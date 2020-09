Kolumne Kinderkram: Und wie klären Sie Ihre Kinder auf?

In den Mamablogs ist die Aufklärung der Kinder ein häufiges Thema. Heute erzähle ich Ihnen, wie das so mit der Aufklärung auf dem Bauernhof läuft.

Katharina Rutz 11.09.2020, 11.35 Uhr

Mama, woher kommen die Kälbchen? So geht Aufklärung auf dem Bauernhof.





In besagten Mamablogs wird beschrieben, dass man die Körperteile von Anfang an richtig benennen soll. Also sollte man von Vagina und Penis sprechen, statt von anderen umgangssprachlichen Begriffen. Auch soll offen mit den Tagen der Frau umgegangen werden, damit sich die Mädchen dann dereinst nicht dafür schämen.