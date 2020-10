Katzen mit Luftgewehr angeschossen – Liechtensteiner Tierbesitzer sind in Angst und Schrecken Innert kürzester Zeit wurden in Schaan drei Katzen angeschossen. Sie mussten in der Tierklinik in Gams notoperiert werden. Eine der Katzen ist noch nicht über dem Berg. Die Polizei tappt derweil im Dunkeln und sucht nach Zeugen. Bettina Stahl-Frick

20.10.2020, 10.10 Uhr

Das Bild zeigt die Röntgenaufnahme von einer der drei angeschossenen Katzen. Das Projektil im Körper des Tieres ist deutlich sichtbar. PD

Die Bewohner der Quartierstrasse In der Fina in Schaan sind beunruhigt – insbesondere all jene, denen eine Katze gehört. Innerhalb von zwei Wochen sind gleich drei Katzen in unmittelbarer Nachbarschaft angeschossen worden. Bei der Tatwaffe dürfte es sich gemäss Polizei um ein Luftgewehr beziehungsweise eine Luftdruckpistole handeln.



Alle drei Katzen wurden in der Tierklinik Kreuzberg in Gams von Klinikinhaberin und Tierärztin Luzia Schweizer notoperiert. Sie sagt:

«Das ist einfach nur schrecklich.»

Solche Vorfälle seien selten, dafür umso emotionaler und belastender. «Man leidet mit den Besitzern mit und gibt sein Bestes – am Ende muss es das Tier dann aber alleine schaffen, wieder zu Kräften zu kommen», sagt sie.

Projektil in Erbrochenem entdeckt

Viel Kraft braucht derzeit auch der fünf Monate junge Kater Starsky. Nie mehr werden sein Besitzer Daniel Schierscher und dessen Freundin Niki Eder vergessen, wie sie das Tier am vergangenen Samstagabend angetroffen haben, als sie gegen 19 Uhr nach Hause kamen. «Er schrie erbärmlich, erbrach sich immer wieder und hatte Durchfall», erzählt Niki Eder. Daniel Schierscher sah sich das Erbrochene dann etwas genauer an, denn für beide war schnell klar, dass da etwas Schlimmeres passiert sein musste.



Und siehe da: Daniel Schierscher entdeckte darin ein Projektil – und schliesslich konnten die beiden auch das Einschussloch am Rücken des Tieres erkennen. Dann ging alles blitzschnell und Starsky wurde in der Tierklinik Kreuzberg von Luzia Schweizer notoperiert. Die Kugel durchschoss den Rücken und bohrte sich in den Dünndarm des Katers. Dabei streifte das Projektil die Aorta, wodurch sein Magen voller Blut und Darminhalt war. Die Operation hat das junge Tier überstanden – nun muss der Kater sich erholen.



Wie Luzia Schweizer sagt, geht es ihm zwei Tage später den Umständen entsprechend besser. Ganz aufatmen können die Katzenbesitzer aber noch nicht – zu hundert Prozent ist Starsky leider noch nicht über dem Berg.

Die angeschossenen Katzen wurden in der Klinik von Luzia und Adrian Schweizer in Gams operiert. Archivbild: Corinne Hanselmann

Blut am Fell der Katze entdeckt

Etwa zur gleichen Zeit musste die Katze von Lejla Kudra dasselbe Unglück erfahren. Die Besitzerin bemerkte Blut am Fell der Katze und eine Röntgenaufnahme zeigte die Kugel im Körper des Tieres deutlich. Die Katze hat die Operation vom Sonntag gut überstanden und zeigt kaum Beschwerden – «ausser dass sie sehr müde ist», sagt Lejla Kudra. Sie hat noch zwei weitere Katzen. Sie sagt:

«Ich fühle mich sehr verängstigt und bin besorgt um meine anderen Tiere.»

Von Kugel zerfetzt: Niere musste entfernt werden

Überstanden hat solch einen Angriff eines bislang noch unbekannten Täters auch Kater Aslan. Nur ungern erinnert sich seine Besitzerin Michèle Schwenninger an jenen Sonntagnachmittag, 5. Oktober. «Es war ein wunderschöner Herbsttag, der schrecklich endete», erzählt die Katzenbesitzerin, die unmittelbar neben den anderen Betroffenen ebenfalls In der Fina wohnt.

«Aslan drehte in der Umgebung eine kleine Runde und als er zurückkam, war er völlig verstört.»

Er habe sich erbrochen und eigenartig geatmet. «Erst dachten wir, er hätte sich mit etwas vergiftet», sagt Michèle Schwenninger. «Dann begann Aslan vor Schmerzen zu schreien und brach schliesslich auf dem Fussboden zusammen.»

Michèle Schwenninger und ihr Freund handelten schnell und fuhren den Kater nach Gams in die Klinik Kreuzberg. Luzia Schweizer kann sich noch gut erinnern, in welchem Zustand das Tier auf ihrem OP-Tisch lag. Der Einschuss war seitlich am Bauch, ein Loch von einem halben Zentimeter. Die Kugel zerfetzte die Niere, weshalb diese komplett entfernt werden musste. Weiters durchbohrte sie drei Därme und blieb schliesslich in der vierten Darmschlinge stecken. Insgesamt hatte Kater Aslan sieben Löcher in seinem Darm. Vor einer Woche konnte Michèle Schwenninger ihren Aslan wieder aus der Klinik abholen. Mittlerweile konnten auch die Fäden entfernt werden; nun muss noch die Wunde gut verheilen.

Polizei wie Katzenbesitzer suchen nach Zeugen

«Ich habe vor zwei Wochen, unmittelbar nach dem Vorfall, bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet.» Viel sei deswegen aber nicht passiert. Erst seit den zwei weiteren Vorfällen am Wochenende, die zu weiteren Anzeigen führten, sei die Polizei nun aktiv geworden.



Am Sonntag hat die Landespolizei in einer Medienmitteilung einen Zeugenaufruf gestartet und diesen auch über Facebook lanciert. Wie Mediensprecherin Sibylle Marxer auf Anfrage sagt, seien noch keine Hinweise eingegangen und die Polizei tappt derzeit im Dunkeln. Sibylle Marxer bittet aber, sich bei Auffälligkeiten bei der Polizei umgehend zu melden. Aus anderen Gemeinden gebe es keine Meldungen von ähnlichen Fällen – dieser «Katzenjäger» scheint sich bislang auf die Quartierstrasse in Schaan zu beschränken.

3000 Franken für entscheidenden Hinweis

Die betroffenen Katzenbesitzer wären dankbar und erleichtert, könnte der Täter so schnell als möglich ausfindig gemacht werden. Der entscheidende Hinweis ist ihnen 3000 Franken wert. Für den «Katzenjäger» könnte es empfindliche Folgen haben – gemäss Strafgesetzbuch wird diese grausame Tat mit einer bis zu dreijährigen Freiheitsstrafe geahndet.