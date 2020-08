Kolumne Kinderkram: Alles andere als LOL

Sprechen meine Mädchen von L.O.L. hat das mit dem guten alten Kürzel für lautes Lachen nichts zu tun.

Katharina Rutz 21.08.2020, 11.16 Uhr

Der Kürzel L.O.L. hat mit dem guten alten LOL (laughing out loud) leider nicht mehr allzuviel zu tun. Im Gegenteil, bei den ständigen Diskussionen rund um die süssen Puppen vergeht der Mama das Lachen. PD

LOL war eine Zeit lang beliebt in der Jugendsprache, die man mit zunehmendem Alter ja nicht mehr versteht. Daran sieht man übrigens als erstes, dass man tatsächlich älter wird – so mit 30 vielleicht.



Dass LOL soviel wie laughing out lout, also laut herauslachen, bedeutete, wusste ich als Sprachliebhaberin natürlich damals – als LOL noch etwas mit Lachen zu tun hatte.

Heute als Mutter vergeht einem aber garantiert das Lachen beim Begriff L.O.L.

Dann nämlich, wenn einem L.O.L. ein grosses Loch ins Portemonnaie frisst.

L.O.L.s sind quasi Überraschungseier de luxe – nur ohne Schokolade. Dafür enthalten sie sieben, acht oder gar 25 Überraschungen und als Hauptinhalt eine kleine Puppe. Diese lässt sich dann mit Minikleidchen anziehen, wechselt die Farbe im kalten oder heissen Wasser und kommt oft mit einer Trinkflasche in Schoppenform daher. Und meine Tochter liebt sie!

Natürlich haben sie Sammelcharakter, so dass die Frage nach L.O.L niemals endet. Freilich erwartet niemand, dass man als Mutter die Faszination dafür versteht. Wohl aber verstehe ich die Geschäftsidee dahinter.

Für mich wurde L.O.L. gleichbedeutend mit unzähligen hart geführten Diskussionen: Kind will L.O.L., ich will nicht ständig dafür Geld ausgeben. Nun haben sich meine Mädchen bereits den einen oder anderen Batzen mit Helfen auf den Feldern verdient. Also, wenn Kind L.O.L. will, dann muss es halt sein Sackgeld nehmen. Dies führt mich aber bereits zum nächsten Dilemma, denn es ist erschreckend, wie bereitwillig die Mädchen ihr erarbeitetes Geld dafür ausgeben. Eigentlich möchte ich das auch nicht. Was also tun.



Auf keinen Fall rate ich Müttern dazu, den Begriff zu googeln.

Denn es ist offensichtlich auch die Abkürzung für League of Legends, ein Computerspiel. Wenn ich mir da so in Erinnerung rufe, wie es meiner Schwester mit ihrem gamenden zwölfjährigen Sohn so ergeht, bin ich mit meinem L.O.L.-Problem gerade noch zufrieden.



Katharina Rutz (Bild: Urs Bucher)

Hauptberuflich Mami von Lilly (6)

und Sarah (5), nebenberuflich

Journalistin, Bäuerin und

Pferdenärrin.