Keine Notwehr, sondern brutaler Gewaltausbruch: Mann schlug auf bereits bewusstloses Opfer und muss in Therapie Weil er an der letztjährigen Fasnacht einen Barbesucher grundlos zusammengeschlagen hat, kassiert der Täter einen Schuldspruch. Das hat das Kreisgericht in Mels entschieden und auch eine Therapie angeordnet. Reinhold Meier 19.02.2020, 17.30 Uhr

Übermäsiger Alkoholkonsum hat beim Vorfall an der Fasnacht in Mels eine Rolle gespielt. Bild: Ruth Tischler

Der Beschuldigte, ein versierter Kampfboxer, wirkte an Schranken verbal eher etwas tapsig. In kurzen, teils gebrochen Sätzen berichtete er von dem nächtlichen Vorfall. Dabei stolperte er bei Rückfragen schon mal über Details, bemerkte eigene Widersprüche erst auf Nachhaken oder bekundete zuweilen Mühe, Fragen präzise aufzunehmen. Im Kern beharrte er aber darauf, dass er sein Opfer zurecht geschlagen und sich nur gewehrt habe. «Der andere hat mich angerempelt, ich habe zurück geschubst, dann hat er mich geschlagen und ich dann wieder zurück».

Warum aber bei ihm ein Arzt am nächsten Morgen keinerlei Wunde feststellen konnte, nicht einmal einen Bluterguss oder auch nur eine Druckstelle, die von dem angeblichen Angriffsschlag rühren konnten, vermochte er nicht zu erklären. «Ich schlage nicht grundlos», hielt er fest. «Ach, so, aber wenn sie einen Grund zu haben, dann schon», staunte die Richterin, ob so viel Selbstjustiz-Fantasien.

Ist das Opfer selbst schuld?

Die Verteidigung machte geltend, dass heftige Provokationen vorausgegangen seien. Darin liege ein erhebliches Selbstverschulden des Opfers. Auch seien die Zeugenaussagen sehr widersprüchlich. Die Anklage reime sich daraus einen Tatablauf zusammen, der letztlich nicht bewiesen sei. Im Übrigen bestreite sein Mandant die Schläge nicht, er habe aber nicht angefangen und derweil seine Lektion gelernt. Darum sei er vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung freizusprechen.

Schuldig sei er nur der einfachen Körperverletzung und dafür mit einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 70 Franken zu bestrafen. Selbst wenn das Gericht auf versuchte schwere Körperverletzung erkennen sollte, wäre keine Haft- sondern bloss eine bedingte Geldstrafe auszusprechen, 150 Tagessätze à 70 Franken.

«Fass der Aggression ist übergelaufen»

Die Anklage hingegen zeichnete das Bild eines Täters, der im Laufe des Abends immer aggressiver wurde, befeuert durch einen Streit mit der Freundin und einen verlorenen Boxkampf. Klar war auch, dass der für gewöhnlich übermässig strömende Alkohol eine Rolle gespielt hatte, zudem der Konsum von aufputschenden Drogen wie Testosteron. Er habe sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. «Das Gerempel in der Enge der gutbesuchten Bar brachte das Fass dann zum Überlaufen». Hier sei die Aggression ausgebrochen, obwohl bestenfalls eine verbale Reaktion passend gewesen wäre, wie ein Gutachter bestätige.

Die Anklage forderte denn auch 14 Monate Haft wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Der Opferanwalt sprach gar von einem «Kampf-Repertoire», das der Boxer abgespult habe, wie im Ring. Mit eingeschliffenen Bewegungsabläufen habe er sogar auf das bereits bewusstlose Opfer eingeschlagen. «Eine heimtückische Attacke».

Chance zur Therapie geöffnet

Das Gericht gelangte zur Überzeugung, dass jedem Boxer klar sein müsse, dass er eine schwere Körperverletzung mindestens in Kauf nehme, wenn er im privaten Rahmen professionell zuschlage. «Ein hohes Gewaltpotenzial, reiner Zufall, dass im Ergebnis <nur> eine einfache Verletzung eintrat», hiess es. Von Notwehr könne im Übrigen nur die Rede sein, während ein Angriff andauere, nicht jedoch, wenn der Gegner schon am Boden liege.

So folgte die Kammer der Anklage und fällte einen Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Dafür verhängte sie zehn Monate Haft.

Zudem ordnete das Gericht eine ambulante Therapie an, während der der Vollzug der Gefängnisstrafe aufgeschoben wird. Dies hatte auch die Anklage gefordert und damit ein «Brücklein der Hoffnung» in eine geordnetere Zukunft des Verurteilten gebaut. Dem Opfer muss er 1500 Franken Genugtuung zahlen und auch die gesamten Verfahrenskosten übernehmen, in Höhe von 58300 Franken.