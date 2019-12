Familie Bollhalder ist seit 70 Jahren Gastgeber im «Schäfli» Gams Seit 1949 wirtet die Familie Bollhalder im Hotel-Restaurant Schäfli in Gams. Corinne Hanselmann 16.12.2019, 05.00 Uhr

Alice, Cilly und Werner Bollhalder – die Gastgeber-Familie der Hotel Restaurant Schäfli in Gams. Bild: Corinne Hanselmann

Am Freitag, 16. Dezember 1949 hat Werner Bollhalder sen. zur «Atrinketa» ins «Schäfli» in Gams eingeladen. Zwar wurde der Anlass mit Verlängerung und Musik damals in der Adventszeit nicht bewilligt und verschoben, dennoch feiert die Familie Bollhalder heute das 70-jährige Jubiläum als Gastgeber im «Schäfli». Heute führt Werner Bollhalder jun. den Betrieb gemeinsam mit seiner Frau Alice.

Erste Serviertochter blieb bis heute

Ebenfalls noch im Haus ist seine 90-jährige Mutter Cilly Bollhalder. Sie war im Jahr 1949 die erste Serviertochter im «Schäfli» und heiratete zwei Jahre später den Wirt Werner Bollhalder (Jg. 1918). Er war in Unterwasser als Bauernsohn aufgewachsen. Schon als Bub hat er häufig Frau Looser, der Besitzerin vom Hotel Sternen in Unterwasser, geholfen. Im «Sternen» gingen damals bekannte Leute wie Königin Beatrix von Holland ein und aus. Als junger Mann musste Werner Bollhalder in den Aktiv-Dienst im Militär. Einige Jahre später konnte er dank einer Bürgschaft von Frau Looser, für die er fast wie ein Sohn war, das «Schäfli» in Gams kaufen.

Per Zufall Gastgeber geworden

Mittlerweile führt Werner Bollhalder jun. das Restaurant seit 30 Jahren. «Ich bin eigentlich per Zufall Nachfolger im ‹Schäfli› geworden», erzählt er im Gespräch mit dem W&O. Er habe bei der Hilti eine Lehre im Bereich Maschinenbau absolviert und war, abgesehen vom Helfen zu Hause, nie im Gastgewerbe tätig. Nach einer halbjährigen Weltreise strandete Werner Bollhalder zu Hause – noch ohne Job. Der 60-Jährige erzählt:

«Im Restaurant fiel gerade eine Serviertochter aus und so hat Mama mich zum Servieren überredet – und jetzt bin ich immer noch hier.»

Alice und Werner Bollhalder führen das «Schäfli» in Gams. Corinne Hanselmann

Zu seinem Team gehören nebst seiner Frau Alice zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele davon in Teilzeit. Auch vier Lernende gehören dazu, denn im Gamser Restaurant werden seit Jahrzehnten Berufsleute ausgebildet, zum Koch oder zur Restaurationsfachfrau. Junge Leute zu finden, die trotz Wochenend- und Abendarbeit im Gastgewerbe arbeiten wollen, werde immer schwieriger, weiss der «Schäfli»-Wirt. Alice und Werner Bollhalder haben zwei Söhne und eine Tochter, die 23, 25 und 27 Jahre alt sind. «Alle drei haben studiert, die Nachfolge fürs ‹Schäfli› steht also noch in den Sternen», so Werner Bollhalder.

Gäste schätzen die Beständigkeit

Wirten und Gastgebersein sei eine Lebensaufgabe, sagt der 60-Jährige.

«Man trifft interessante Leute und freut sich, wenn sie wiederkommen. Wir haben gerne Leute um uns herum – das ist natürlich entscheidend.»

Das Gastgewerbe habe sich stark verändert in den vergangenen Jahrzehnten und die Luft sei sehr dünn geworden, so Bollhalder. Beständigkeit habe in dieser schnelllebigen Zeit sicherlich geholfen, dass immer noch gerne Gäste in «Schäfli» kommen. «Bei uns trifft man nicht jedes Mal einen anderen Gastgeber. Meine Frau oder ich sind immer hier.»

Dorfleben hat sich verändert

Mit ein Grund für die Veränderungen im Gastgewerbe sei aber sicher der gesellschaftliche Wandel. Geänderte Freizeitgestaltung, Gesundheitsbewusstsein und Mobilität hätten sich auf das Konsumverhalten ausgewirkt. «Man geht zwar essen, aber weniger. Man geniesst einen guten Wein, aber nicht zu viel – denn es gibt ja Polizeikontrollen. Gesellschaften bleiben nicht mehr bis morgens um 6 Uhr, sondern eher nur bis 00.30, denn am nächsten Tag will man schon wieder etwas unternehmen», nennt Werner Bollhalder ein paar Beispiele. «Auch das Dorfleben ist einfach ganz anders als früher. Dieses Rad lässt sich nicht zurückdrehen.»

Die Veränderungen bringen auch neue Aspekte mit sich: «Es darf in den Räumlichkeiten des Restaurants nicht mehr geraucht werden, was sich für uns und unsere Mitarbeiter positiv auswirkt, auch wird weniger Alkohol konsumiert, aber das Gesellige ging dadurch leider verloren. Das Traditionshaus zu führen, erfüllt mich aber immer noch mit Stolz, da wir zum Beständigen gehören in einer schnelllebigen Zeit.»

Hinweis

Am Montag, 16. Dezember, feiert die Familie Bollhalder das Jubiläum ab 18 Uhr mit einem Apéro.