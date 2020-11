Corona Keine Coronawelle in den Alters- und Pflegeheimen des Werdenbergs Die Alters- und Pflegeheime in der W&O-Region stehen gut da, was die Coronafallzahlen betrifft. Bisher gab es in den Heimen der Region insgesamt zwei Fälle von positiv auf Corona getesteten Bewohnenden. Katharina Rutz 26.11.2020, 18.21 Uhr

Das Haus Widen in Buchs blieb bisher ganz von Coronafällen bei den Bewohnenden verschont. Bild: Michael Braun

Während beispielsweise das Melser Altersheim von der zweiten Welle der Coronapandemie hart getroffen worden ist und das Haus seit dem 3. November sogar ganz geschlossen wurde, ist die Situation im Werdenberg weniger schlimm. Bis Wochenmitte gab es seit Pandemiebeginn in den Heimen der Werdenberger und Obertoggenburger Gemeinden insgesamt zwei positiv getestete Bewohnende.

Bei den Mitarbeitern allerdings gab es mehr Fälle und noch mehr Pflegende, die wegen nötiger Quarantäne ausfielen. Der Betrieb der Heime wurde dadurch aber nicht beeinträchtigt. Die Bewohnerinnen und Bewohner scheinen die Pandemie mit Fassung zu tragen. Zumal die Heime sehr darauf bedacht sind, trotz Corona und mit den nötigen Schutzmassnahmen verschiedene Angebote für die Bewohnerinnen und Bewohner aufrecht zu erhalten. Ausserdem sind auch zwei Besucher pro betagte Person und Tag in den Heimen erlaubt. Die regionalen Heime halten sich somit an die offiziellen Vorgaben des Kantons. Die Cafés sind geschlossen worden und Angebote von extern wurden gestrichen.

Auch im Altersheim Forstegg in Sennwald ist das Café geschlossen worden. Corinne Hanselmann

«Die Stimmung bei den Mitarbeitenden ist gut, aber angespannt», sagt Ruedi Kühne, Gemeindepräsident ad interim von Sevelen. Der Mehraufwand für die Mitarbeitenden sei gross, aber man sei bemüht, möglichst Normalität aufrechtzuerhalten. «Die Bewohnenden müssen sich umstellen. Beispielsweise dass alle Masken tragen, sei schwierig, da Mimik und Lippenbewegungen wegfallen». Ähnlich sieht es auch in anderen Heimen aus.

Stütlihus Grabs und Pflegeheim Werdenberg betroffen

Laut Rolf Lenherr, Heimleiter, ist eine Person im Stütlihus Grabs von Corona betroffen, mit mildem Krankheitsverlauf. «Es ist für unsere Mitarbeitenden ein schwieriges Jahr», sagt Rolf Lenherr. Corona beschäftigt das Stütlihus nun ungebrochen seit acht Monaten. Seit dem Frühjahr werden die Massnahmen wie beispielsweise die Maskenpflicht aufrechterhalten.

«Alle halten sich gut an die Schutzmassnahmen, dennoch ist man etwas ‹coronamüde›.»

Im Pflegeheim Werdenberg gab es bisher ebenfalls einen Fall bei einem Betagten. Die Mitarbeitenden waren stärker betroffen, es gab mehrere positiv getestete Personen. Bisher allerdings ohne Ansteckungen von Bewohnenden. «Unsere Massnahmen funktionieren», so Heimleiter Mathias Engler. Die Besucherregelung werde gut eingehalten. Auf die gesellschaftlichen externen Aktivitäten müsse zwar verzichtet werden, dafür sei das interne Angebot umso wichtiger.

Die Stimmung bei den Mitarbeitenden sei Anfang November etwas gekippt. «Doch die Angst ist ein schlechter Ratgeber», ist Mathias Engler überzeugt. «Mit Fokus auf unsere Schutzmassnahmen allerdings konnte dies aufgefangen werden», so der Heimleiter. Trotz Mehraufwand gab es bisher keine Beeinträchtigung im Heimbetrieb. Die Bewohnenden würden der Situation pragmatisch gegenüberstehen. «Sie sind sich bewusst, wie fragil sie sind gegenüber jeglichen Krankheiten wie auch Norovirus oder Grippe», so Engler.

Interne Aktivitäten können weitergeführt werden

In Wildhaus-Alt St.Johann gab es laut Heimleiterin Vreny Heierli bis Mittwoch keine Coronafälle, obwohl das Toggenburg zeitweise stärker vom Virus betroffen war. «Unsere Stimmung im Haus ist gut, meinen Mitarbeitenden möchte ich bei dieser Gelegenheit ein riesiges Kränzli winden. Sie halten sich an die vorgegebenen Regeln unseres Konzeptes», sagt die Heimleiterin. So können in den beiden Häusern «Im Horb» und «Im Bellevue» viele Aktivitäten für die Bewohnerinnen und Bewohner weitergeführt werden. «Singen, Geschichten hören, Lotto spielen und begleitete Spaziergänge sind ihre Lieblingsbeschäftigungen», so Vreny Heierli. Auftritte von Dorfvereinen und Angehörigenfeste mussten allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Die Bewohnenden sind tapfer

Auch das Altersheim Forstegg ist bisher von Corona verschont gewesen. Auch bei den Mitarbeitenden habe es keine grossen Ausfälle gegeben, sagt Jeanette Mösli, Heimleiterin. Die Bewohnenden seien manchmal etwas traurig, jedoch auch tapfer und würden das nicht Veränderbare annehmen. Die Mitarbeitenden üben sich in Geduld. «Die Mitarbeitenden engagieren sich für die Bewohnenden, und sie tragen viel zur guten Stimmung bei», sagt Jeanette Mösli. Auch im «Forstegg» werden die internen Anlässe unter Einhaltung der Schutzmassnahmen durchgeführt, zum Beispiel Unterhaltung mit Musik, Tierpräsentationen im Freien oder die Andacht. Öffentliche Anlässe gibt es aber auch im «Forstegg» keine mehr. «Die Fasnacht letzten Februar war der letzte öffentliche Anlass. Diese Anlässe sind fürs ‹Forstegg› eine wichtige Verbindung zum Dorf, auf welche wir nun verzichten müssen», so die Heimleiterin. Auch Weihnachten könne nicht wie gewohnt gefeiert werden, bedauert sie.

Im Buchser Haus Widen seien die Bewohnenden ruhig und gelassen. Sie seien froh, dass sie weiterhin Besuch haben dürfen, sagt Heimleiterin Domenika Schnider. Auch die Aktivitäten gehen im Haus Widen mit den nötigen Abstandsregeln weiter. Externe Musikanbieter sind aber bis auf weiteres gestrichen.