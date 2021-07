Buchs: Der Kleintierverein will wieder aktiver werden

Buchs Der Kleintierverein will künftig wieder aktiver werden Bei der Hauptversammlung des Kleintiervereins Buchs wurden mehrere neue Vorstandsmitglieder gewählt. 01.07.2021, 17.16 Uhr

Der Vorstand des KTV Buchs (von links): Marion Hardegger, Daniel Hardegger, Daniel Baumann, Edgar Benz, Sandra Rossi. Es fehlt die neu gewählte Beisitzerin Lara Keller. Bild: PD

(pd) Während der 14. Hauptversammlung des Kleintiervereins (KTV) Buchs ging klar hervor, dass der Verein nach Lockerungen der Schutzmassnahmen wieder aktiver werden will. Während dieser nicht einfachen Zeit hinterliessen die Coronapandemie und Lockdowns nämlich ihre Spuren und viele Anlässe dieser sinnvollen Freizeitbeschäftigung – die Kleintierzucht – konnten nicht durchgeführt werden.

Nach einem feinen Nachtessen eröffnete der Präsident ­Edgar Benz kürzlich unter dem Motto «mitenand gohts besser – mitenand isch es interessanter» im Gasthaus Rössli am Werdenbergersee die Hauptversammlung des Kleintiervereins Buchs. Der Einladung folgte trotz einiger Entschuldigungen eine erfreuliche Anzahl von gegen 30 interessierten Personen.

Neues Aktivmitglied in der Abteilung Kaninchen

Unter dem Traktandum Mutationen musste vom langjährigen und geschätzten Aktivmitglied Elisabeth Bigger durch Todesfall für immer Abschied genommen werden. Nebst einigen Austritten konnte erfreulicherweise ein Aktivmitglied der Abteilung Kaninchen in den Verein aufgenommen werden. Die Berichte der Obfrau der Abteilung Kaninchen, Dorli Vetsch, und des Geflügelobmanns, Daniel Hardegger, wurden verlesen. Dabei liessen sie das vergangene Vereinsjahr nochmals Revue passieren und konnten von den Aktivitäten in den beiden Abteilungen berichten.

Der Jahresbericht des Präsidenten wurde mit einer Power-Point-Präsentation mit vielen Bildern untermalt und zeigte einen Rückblick auf die tierischen, aber auch kameradschaftlichen Anlässe. So hob der Präsident den Grillplausch bei einer Alphütte, den kantonalen Jungzüchtertag hinter den Kulissen des Walter-Zoos, die Kaninchen-Stallschau, den zur Tradition gewordenen Geflügel-Auslesekurs und die für die Züchter wichtigen Tierbewertungen hervor.

Schulkassen besucht

Weiter wurde die von zwei engagierten Züchtern organisierte Tischbewertung in Vaduz erwähnt und verdankt. Da die traditionelle Jungtierschau beim Musikheim am Werdenbergersee nicht durchgeführt werden konnte und somit auch das Werbefenster für die sinnvolle Freizeitbeschäftigung fehlte, wurden einige Schulklassen besucht und deren Projekte mit Kaninchen oder Geflügel unterstützt.

Der Kassier Daniel Baumann musste über eine Vermögensverminderung in der Vereinskasse berichten.

Der Kassier wird zum Kaninchen-Obmann

Der erfahrene Kaninchenzüchter aus Haag, Daniel Baumann, übernahm das Amt der zurückgetretenen Kaninchen-Obfrau Dorli Vetsch. Da durch diese Wahl das Kassieramt frei wurde, stellte sich die Geflügelzüchterin Sandra Rossi aus Schaan dafür zur Verfügung. Unter Applaus wurde zudem die 16-jährige, engagierte Jungzüchterin Lara Keller vom Buchserberg als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder Marion Hardegger (Aktuarin), Daniel Hardegger (Geflügelobmann) und der langjährige Präsident Edgar Benz stellten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.

Jedem Jugendmitglied wurde eine Baseball-Cap mit aufgesticktem Vereinslogo abgegeben. Der Kleintierverein Buchs will auch im Vereinsjahr 2021 wiederum mit einem interessanten Jahresprogramm, Berichten in den Medien und mit der Website www.ktv-buchs.ch in der Öffentlichkeit Werbung für das tolle Hobby Kleintierzucht betreiben.