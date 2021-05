Buchs: Kinderrat diskutierte über Thema Mitbestimmung

Buchs Der Kinderrat diskutierte spielerisch und kreativ: Wo wollen Buchser Kinder mitbestimmen? Die Projektgruppe «ohne Kinder keine Stadt» hat am Mittwoch in der Aula Flös ihren zweiten Kinderrat durchgeführt. Im Verlaufe des Nachmittags lernten die Kinder viel über das Thema Mitbestimmung und gestalteten Plakate mit ihren Gedanken dazu. Pascal Aggeler 28.05.2021, 16.11 Uhr

Zum Einstieg beantworten die Kinder Fragen zum Thema Mitbestimmung. Bild: Pascal Aggeler

Die Projektgruppe «Ohne Kinder keine Stadt» versammelte sich diesen Mittwoch zu ihrem zweiten Kinderrat. Dabei wurden Fragen rund um das Thema Mitbestimmung diskutiert. In welchen Bereichen dürfen die Kinder mitbestimmen? Wo würden die Kinder gerne mitbestimmen und wie können sie mitbestimmen?

Im Verlauf des Nachmittags wurde klar, besonders in der Familie, Schule und am Wohnort ist das Recht auf Mitbestimmung für Kinder wichtig. Mit insgesamt 18 Kindern im Primarschulalter war der zweite Kinderrat gut besucht.

Drei Posten, drei Fragen und drei Plakate

In einer kleinen Präsentation und einem kurzen Erklärungsvideo zu den Kinderrechten wurden die Grundlagen für den Nachmittag «erarbeitet». In der darauffolgenden Fragerunde beantworteten die Kinder spielerisch Fragen zum Thema Mitbestimmung. Anschliessend wurde mit einer selbstgebildeten «Kügelibahn» noch der Gruppenzusammenhalt gestärkt.

Dann ging es an die eigentlichen Kernfragen: Was ist Mitbestimmung? Wie können Kinder mitbestimmen und wo würden die Kinder gerne mitbestimmen? In einem Postenlauf mit drei verschiedenen Stationen konnten die Kinder ihre Gedanken auf Plakate bringen. Besonders präsent waren die Schulthemen bei der Frage, wo man mehr mitbestimmen wolle.

Die Kinder bringen ihre Gedanken aufs Papier. Bild: Pascal Aggeler

Aber auch in die Gestaltung von neuen Freizeitangeboten in der Region wollen die kleinen Köpfe mehr miteinbezogen werden. Beim Plakat der Möglichkeiten präsentierten sich weitsichtige Gedanken. So schrieben die einen, man könne einen Brief an den Stadtrat verfassen, Flyer basteln oder sich zu einem Komitee zusammenschliessen.

Beim dritten und letzten Posten schrieben die Kinder auf, wo sie schon mitbestimmen dürfen. Bei Ferien, Freizeitaktivitäten, Haustieren und anderen Sachen darf schon eifrig mitbestimmt werden.

Wichtige Treffen stehen für den Kinderrat an

Am Ende wurden die wichtigsten Gedanken und Wünsche der Kinder auf Kärtchen geschrieben. Mit diesen wird ein Baum geschmückt. Dieser geschmückte «Wunsch- und Meinungsbaum» wird ab dem 7. Juni in der Bibliothek Buchs zu finden sein und kann mit weiteren Kärtchen von Kindern ergänzt werden.

Mit Hilfe der Erwachsenen schreiben die Kinder ihre Wünsche und Gedanken auf die Kärtchen für den «Wunsch-und Meinungsbaum», welcher ab 7. Juni in der Buchser Biblothek steht. Bild: Pascal Aggeler

Auch trifft sich die OKKS mit dem Stadtpräsidenten Daniel Gut, um ihm die gesammelten Gedanken und Wünsche des Nachmittags zu präsentieren. Zuletzt auf der To-do-Liste der OKKS steht ein Treffen mit den Verantwortlichen des Schwimmbads Flös. Denn im ersten Kinderrat zum Thema, was sich Kinder in Buchs wünschen, kam besonders viel der Wunsch nach einer Rutschbahn im Schwimmbad Flös auf.

Diese Thematik konnte noch nicht weiter angegangen werden, da das Bad aufgrund der Pandemie mehrheitlich geschlossen war. Mara Wehrli von der OKKS sagt dazu:

«Verschoben ist nicht aufgehoben. Wir stehen bereits im Kontakt mit den Verantwortlichen des Schwimmbads Flös und können Ihnen bald die Gedanken und Wünsche des ersten Kinderrates präsentieren.»

Klare Ziele für den nächsten Rat im Herbst

Der Nachmittag hat vielen Kindern sehr gut gefallen. Auch Mara Wehrli von der OKKS ist mit den Ergebnissen des Nachmittags zufrieden. «Ich denke, wir konnten die Kernaussage, was Mitbestimmung ist vermitteln und die Kinder auch im Bezug auf das Thema sensibilisieren.» Die Kinder, die in der OKKS vertreten sind, erkannten aber dennoch Verbesserungspotenzial für die Durchführung des nächsten Kinderrates.

So wolle man noch mehr Kinder animieren, am Rat teilzunehmen. Denn der Kinderrat ist auf eine gute Nachfrage angewiesen. Man freue sich über jeden neuen Interessenten.