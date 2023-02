Mafiosi-Urteil Mailand: Tötungsdelikt 2017 in Sargans war Spur

Kanton St.Gallen Nach Mafiosi-Prozess in Mailand: Das Tötungsdelikt 2017 in Sargans war ein wichtiges Puzzleteil 34 Personen ist der Prozess wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation, Drogen- und Waffenhandels gemacht worden. Der Anfang der Erfolgsgeschichte der Ermittler war das Tötungsdelikt vom April 2017 in Sargans. Wie es dazu kam, warum St.Gallen bei Mafiosi beliebt ist und über die Verkehrsachse vom Tessin Richtung Bodensee, die auch unlauteren Geschäften dient. Hans Bärtsch Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Im April 2017 Ort eines tödlichen Beziehungsdeliktes: Das Italienerlokal «Capannina» in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Sargans. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren in Schweizer Medien Grafiken veröffentlicht, die Standorte von mafiösen Aktivitäten in der (Ost-)Schweiz zeigten. Darunter die Gemeinde Vilters-Wangs. Wie es dazu kam, soll nachfolgend erläutert werden.

Mit einem Gerichtsurteil in Mailand endete kürzlich eine Ermittlungsoperation, die unter dem Namen «Cavalli di Razza» (reinrassige Pferde) von Schweizer und italienischen Behörden durchgeführt worden war – über insgesamt viereinhalb Jahre hinweg und hoch geheim. Der Anfang des Grosserfolgs im Kampf gegen die kalabrische Mafia geht auf einen Vorfall am letzten ­Aprilsamstag des Jahres 2017 zurück.

Affären mit der Partnerin des jeweils anderen

Kurz vor 21.30 Uhr fällt in jener Nacht hinter dem italienischen Klublokal Capannina beim Bahnhof Sargans ein Schuss. Ein 40-jähriger Italiener, damals auch der Wirt der Pizzeria Aeuli in Vilters (!), liegt in seinem Blut. Der Schütze, ein 28-jähriger Landsmann, stellt sich der Polizei noch in derselben Nacht, auch die Tatwaffe kann sichergestellt werden.

Aussagen von Passanten tags darauf waren typisch für die schnell brodelnde Gerüchteküche. Drogen könnten im Spiel gewesen sein, Schulden, ein Betrug, eventuell gar die Mafia, hiess es. Bei der Verhandlung vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland im Mai 2020 lag der Fokus indes auf einem Beziehungsdelikt. Denn Opfer und Täter kannten sich. Die beiden Männer hatten Affären mit der Partnerin des jeweils anderen. Diese Situation führte zu Spannungen, die sich stetig zuspitzten und in verbalen wie physischen Auseinandersetzungen äusserten.

Das Gericht hielt es schliesslich für erwiesen, dass es um vorsätzliche Tötung ging. Es verurteilte den Schützen – einen in Liechtenstein lebenden Gipser – zu zehn Jahren Haft. Ein Urteil, das nicht weitergezogen wurde und somit rechtskräftig ist.

Eine komplexere Geschichte

«Die Geschichte ist aber nicht so banal», schreibt das Fedpol in seinem Jahresbericht 2021 zu dem tragischen Vorfall beim Bahnhof Sargans. Für das Bundesamt für Polizei ist das Tötungsdelikt beim «Capannina» Ausgangspunkt zweier parallel geführter Ermittlungen zwischen der Schweiz und Italien. «Es ist der entscheidende Teil des Puzzles, das die italienischen Behörden mit ihrer Grossoperation ‹Cavalli di Razza› gegen die ’Ndrangheta – die in der Schweiz am stärksten vertretene italienische Mafiaorgani­sation – zu lösen versuchen», heisst es im Fedpol-Bericht.

Analysen des Fedpol, kombiniert mit Informationen aus Italien, bestätigten in der Folge «die Vermutung auf einen Drogenhandel, an dem eine kriminelle Organisation beteiligt ist». Für die Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft in Mailand und Staatsanwälte in Reggio Calabria und Florenz, die bereits an dem Fall dran waren, war die Schweiz «eine wichtige logistische Anlaufstelle für Mafiosi». Dass sich mehrere Clans hier niedergelassen haben, um ihren Kokain-, Heroin- und Waffenhandel abzuwickeln, lasse sich «einfach belegen».

Zusammenarbeit mit Schweizer Behörden: Laut der italienischen Finanzpolizei weitet sich der Drogenhandel immer mehr aus. Bild: PD

Dank der intensiven und engen Zusammenarbeit zwischen einer Kantonspolizei, dem Fedpol, der Bundesanwaltschaft und den italienischen Behörden wurde ein Joint-Investigation-Team gebildet. Bei erwähnter Kantonspolizei handelt es sich um die St.Galler, wie Mediensprecher Hanspeter Krüsi auf Anfrage bestätigt. «Wir haben die notwendige Rechtshilfe geleistet.» Mehr darf er nicht sagen.

Koordinierte Aktion in mehreren Kantonen

Vier Jahre nach dem Tötungsdelikt in Sargans steht die schweizerisch-italienische Kooperation kurz vor ihrem erfolgreichen Abschluss. Am 16.November 2021 um Punkt 3.30Uhr beginnt der Einsatz. Eines der Ziele ist gemäss dem Fedpol-Jahresbericht ein Fahrzeug, das mutmasslich für Fahrten zwischen der Schweiz und Italien genutzt wird. Das Auto wird auf dem Parkplatz eines der Verdächtigen von der Zürcher Kantonspolizei kontrolliert. «Und Bingo!», gibt sich das Fedpol erfreut. Unter dem Fahrersitz wird ein elektronisch abschliessbarer Behälter entdeckt: Er enthält drei Pistolen und Munition.

Es folgen Hausdurchsuchungen in vier Kantonen. Im Tessin werden zwei Pistolen gefunden, in St.Gallen ein Kilogramm Kokain, das in einem Gefrierschrank versteckt ist. Auch Bargeld wird beschlagnahmt. Die koordinierte Aktion ist ein voller Erfolg: 98 Personen werden in Italien verhaftet, sechs in der Schweiz. Ihre Auslieferung wird eingeleitet. Insgesamt waren 180 Polizeibeamte des Fedpol und der Kantone Tessin, Graubünden, St.Gallen und Zürich in die Operation involviert.

Mit mehr als einer Tonne Kokain geschäftet

Ein Jahr später, es ist mittlerweile Dezember 2022, führt der «Cavalli di Razza»-Fall zu einer ersten gerichtlichen Beurteilung in Mailand. 34 Personen, die in ein abgekürztes Verfahren eingewilligt haben (Strafreduktion um ein Drittel), werden allesamt verurteilt. Insgesamt setzt es wegen grenzüberschreitender Kokaingeschäfte – es geht um mehr als eine Tonne des Rauschgifts –, der Mitgliedschaft bei der ’Ndrangheta (Mafiaorganisation aus dem süditalienischen Kalabrien) und weiterer Vergehen 230 Jahre Gefängnis. Die individuellen Höchststrafen für die führenden Köpfe liegen bei je knapp zwölf Jahren.

Im Zusammenhang mit «Cavalli di Razza» sprechen italienische Medien von der Mafia als richtige Seuche – etwa das Gebiet um den Comer- und Luganersee sei in den Händen der kalabrischen Unterwelt. In der Schweiz werde das Problem zu wenig ernstgenommen. Die italienische Finanzpolizei, die Guardia di Finanza, hält fest: «Das Interesse am Drogenhandel scheint stark zu sein, mit einer deutlichen Ausweitung auf die Schweiz und vor allem St.Gallen. Dieses Gebiet ist für einige Verdächtige, die sich dort niedergelassen haben, zu einer logistischen Basis geworden.»

Die Schweiz sei aber nicht nur eine logistische Basis, sondern habe für die Mafia eine besondere Bedeutung. Ein Beweis dafür sei der Rang der Verhafteten, bei denen es sich nicht um irgendwelche Jugendlichen, sondern um prominente Köpfe der ’Ndrangheta handle. Offenbar seien in der Schweiz niedergelassene Mitglieder mehrerer Clans still und leise damit beschäftigt, Drogen der Mafia hier zu verkaufen oder zu lagern. Der 16.November 2021 mit der koordinierten Verhaftungsaktion sei somit auch «ein bedeutender Schritt zur Optimierung des so wichtigen Informationsaustauschs».

«Kein sicherer Hafen für Mafiosi»

Dass die Verkehrsachse vom Tessin durch Graubünden Richtung Zürich oder Bodensee auch unlauteren Geschäften dient, zeigt das im Fall «Rassenpferde» aufgezeigte Beispiel von Waffenkäufen in der Schweiz – Waffen, die mit dem Erlös von Drogenverkäufen krimineller Organisationen erworben und nach Italien geschmuggelt wurden.

Jedenfalls haben die kleinen Sarganserländer Ortschaften Sargans (dort fand das Tötungsdelikt 2017 statt) und Vilters (dort war das Opfer jenes Delikts beruflich tätig) eine Lawine ausgelöst. In der Bekämpfung des organisierten Verbrechens ist das wohl nicht mehr als ein Tropfen auf einen heissen Stein. Aber immerhin haben die Behörden zweier Länder in diesem Fall erfolgreich zusammen ermittelt. Das Fedpol drückt es im Titel seines Jahresberichts so aus: «Die Schweiz – kein sicherer Hafen für Mafiosi.»

