Schulstart Kantonsschule Sargans mit einer Klasse mehr gestartet Zum Start ins neue Schuljahr haben am Montag 226 neue Schülerinnen und Schüler und damit zehn mehr als vor einem Jahr ihre Ausbildung an der Kantonsschule Sargans aufgenommen. Es wird denn auch eine zusätzliche Klasse geführt, wie Rektorin Pascale Chenevard sagt. Zum Schulbeginn gabs Kuchen auf dem Schulhof. Denise Alig 18.08.2021, 05.00 Uhr

Der Innenhof ist wieder belebt.

Die Zahlen der Mittelschülerinnen und Mittelschüler steigen laut Staatskanzlei im ganzen Kanton St. Gallen. Konkret ist der Start ins neue Schuljahr an den sechs st.gallischen Mittelschulen Burggraben St.Gallen, Brühl St.Gallen, Heerbrugg, Sargans, Wattwil und Wil am Montag mit 1350 neuen Mittelschülerinnen und -schülern erfolgt.

Die Neuen nehmen den Platz jener 1106 Schülerinnen und Schüler ein, die im letzten Juli die Mittelschule abgeschlossen haben. Die sechs Kantis erwarteten zum diesjährigen Schulstart knapp 4700 Schülerinnen und Schüler, wovon die erwähnten 1350 neuen. Diese Zahl liegt damit etwas höher als im Vorjahr, als 1261 Neueintritte zu verzeichnen gewesen waren. Generell steigende Schülerzahlen sind der Hauptgrund für diese Entwicklung.

Sargans im kantonsweiten Trend

Dem kantonsweiten Trend folgt auch die Kantonsschule Sargans, wie Adrian Bachmann vom Amt für Mittelschulen im kantonalen Bildungsdepartement bestätigt. 226 Neueintritte stehen an der Kanti Sargans zu Beginn des Schuljahres 2021/22 216 Neueintritten zu Beginn des Schuljahres 2020/21 gegenüber.

Fünf zusätzliche Schülerinnen und Schüler entfallen auf die erste Gymnasialklasse. So waren in dieser Altersklasse 2020/21 161 Neueintritte in sieben Klassen zu verzeichnen gewesen und 2021/22 166 Neueintritte in acht Klassen. In der Fachmittelschule waren es in den beiden Jahren je 41 Neueintritte. In die Informatikmittelschule sind dieses Jahr elf Schülerinnen und Schüler eingetreten, im letzten Jahr waren es noch sieben gewesen. Demgegenüber sind in diesem Jahr acht Jugendliche in die Wirtschaftsmittelschule eingetreten, vor einem Jahr sieben.

«Es ist wichtig zu wissen, wie die Schule tickt»

Laut Rektorin Pascale Chenevard ist das Führen einer zusätzlichen ersten Gymnasialklasse in der Kantonsschule Sargans gut möglich. «Die räumliche Situation ist angespannt, wir konnten aber alle offenen Pensen gut besetzen», sagt sie.

Um den Besonderheiten des ersten Schultages – gerade aus Sicht der Erstklässler – Rechnung zu tragen, sorgte die Schulleitung dafür, dass die neu eintretenden Schülerinnen und Schüler gleich von ihren Klassenlehrpersonen in Empfang genommen wurden.

«Bei den Erstklässlern stand denn auch das Ankommen im Zentrum», so Chenevard. So habe man bestimmte Kennenlern-Spiele gemacht, um sich miteinander vertraut zu machen. «Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler wissen, wie die Schule tickt», betont die Rektorin. Die Kanti Sargans sei immerhin der Ort, an dem sie erwachsen würden und lernten, Eigenverantwortung zu übernehmen.

Zum gebührenden Empfang der Neuen hatten die Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Gymnasialklasse am Montag im Schulhof einen Stand mit selbst gebackenen Kuchen aufgestellt. So konnten sich alle schon am Morgen coronakonform verköstigen und die Möglichkeit nutzen, sich näher kennenzulernen.

«Es herrschte eine sehr gelöste, fast normale Stimmung», erzählt Chenvard. Das sei im letzten Schuljahr wegen der Pandemie nicht immer so gewesen.

«Alle freuten sich, einander wiederzusehen und sich relativ normal begegnen zu können.»

Was Corona betrifft, gelten an der Kantonsschule Sargans feste Sitzordnungen in den Schulzimmern und die Abstandsregeln.

Wie die Sarganser Rektorin weiter festhält, hat Corona auch die Kanti Sargans «etwas gebremst in der Schulentwicklung». Entsprechend wolle man sich diesem Thema wieder vermehrt widmen.

«Auch hoffen wir, dass wir wieder mehr Schulanlässe durchführen können.»

Chenevard betont aber auch, dass die Kanti Sargans die Pandemie bisher generell sehr gut überstanden habe. «Auch die Jungen haben so gut mitgemacht!» Manche Klassen seien durch die Pandemie gar gestärkt worden. «Das Soziale ist viel wertvoller geworden und sie haben wirklich gut zueinander geschaut.»

Kanton versucht zu sparen

Die kantonsweit 1350 neuen Mittelschülerinnen und -schüler verteilen sich laut Bildungsdepartement auf 61 neue Klassen. Die relativ hohe Zahl von durchschnittlich 22,1 Schülerinnen und Schülern pro Klasse wurde dadurch erreicht, dass rund 80 Schülerinnen und Schüler an andere Schulorte oder in andere Schwerpunktfächer umgeteilt worden sind.

Durch diese Massnahme, die das Bildungsdepartement verfügen kann, lassen sich auch dieses Jahr sechs Klassen oder rund zehn Millionen Franken über die vierjährige Ausbildungsdauer einsparen. Eine zusätzliche Klasse an einer Mittelschule würde Kosten von jährlich rund 480000 Franken verursachen.