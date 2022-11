Mehrzweckhalle BZBS: Internationale Katzenausstellung

Katzenausstellung Buchs 40 Stunden Flug und 3 Stunden Aufenthalt: Was Züchter von Rassekatzen alles erleben Am 5. und 6. November hat in der Mehrzweckhalle des BZBS eine zweitägige international besetzte Katzenausstellung stattgefunden. Armando Bianco Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Katzen stehen bei ihm im Vordergrund: Michael Friedauer, Präsident der Rassekatzen-Vereinigung Ostschweiz. Bild: Armando Bianco

Rund 160 Katzen von Züchterinnen und Züchtern aus mehreren europäischen Ländern konnten während zweier Tage bestaunt werden. Gezeigt und von Richtern bewertet wurden verschiedenste Tiere von Rassen wie Ägyptische Mau, Sibirische Waldkatze, Neva Masquerade, Ragdoll, Britisch Kurzhaar und andere.

Organisatorin der zweitägigen internationalen Katzenausstellung am 5. und 6. November in der Mehrzweckhalle des BZBS in Buchs war die Rassekatzen-Vereinigung Ostschweiz, deren Präsident Michael Friedauer aus Lüchingen ist. Er selbst betreibt seit einigen Jahren die Britisch Kurzhaar Katzenzucht di Triangolo.

Für die meisten Menschen sind Katzen einfach Haustiere. Was ist eine Katze für Sie?

Michael Friedauer: Für mich sind Katzen Familienmitglieder. Ich wohne alleine, bin aber dank den Katzen doch nie alleine. Sie sind eine wichtige soziale Bereicherung für mich.

Was fasziniert besonders?

Katzen sind die einzigen Haustiere, die einen eigenen Willen haben. Und das leben sie auch erkennbar.

Wären Sie auch mit einer gewöhnlichen Bauernhofkatze glücklich?

Absolut. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wir hatten immer Katzen. Zu meiner Zucht inspiriert wurde ich durch die bekannte Katzenfutterwerbung Sheba bzw. diese graue Katze mit ihrer besonderen Augenfarbe. Ich habe übrigens schon als Jugendlicher Hasen und Wellensittiche gezüchtet.

Kommen Sie als Züchter und Aussteller weit herum?

(Lacht) Ich habe einmal eine meiner Katzen nach Australien verkauft und sie persönlich zum neuen Besitzer gebracht. Nach drei Stunden Aufenthalt am Flughafen in Sydney bin ich dann wieder heimgeflogen. Für Zuchtkäufe und Ausstellungen war ich auch schon in Finnland, Polen und anderen Ländern.

Was macht die Ausstellung hier in Buchs speziell?

Wir haben zum Beispiel europaweit sehr seltene Rassen hier. Zudem bin ich sehr stolz, dass 33 von 66 Schweizer Katzen, welche letzte Woche an der Weltmeisterschaft in Belgien zu sehen waren, nun zu uns nach Buchs gekommen sind.

Katzenzüchter mögen keine Hunde. Ist das ein Vorurteil?

Ja, das ist wohl ein Vorurteil. Es gibt auch Rassekatzenzüchter, die Hunde besitzen. Ich mag Hunde eigentlich auch, aber ich bevorzuge Katzen, weil sie weniger Aufwand für den Auslauf brauchen.

Zufriedene Gesichter und beeindruckende Katzen: Irina Bosshart aus Altstätten und Michael Vonbank aus Sax. Bild: Armando Bianco Wo gezüchtet wird, geht es auch um Ruhm und Ehre. Bild: Armando Bianco Bild: Armando Bianco Die Züchterinnen und Züchter der verschiedenen Rassekatzen zeigten ihre schönsten Exemplare und Zuchterfolge an der internationalen Ausstellung in Buchs stets mit grossem Stolz und Freude. Bild: Armando Bianco Bild: Armando Bianco Bild: Armando Bianco

