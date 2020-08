Kesb Werdenberg im kantonsinternen Ranking in den vorderen Rängen klassiert Gemäss dem Jahresbericht von Roland Ledergerber (Sevelen), Präsident des Zweckverbandes, ist die Kesb (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) Werdenberg gut unterwegs. 13.08.2020, 14.27 Uhr

Gemäss Jahresbericht ist die Öffentlichkeit zufrieden mit der Leistung der Kesb Werdenberg. Bild: Thomas Schwizer

(WO) In einem kantonsinternen Ranking befindet man sich in den vorderen Rängen, schreibt er im Jahresbericht der Kesb. Die Öffentlichkeit sei mit den Leistungen zufrieden, dementsprechend bewege man sich in einem ruhigen Umfeld. Weil sich das aber schnell ändern könne, gelte es, ständig an sich zu arbeiten.