kein Sonntagsverkauf Einkaufszentren in der W&O-Region: «Verkaufsverbot ist eine Krux» – «alles einschränken ist der falsche Weg» Für Einkaufszentren und die Läden in Buchs ist das drohende Aus für Sonntagsverkäufe eine Herausforderung. Am Freitag wird der Bundesrat definitiv entscheiden, aufgrund der aktuellen Coronalage müssen Gastronomie und Läden wohl mit weiteren Massnahmen leben. Thomas Schwizer 09.12.2020, 17.25 Uhr

Rahmenprogramme wie am Geschenksonntag im vergangenen Jahr würde es Buchs diesmal nicht geben, auch wenn die Läden offen sein dürften. Bild: Hansruedi Rohrer

Die Verkaufs­geschäfte in Buchs sind bereit für den traditionellen Geschenksonntag, der am kommenden Wochenende stattfinden soll. Und die Einkaufszentren in der W&O-Region haben bis Weihnachten zwei Sonntagsverkäufe anberaumt.

Die hohe Zahl der Coronafälle bremst Sonntagsverkauf wohl aus

Sie und all jene, die sich an diesen Sonntagen mit Weihnachtseinkäufen und Geschenken eindecken wollten, werden aller Voraussicht nach vom Bundesrat ausgebremst.

Er hat wegen der anhaltend hohen Zahl der Coronafälle angekündigt, dass er ab Samstag Läden, Märkte und die Gastronomie jeweils wochentags um 19 Uhr schliessen und Sonntagsverkäufe generell verbieten will.

Präsdient von Wirtschaft Buchs: «Ein ganz schlechtes Zeichen»

Wirtschaft Buchs hat den Geschenksonntag vom Sonntag noch nicht abgesagt. «Wir werden den definitiven Entscheid des Bundesrates vom Freitag abwarten», sagt Präsident Rolf Pfeiffer. «Verbietet der Bundesrat wirklich Sonntagsverkäufe, ist der Fall klar. Wir werden dann unsere Mitglieder des Ressorts Handel entsprechend informieren.»

Da wegen der Coronalage kein Rahmenprogramm geplant war, sei ein kurzfristiger Entscheid möglich. Pfeiffer stellt klar:

«Wir müssen und werden uns logischerweise den behördlichen Weisungen fügen, ob sie vom Bund, vom Kanton oder von der Stadt kommen.»

Allerdings macht er keinen Hehl daraus, dass er weitere Einschränkungen für Handel und Gastronomie nicht gut findet: «Sie sind ein ganz schlechtes Zeichen.» Er erachtet es als falschen Weg, alles einzuschränken und abzusagen.

«Man nimmt der Bevölkerung extrem viel Miteinander und soziale Kontakte, deren Bedeutung nicht zu unterschätzen sind.»

Hinzu komme, dass grundsätzlich der ganze Detailhandel und die Gastronomie abgestraft werden und der wirtschaftliche Schaden immer grösser werde. Die negativen Folgen werde die ganze Gesellschaft mit einer zeitlichen Verzögerung noch deutlich zu spüren bekommen, so Pfeiffer. (ts)

Markthäuschen abhängig vom Sonntagsverkauf

Buchs Marketing wartet gemäss Geschäftsführer Harry Müntener ab, bis der Bundesrat am Freitag seine definitiven Beschlüsse veröffentlicht. Die Advents­markthäuschen an der Bahnhofstrasse würden sowieso bis Weihnachten stehen (jeweils Dienstag bis Samstag). Sie müssten am Sonntag geschlossen bleiben, wenn der Sonntagsverkauf verboten würde.

Die Medienstelle des Haag Center gab vorerst keine Auskunft. Man warte ab, was der Bundesrat definitiv beschliesse.

Für die Center eine Krux und eine Herausforderung

«Wir warten ab bis am Freitag, wenn der Bundesrat definitiv entscheidet», sagt Werner Jakob, Leiter des Pizol Center in Mels. Anders als noch am 4.Dezember habe der Bundesrat nun einschränkende Massnahmen offensiv kommuniziert. Es gelte noch den definitiven Entscheid am Freitag, nach der Konsultation der Kantone, abzuwarten. Doch Werner Jakob stellt fest:

«Realistischerweise gehe ich davon aus, dass es keine Sonntagsverkäufe gibt.»

Derzeit informiere die Centerleitung die Mieter, dass sie die noch zulässige Anzahl der Kunden im Laden kontrollieren und einhalten müssen. Auch mit diesen verschärften Auflagen sei die Gesamtkundenzahl im Center kein Problem. Allerdings könne die Maximalzahl bei einigen Mietern auch mal überschritten werden, speziell in der Haupteinkaufszeit vor Weihnachten.

Läden müssen die Zutrittsbegrenzung kontrollieren

Die Läden müssten die Herausforderung meistern, die Maximalzahl einzuhalten. Dafür brauche es Personal und die Kundschaft müsse leider damit rechnen, auch mal in den breiten Gängen warten zu müssen.

Schon im Herbst habe der Vorstand der Mieterinteressengemeinschaft beschlossen, wegen des Coronavirus auf das übliche Rahmenprogramm an den Sonntagsverkäufen zu verzichten, um eine Gruppenbildung zu vermeiden, sagt Jakob.

Bei weniger Öffnungszeiten verteilt sich die Kundschaft weniger gut

Es wären alle Läden und die beiden Restaurants geöffnet. Werner Jakob sieht im Wegfall der beiden Sonntagsverkäufe «eine Krux». Zusammen mit der maximalen Personenzahl in einem Geschäft hätten sich aus seiner Warte bei einer Ausweitung der Verkaufsstunden die Kunden besser verteilt.

Mit begrenzten Öffnungszeiten, der Bundesrat will auch die Abendverkäufe an Freitagen ab 19 Uhr verbieten, verteile sich die Kundschaft weniger gut. Jakob stellt fest:

«Ein Sonntagsverkauf hätte geholfen, dass nicht alle Kunden während der Woche kommen müssten, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen.»

«Wenn wir den gleichen Umsatz machen wie in den letzten Jahren, dann ist die Beschränkung der Öffnungszeiten etwas kontraproduktiv.»