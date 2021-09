0,01 Punkte fehlten: Sennwalder verpassen Sieg knapp

Kantonales Jugendturnfest 0,01 Punkte zu wenig: Sennwalder verpassen Sieg knapp Mit 28,02 Punkten erzielte der STV Sennwald die höchste Gesamtnote aller Vereine der W&O-Region. Robert Kucera 19.09.2021, 15.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Turnen bei stimmungsvoller Kulisse: Der STV Gams hat sowohl als Organisator des Kantonalen Jugendturnfests vom Samstag als auch in den Wettkämpfen formidablen Einsatz geleistet. Der sportliche Erfolg blieb indes aus: Platz sechs in der 1. Stärkeklasse im dreiteiligen Vereinswettkampf der Oberstufe. Robert Kucera

Von den frühen Morgenstunden bis Mitte Nachmittag wurden rund um die Sportanlage Pilgerbrunnen sowie in der Turnhalle Hof Höchstleistungen gezeigt. Die jungen Sportler genossen es sichtlich, endlich wieder mal an einem grossen Turnfest teilzunehmen. Genauso wie ihre Betreuer und Verwandten, welche mit Anfeuerungsrufen nicht sparten.

Das Kantonale Jugendturnfest vom Samstag in Gams darf somit als Erfolg gewertet werden. Der Organisator STV Gams wurde für seinen Mut, am Grossanlass festzuhalten, mit prächtigem Wetter belohnt. Kurz: Ein Turnfest, wie es sein sollte.

0,01 Punkte betrug die Differenz zwischen Platz eins und zwei

Zu den Gewinnern zählte der Gastgeber aus Gams hinter den Kulissen. Doch auf dem Wettkampfplatz gaben andere Vereine den Ton an. Allen voran der STV Balgach, der mit seinem Sieg in der 1. Stärkeklasse der Oberstufe im dreiteiligen Vereinswettkampf den Festsieg holte und den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen durfte.

Aus einheimischer Sicht gab es zwei Podestplätze zu vermelden: Der TV Azmoos-Trübbach entschied gar die 4. Stärkeklasse für sich, jedoch waren hier nur zwei Vereine am Start. Die höchste Punktzahl der W&O-Region realisierte der STV Sennwald, der in der 3. Stärkeklasse antrat. 28,02 Punkte reichten letztlich zu Rang zwei. Viel fehlte nicht zum Kategoriensieg. Denn der TV Eschenbach setzte sich gegen die Sennwalder um die Winzigkeit von 0,01 Punkten durch.

In der 1. Stärkeklasse der Oberstufe trat neben Gastgeber STV Gams der TV Buchs an. Mit 25,94 Punkten beenden die Buchser den dreiteilige Wettkampf auf Platz vier, die Gamser erreichten 25,28 Punkte und wurden Sechste von sechs Vereinen. In der 2. Stärkeklasse erturnte sich mit dem STV Grabs ein weiterer Werdenberger Vertreter Platz vier (26,29 Punkte). In der 3. Stärkeklasse belegte der TV Sax mit 24,48 Punkten Platz acht, der STV Wildhaus-Alt St. Johann wurde mit 23,52 Punkten Zwölfter.

Die Obertoggenburger waren die einzigen Vertreter aus der Region, die auch im dreiteilige Wettkampf der Unterstufe teilnahmen: Siebter und somit letzter Platz in der 1. Stärkeklasse mit 20,21 Punkten.