heini Schwendener

Genossen haben sie es trotzdem, und stolz sind sie ohnehin. Da kann natürlich auch die Klassenlehrerin nicht abseits stehen und erklimmt die mächtige Kletterwand. Dabei verlässt sie sich ganz auf die Sicherung eines Schülers. Gegenseitiges Vertrauen, das wird allen klar, ist bei diesem Sport die Basis.

Rückblende: Das gute, wertschätzende Klima, das Housi in der Primarschule Sax ausgemacht hat, reicht offenbar über das Schulhaus hinaus. Am Montagmorgen mussten die Wände, die aus der Turnhalle ein Kletterparadies machten, zuerst einmal montiert werden. Lehrerin Karin Berger erzählt:

«Wir spüren an unserer Schule den Rückhalt in der Bevölkerung.»

Freiwillige helfen beim Aufbau der Kletterwand. Bild: PD

Die zwölf freiwilligen Erwachsenen für die Aufbauaktion waren schnell gefunden. Unter anderem auch Eltern der Schulkinder packten mit an. Die Doppelstunde an der Kletterwand ist viel zu schnell vorüber. Die Kinder sind begeistert, selbst jene, die sportliche Betätigung wohl nicht als ihr Hobby bezeichnen würden. In kurzer Zeit haben sie viel gelernt.

Housi präsentiert die Theorie mit Charme und Humor. Nach einigen Trockenübungen zur Schlaufe, mit der das Seil im Karabiner festgemacht wird, wagen sie sich bereits an die Wand. «Warum kannst du diese Schlaufe bereits ohne Hilfe», will der Journalist wissen. «Ich habe eben gut zugehört», meint der Junge selbstbewusst.

Housi ist begeistert vom Engagement und dem Verantwortungsgefühl der Saxer Kinder. Bei seiner Tour mit der Kletterwand durch Schweizer Schulen hat er schon ganz andere Beispiele erlebt.

Ein Geburtstag, der noch lange in Erinnerung bleiben wird

Ausblick: Am Freitag wird die Schule Sax den Rückhalt, den sie in der Bevölkerung geniesst, noch einmal unter Beweis stellen können: Erneut braucht es ein Dutzend Freiwillige, um die Kletterwand abzubauen und auf den Anhänger zu verladen. Lange dauerte die Suche auch diesmal nicht. Die Kinder hätten allerdings nichts dagegen, würde der Housi mit seiner Kletterwand noch einige Wochen Gast in Sax bleiben. Und Noemi wird sich wohl noch lange an ihren zwölften Geburtstag erinnern. Das Pendeln am Turnhallendach und das Ständchen der Klasse unter ihr war fast wie ein Geburtstagsgeschenk.