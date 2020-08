Der Graureiher ist bei manchen Werdenberger Fischern «kein gern gesehener Gast» – geschossen werden darf er hier nicht, in Österreich schon Graureiher sind zwar fleissige Mäusefänger, allerdings fressen sie auch gerne Fisch. Bei uns sind Graureiher geschützt, über dem Rhein in Österreich allerdings werden sie gejagt. Katharina Rutz 22.08.2020, 05.00 Uhr

Noch ist der brütende Graureiher sicher. Nach Vorarlberg sollte er sich aber nicht verirren, denn in den Bezirken Feldkrich und Dornbirn dürfen Graureiher gejagt werden. Kurt Latzer

Im August neigt sich die Brutzeit der Graureiher dem Ende zu. Das heisst, die letzten Jungtiere werden flügge. Während der grösste Reiher Europas bei den einen als geschickter Mäusefänger gern gesehen ist, sehen ihn andere als lästigen Fischfresser.

Tatsache ist, dass er bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Fischfresser so hartnäckig verfolgt wurde, dass er als Brutvogel in der Schweiz beinahe verschwunden wäre. Im Jahr 1926 wurde er unter Schutz gestellt und die Bestände haben sich wieder erholt. Dank seiner Anpassungsfähigkeit habe er sich in letzter Zeit gar zu einem Kulturfolger gemausert, schreibt die Vogelwarte Sempach. Laut Vogelwarte leben zurzeit in der Schweiz rund 1600 bis 1800 Brutpaare des Graureihers.

Bestimmte Anzahl darf erlegt werden

Der Graureiher gehört mit dem Kormoran und dem Gänsesäger zu den grossen fischfressenden Vögeln unserer Region. Der Ruf nach Abschüssen wird immer mal wieder laut. Aktuell offenbar in der Vorarlberger Fischerschaft, wie der «Rheintaler» kürzlich berichtete. Bei unseren Nachbarn darf tatsächlich eine bestimmte Anzahl an Graureihern in gewissen Bezirken geschossen werden.

Im Bezirk Feldkirch beispielsweise dürfen Graureiher seit dem Jahr 2010 erlegt werden. In der aktuellen Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch dürfen pro Jagdjahr maximal 20 Graureiher erlegt werden und dies nur ausserhalb von Naturschutzgebieten sowie im Umkreis von 150 Metern von schadensbedrohten Gewässern.

Kein Abschuss im Kanton St.Gallen

Dominik Thiel, Leiter des kantonalen Amts für Natur, Jagd und Fischerei, betont:

«Im Kanton St.Gallen werden keine Graureiher geschossen, es ist eine geschützte Art.»

Das Thema, wie gross der Einfluss der fischfressenden Vögel wie Kormoran, Graureiher und Gänsesäger auf den Fischbestand sei, führe tatsächlich immer wieder zu Diskussionen, bestätigt Thiel. Dies sei allerdings kaum zu erfassen.

«Wir gehen davon aus, dass der Einfluss dieser Räuber auf die Fischbestände vor allem in Fliessgewässern steigt, weil die Zahl der Beutegreifer gesamthaft massiv gestiegen ist.»

Der Kormoran ist im Gegensatz zu Graureiher und Gänsesäger jagdbar und zum Schutz laichender Äschen und Forellen würden Kormorane im Kanton St.Gallen an Fliessgewässern erlegt.

Unter Fischern ein unbeliebter Vogel

Christian Schwendener, beim Fischereiverein Werdenberg zuständig für den Gewässerschutz und die Aufzuchtanlage, räumt ein:

«Der Graureiher ist bei einigen Fischern tatsächlich ein nicht gern gesehener Gast.»

Allerdings fresse er ja auch viele Mäuse und nicht nur Fische. Thema in Diskussionen unter den Fischern sei der Graureiher natürlich extrem häufig. Die fischfressenden Vögel hätten zweifellos einen dezimierenden Einfluss auf die Jungfischbestände, die mit viel Aufwand von den Fischern gepflegt würden.

Mit grossem Aufwand werden junge Fische aufgezogen und in Gewässer eingesetzt. Corinne Hanselmann

Renaturierungen sind lobenswert

Schwendener sagt:

«Gerade deshalb ist es wichtig, möglichst natürliche Fliessgewässer zu haben, die auch Vertiefungen und Verstecke für die Fische bieten.»

Die verschiedenen Projekte zur Renaturierung der Gewässer von Gemeinden und Kanton seien deshalb besonders verdankenswert. Nicht zu vergessen sei auch, dass weitere wichtigere Faktoren neben den Fischfressern einen Einfluss auf die Bestände haben.

Der Fischbestand werde mit der Qualität des Wassers und durch äussere Einflüsse wie Wasserkraftwerke, Kläranlagen, Landwirtschaft usw. sicher mehr beeinträchtigt. «Tatsache ist, dass die Fischer in den Talgewässern immer weniger fangen», so Schwendener. «Der Graureiher war ja auch schon vorher da.»