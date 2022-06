Katze verletzt: Brand in Einfamilienhaus in Gams

Brand Feuer in der Küche: Brand in Gamser Einfamilienhaus – Katze muss von aufgebotenem Tierarzt behandelt werden Wegen eines Feuers in der Küche wurde ein Einfamilienhaus unbewohnbar. Der Sachschaden ist hoch, eine Katze wurde schwer verletzt. 10.06.2022, 05.00 Uhr

Am Donnerstag um 7.15 Uhr ist in einer Küche eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Eine Anwohnerin meldete der Kantonalen Notrufzentrale, dass Rauch aus einem Haus im Gebiet Vorburg dringe. Die zuständige Feuerwehr stellte in der Küche des Einfamilienhauses einen Brand fest, den sie löschen konnte. Personen wurden beim Brand keine verletzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte.