Kandidierende stellen sich im W&O und am Podium im Wartau vor Heute stellen sich die Kandidierenden für den 1. Wahlgang der Gemeindewahlen im Wartau am 27.September vor. Zudem findet am Donnerstagabend ein Wahlpodium mit den drei Kandidaten für das Gemeindepräsidium in Trübbach statt. Thomas Schwizer 26.08.2020, 13.58 Uhr

Drei Kandidaten möchten als Gemeindepräsident ins Wartauer Rathaus einziehen. Bild: Peter Schulthess

Die Gelegenheit zur Kurzvorstellung im Werdenberger & Obertoggenburger und zur Beantwortung von drei Fragen wurde den drei Kandidaten für das Gemeindepräsidium, den fünf Kandidierenden für die drei Gemeinderatssitze und dem Kandidaten für das Schulratspräsidium geboten.

Für das Gemeindepräsidium, den Gemeinderat und die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wartau, wo sechs Kandidierende für die fünf Sitze antreten, hat die Wartauer Bürgerschaft eine Wahl mit Auswahl.

Bitte frühzeitig zum Wahlpodium kommen

Ausserdem sind die Kandidaten für das Gemeindepräsidium, den Gemeinderat und das Schulpräsidium vom W&O für heute Abend zu einem Wahlpodium eingeladen worden. Im Zentrum stehen Andreas Bernold, Martin Graf und Roland Kohler, die sich den Fragen stellen.

Das Podium in der Turnhalle Seidenbaum beginnt um 19.30 Uhr. Wegen der Schutzmassnahmen in Zusammenhang mit dem Coronavirus wird das Publikum gebeten, sich möglichst frühzeitig einzufinden. Die Türen werden um 18.30 Uhr geöffnet, Parkiermöglichkeit besteht bei der Evatec.

Wartende werden gebeten, den empfohlenen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wenn der Sitzabstand im Saal nicht eingehalten werden kann, wird das Tragen von Schutzmasken empfohlen, die am Eingang abgegeben werden. Um allfällige Ansteckungswege nachzuvollziehen, ist die Abgabe der Kontaktdaten vorgeschrieben.

Andreas Bernold im Porträt FDP.

Jahrgang: 1963.

Verheiratet, drei erwachsene Kinder Ausbildung/Beruf: Gemeindepräsident a. i., Leiter Controlling und Datawarehouse Engagement politisch/sozial: seit 1. Juni 2020 Gemeindepräsident a. i. in Wartau; seit 2005 Gemeinderat in Wartau; seit 2009 Vizegemeindepräsident in Wartau; seit 2007 Präsident der FDP Wartau; seit 2014 Vizepräsident FDP Werdenberg; Vereinsmitglied Ski- und Bergclub Gauschla, WA-FA, TV Weite

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Andreas Bernold. Bild: PD

Ich bin motiviert Verantwortung zu übernehmen und unsere wunderschöne Landgemeinde in eine positive Zukunft zu führen. Seit 15 Jahren erlebe ich als Gemeinderat die strategische Führung von Wartau als spannend und herausfordernd. Als Gemeindepräsident a. i. habe ich seit Anfang Juni einen noch tieferen Einblick in die Amtsführung erhalten. Der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern bereitet mir Freude. Mein Ziel ist es, dass Wartau die Gemeinde wird mit den glücklichsten Einwohnerinnen und Einwohnern in der Ostschweiz.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Das Wichtigste ist, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner in unserer Gemeinde wohl und sicher fühlen. Dies erreichen wir mit der Positionierung von Wartau als attraktiver Wohn- und Arbeitsort mit einer guten Schule. Grundlagen dazu sind faire Voraussetzungen für das Gewerbe und die Industrie sowie Arbeitsplätze zu sichern und auszubauen. Entsprechend muss das Standortmarketing für Neuansiedlungen von Firmen verstärkt werden. Ein Instrument für die Gemeindeentwicklung ist die «Strategie Siedlungsentwicklung nach innen».

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Wartau ist eine wunderschöne Landgemeinde inmitten intakter Natur. Die Gemeinde bietet höchste Lebens- und Wohnqualität. Optimale Grundlagen, um Wartau weiterzuentwickeln. Für mich sind eine weitsichtige Finanzpolitik, die der aktuellen Lage gerecht wird, und die Entschuldung von grosser Bedeutung. Ebenso wichtig scheint mir der rege Austausch mit dem Gewerbe und der Industrie. Bürgerinnen und Bürger sollen zudem vermehrt in Prozesse miteinbezogen werden. Der direkte Austausch ist für mich eine Selbstverständlichkeit.

Martin Graf im Porträt «Parteiunabhängig.»

Jahrgang: 1961.

Verheiratet

Ausbildung/Beruf: Dipl. Wirtschafts-Ing. FH/STV

Engagement politisch/sozial: Präsident der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wartau. Davor: GPK Schul- und Kirchgemeinde, Swiss Engineering

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Martin Graf. Bild: PD

Meine Motivation für die Übernahme des Amtes besteht darin, das Wartau für Unternehmen und Private als Standort attraktiver zu machen und dabei die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf kluge Weise zu nutzen. Das wird zu Mehreinnahmen und Kostenreduktionen führen, die sich positiv auf die Steuerbelastung und die Pro-Kopf-Verschuldung auswirken werden. Meine Vision: 2040 wird Wartau eine der attraktivsten Gemeinden der Schweiz sein und der Gesamtsteuerfuss Gemeinde wird um einen Drittel tiefer liegen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Das Wartau hat noch wenig Bedeutung als Wirtschaftsstandort. Die Attraktivität für Unternehmen und Private muss verbessert werden. Die Herausforderung ist, die Chancen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der nächsten Jahrzehnte durch Standortentwicklung, haushälterischen Umgang mit den verfügbaren Mitteln und zukunftsweisende Formen der Arbeit und Zusammenarbeit zu nutzen. Die Digitalisierung schafft standortunabhängige Arbeitsplätze. Wartau als attraktiver Wohnort hat hier grosses Potenzial.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Besonders am Herzen liegt mir die Standortattraktivität der Gemeinde für Private und Unternehmen. Deshalb werden meine Schwerpunkte in der Weiterentwicklung der Vision und Strategie unter Einbezug möglichst vieler Bürger und der konsequenten Umsetzung liegen. Sodann werde ich sicherstellen, dass die Leistungserbringung schlank und effizient erfolgt. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist mir, Flora und Fauna zu schützen sowie den Erholungswert für Gäste und die Wohn- und Lebensqualität für die Einheimischen zu stärken.

Roland Kohler im Porträt FDP.

Jahrgang: 1961.

Getrennt lebend, ein Sohn und eine Tochter, in fester Partnerschaft. Ausbildung/Beruf: Kaufmann/

Projektleiter

Engagement politisch: 26 Jahre Gemeinderatsschreiber und Mitglied von zahlreichen Kommissionen in der Gemeinde Mels



Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Roland Kohler. Bild: Gabriela Müller

Mein Antrieb liegt vor allem in meiner bisherigen Tätigkeit und meinem umfassenden Wissen, das ich der Gemeinde Wartau und ihrer Bevölkerung gerne zur Verfügung stellen möchte. Die anspruchsvolle Tätigkeit als Gemeindepräsident ist auf mich zugeschnitten. Deshalb habe ich mich besonders gefreut, dass mich der überparteiliche Findungsausschuss von Wartau als Kandidaten ausgewählt hat. Ich bin bereit für diese neue Herausforderung. Ich werde mich vollumfänglich für gemeinsame Lösungen und Projekte in der Gemeinde einsetzen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Das Potenzial dürfte vor allem in der Entwicklung gesunder Gemeindefinanzen liegen. Die Grundsteine hierfür wurden bereits gelegt. Als wunderschön gelegene Wohngemeinde mit vielen Besonderheiten und Einzigartigkeiten würde Wartau durch einen tieferen Steuerfuss noch attraktiver. Weitere Standortvorteile können wir die nächsten Jahre u. a. mit einer optimierten Zonenplanung und einem angepassten Baureglement erarbeiten. Auch die Verstärkung der regionalen Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die Gemeinde vorwärtszubringen.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Ich habe die Vision für Wartau, dass sich die Bevölkerung in der Gemeinde auch in zehn Jahren wohlfühlen kann, aber finanziell weniger belastet wird. Gegenüber der Bevölkerung will ich eine Ansprechperson sein, die für ihre Anliegen Gehör hat. Auf der Führungsebene ist es mir wichtig, einen guten Dialog mit den Ratsmitgliedern zu pflegen und das Ressortsystem wo nötig umzugestalten. Ebenso ist eine zielorientierte Zusammenarbeit mit der Verwaltung von zentraler Bedeutung, damit sie als echte Dienstleisterin auftreten kann.

Martin Gabathuler im Porträt SVP.

Jahrgang: 1981.

Verheiratet, vier Kinder

Beruf: Landwirt

Engagement politisch/sozial: Seit 2009 im Gemeinderat Wartau, Verantwortlicher Ressort Sicherheit und Landwirtschaft, Präsident Viehschaukommission Wartau, Aktuar Braunviehzuchtgenossenschaft Wartau, Aktuar Milchgenossenschaft Oberschan, GPK Alp Labrie, GPK Wohnbaugenossenschaft Oberschan

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Martin Gabathuler. Bild: PD

Die Arbeit im Gemeinderat bereitet mir viel Freude, Wartau liegt mir am Herzen. Als Familienvater möchte ich mich weiterhin zum Wohle der Bevölkerung einsetzen und die Zukunft mitgestalten. Als Selbständigerwerbender kann ich die nötige Zeit für dieses Amt auch aufbringen, auch dank der grossen Unterstützung von der Familie und von Freunden.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Das ist bei den Finanzen, dort müssen wir die Steuern senken können und die Verschuldung abbauen. Auch bei der Kommunikation an die Bevölkerung, der inneren Verdichtung in den einzelnen Dörfern hat es noch Potenzial.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Am Herzen liegt mir, dass sich die Bevölkerung im Wartau wohl fühlt. Ich setzte mich für eine zeitgemässe Alters- und Familienpolitik ein wie für ein intaktes Vereinsleben. Im jetzigen Ressort steht der Zusammenschluss der Feuerwehren im Fokus, gerne würde ich mich dort weiterhin einbringen. Ich würde mich weiterhin für eine bürgernahe, direkte, ehrliche und konsequente Politik im Rat einbringen.

Vreni Kruse-Müller im Porträt Parteilos.

Jahrgang: 1968.

Verheiratet

Ausbildung/Beruf: Grafikerin

Engagement politisch/sozial: Seit 2017 Gemeinderätin, Ressort Soziales, Präsidentin Betriebskommission Betagtenheim, im VR Pflegeheim Werdenberg, im Vorstand Soziale Dienste Werdenberg, im VR KESB Werdenberg, im VR Betreutes Wohnen im Bongert AG, seit 2020 Präsidentin, seit 2016 im Vorstand Musikschule Sarganserland

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Vreni Kruse-Müller. Bild: PD

Ich konnte mir in den vergangenen drei Jahren viel Wissen und ein gutes Netzwerk aufbauen. Ich möchte angefangene Projekte und Ideen weiterführen und zum Erfolg bringen. Es macht mir Freude, mich zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Gemeinderat, der Verwaltung und den Institutionen für die interessanten Aufgaben in meinem Ressort einzusetzen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Die Strategie der Siedlungsentwicklung nach innen, mit der der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und mit Experten seit einiger Zeit beschäftigt ist, interessiert mich sehr. Ich wünsche mir eine qualitative und keine quantitative Entwicklung. Die Entwicklung soll vor allem gegen innen erfolgen, Kulturland geschont und die Zersiedelung eingedämmt werden. Ich setze mich ein für Umweltschutzprojekte, für gute Rahmenbedingungen für Gewerbe und Industrie und für ein vielfältiges Vereinsleben.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Für ältere Menschen gibt es verschiedene Wohnformen und Unterstützungsangebote in der Gemeinde. Das ist ein Bereich, der durch den demografischen Wandel vor grossen Herausforderungen steht. Ich setze mich dafür ein, dass ältere Menschen wertgeschätzt werden und wo nötig Unterstützung erhalten. Mein Interesse ist es, dass die verschiedenen Anbieter in diesem Bereich zum Wohl der Bevölkerung noch stärker zusammenarbeiten.

Alexander Gabathuler im Porträt FDP.

Jahrgang: 1973.

Verheiratet, vier schulpflichtige Kinder

Ausbildung/Beruf: Dipl. Masch.-Ing. ETH, Produktmanager

Engagement politisch/sozial: Präsident Musikgesellschaft Azmoos (2007–2014), OK-Präsident Dorffest Azmoos

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Alexander Gabathuler. Bild: PD

Ich möchte mich im Gemeinderat engagieren, für Transparenz in den Gemeindegeschäften einstehen und mit Vernunft die mir anvertrauten Ressorts führen. Aufgewachsen und wohnhaft in Azmoos arbeite ich heute in Trübbach bei der Evatec AG in einer Führungsfunktion. In meiner 25-jährigen Industrieerfahrung habe ich etliche Projekte zum Ziel geführt. Gerne werde ich diese Erfahrungen in den Gemeinderat mit einbringen, und wer weiss, vielleicht lässt sich so auch das eine oder andere Beraterhonorar einsparen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Der Steuerfuss ist in einem gewissen Mass ein Indikator für die Attraktivität der Gemeinde. Somit ist der Hebel, an dem wir ansetzen müssen, die Steigerung der Attraktivität. So etwas wie attraktivitätssteigernde Sofortmassnahmen gibt es leider nicht. Vielmehr bedarf es dazu verschiedener Puzzleteile, die zusammen dann das Gesamtbild einer attraktiven Gemeinde ergeben. Für mich gehören hier Themen dazu wie die neue Bahnhaltestelle, attraktiver Wohnraum, qualitatives Wachstum und eine aktive Industrie- und Gewerbeentwicklung.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Ich möchte mich für ein finanziell gesundes und attraktives Wartau einsetzen, mit einem Schwerpunkt in der Förderung einer aktiven Vereinskultur. Ich bin selbst seit bald 35 Jahren Aktivmitglied der Musikgesellschaft Azmoos und weiss, wie wertvoll ein funktionierender Verein für die Gemeinde ist. Ich freue mich auch auf die Umsetzung der Zukunfts-Strategie für die Gemeinde Wartau, wo interessierte Bürgerinnen und Bürger im letzten Jahr ihre Ideen und Vorstellungen einer lebenswerten Gemeinde eingebracht haben.

Alexander Hatziisaak im Porträt SP.

Ledig

Ausbildung: Student Rechtswissenschaft

Engagement politisch/sozial: Vorstand SP Wartau, Präsidium Juso Sarganserland-Werdenberg

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Alexander Hatziisaak. Bild: PD

Man hört und liest immer wieder, dass die Jugend gerade in der Kommunalpolitik stark untervertreten sei. Das möchte ich ändern. Als junger, politisch interessierter Student will ich mich im Wartau für das Gemeinwohl engagieren. Zudem ist es mir ein Anliegen, dass die SP nach zwölf Jahren wieder im Gemeinderat Einsitz nimmt.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Die Gemeinde muss mit der Zeit gehen. Im Bereich der Mobilität gibt es Entwicklungspotenzial, so fehlt der Gemeinde eine Anbindung an das regionale S-Bahn-Netz, und auch die ÖV-Verbindungen innerhalb der Gemeinde bedürfen einem massvollen Ausbau. Mit der anhaltenden Digitalisierung halte ich den Ausbau des Glasfasernetzes auch in Privathaushalte für notwendig. Weiter müssen moderne Arbeitsformen wie etwa Co-Working-Spaces für die Gemeinde in Betracht gezogen werden.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Mir liegen grundsätzlich alle sozialpolitischen und ökologischen Themen am Herzen. Konkret geht es dabei um die Erhaltung und den Ausbau attraktiver Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Gemeinde, einen intakten Service public, eine gut funktionierende öffentliche Infrastruktur, eine starke öffentliche Schule und Betreuungsplätze für Kinder und Betagte.

Daniel Lohner im Porträt SVP.

Jahrgang: 1964.

Geschieden, in Partnerschaft

Beruf: Leiter Ausbildungscenter Swissmechanic Landquart

Hobbys: Zeit mit der Familie verbringen, Bergführer im Gonzenbergwerk, Reisen und Sport

Öffentliche Aktivitäten: Kirchenratspräsident Wartau, Präsident SBC Gonzen, 25 Jahre aktives Feuerwehrmitglied

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Daniel Lohner. Bild: PD

Nach so langer Zeit als Gemeindemitglied möchte ich dem Wartau etwas zurückgeben und mich für die Gemeinde und die Region einsetzen. Langfristig sollen die grössten Güter der Region, die Menschen und die wunderschöne Natur, für unsere Kinder und Enkel erhalten bleiben. Mit meinem aktiven und strukturierten Einsatz soll das Wartau noch lebenswerter und attraktiver werden.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Durch eine zielgerichtete, transparente Strategie kann die Attraktivität für realistische Zielgruppen, wie beispielsweise junge Familien, gestärkt werden. Mittelfristig ist es wichtig, das Wartau in die finanzielle Unabhängigkeit zu führen. Sparen ist nicht attraktiv, muss aber sein. Gezielte Investitionen können aus meiner Sicht die Region und den Wirtschaftsstandort stärken. Konkret sehe ich beim regen Immobilienhandel der Gemeinde noch Sparpotenzial.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Als Wartauer möchte ich die Bevölkerung und die Gemeinde in den Mittelpunkt meines Tuns stellen. Die Vielfältigkeit, die Schönheit und die Attraktivität der Gemeinden sollen erhalten bleiben. Finanzielle Unabhängigkeit durch gezielte Investitionen und die konsequente Verfolgung gemeinsamer Ziele machen das Wartau langfristig liebens- und lebenswert.

Bruno Seifert im Porträt Parteilos.

Jahrgang: 1969.

Verheiratet, ein Kind

Ausbildung/Beruf: Berufslehre und MAS in Unternehmenskommunikation/Kommunikationsberater und Schulpräsident

Engagement politisch/sozial: Schulpräsident mit Ressort Jugend und Bildung

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Bruno Seifert. Bild: PD

Seit meiner Jugend interessiere ich mich für Gesellschaft und Politik. Darum habe ich mich vor vier Jahren als Parteiloser zur Wahl gestellt und bin gewählt worden. Die Arbeit als Schulpräsident ist abwechslungsreich und zeitweise sehr intensiv. Im Umfeld von Kindern, Eltern und Lehrpersonen hat man mit vielen zwischenmenschlichen Faktoren zu tun. Der Umgang damit liegt mir und reizt mich. Als Brückenbauer zwischen Schule, Eltern, Lehrpersonen und Bevölkerung will ich weiterhin meinen Teil für eine gute Schule beitragen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Wartau hat mit seiner einzigartigen voralpinen Hügellandschaft, den Naherholungsgebieten und den vier Ortsbildern von nationaler Bedeutung sehr viel räumliche Qualität zu bieten. Diese müssen wir gegen aussen noch besser verkaufen. Denn mit attraktivem Wohnraum und einer guten Schule bietet Wartau für Familien eine gute Alternative zu den grossen Wohnsiedlungen in Richtung Buchs oder Sargans. Dank der Digitalisierung und Corona wird Wohnen auf dem Land zudem wieder attraktiv. Für diesen Trend müssen wir parat sein.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Dem künftigen Gemeinderat kommt mit der Überarbeitung des Zonenplans eine wichtige und zukunftsweisende Rolle für die nächsten 20 Jahre zu. Wo und für was werden welche Wohn- und Arbeitszonen definiert? Wie erhöhen wir damit die Steuerkraft? Wo bündeln wir Ressourcen und sparen damit Steuergelder? Wo bieten wir Kindern und Jugendlichen genügend Freiraum? Wie stossen wir private Innovationen und Investitionen (z. B. im Wohnungsbau für ältere Menschen, in der Energieselbstversorgung oder für den ländlichen Tourismus) an?