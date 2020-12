Kinderkram Alle guten Dinge sind drei

Hiermit schreibe ich für eine Weile meine letzte Kolumne. Danach gehe ich in den Mutterschaftsurlaub und darf hoffentlich ungefähr zu Weihnachten unser drittes Kind in die Arme schliessen.

Katharina Rutz 04.12.2020, 11.30 Uhr

So ungefähr sah es bei mir auch aus in den letzten Wochen beim W&O, das bin ich aber nicht. Gaetan Bally / Keystone

Ja, ich habe mich bisher mit meinem Schwangerschafts-

Outing, Geschlechts-Outing und monatlichen Bauchfotos zurückgehalten, obwohl das ja bei Instagram und Co. schon zum guten Ton gehört. Dies, weil ich bei allem Herzblut für diese Kolumne, mir doch noch etwas Privatsphäre vorbehalte. Auch, weil so ein Baby ein Wunder ist und nichts Selbstverständliches. Und, weil ich in dieser Sache vielleicht noch etwas altmodisch bin.