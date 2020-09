Kampfwahl um die drei Gemeinderatssitze – die in Gams Kandidierenden stellen sich vor Bei den Gemeindewahlen vom 27.September sind zwei Sitze im Gamser Gemeinderat neu zu besetzen. Neben dem Bisherigen Mischa Lenherr (SVP) stellen sich drei neu Kandidierende zur Wahl, womit es zu einer Kampfwahl kommt. Thomas Schwizer 01.09.2020, 10.40 Uhr

Am 27.September kommt es bei den Gemeindewahlen in Gams zu einer Kampfwahl um die Gemeinderatssitze. Bild: PD

Gemeindepräsident Fredy Schöb (CVP) und Schulratspräsident Matthias Wettstein (FDP), der von Amtes wegen auch Gemeinderat ist, stellen sich in Gams für eine weitere Amtsdauer zur Wahl.

Während sie die einzigen Kandidaten für diese beiden Ämter sind, hat die Gamser Bürgerschaft für die Bestimmung der drei weiteren Gemeinderatssitze unter einer Kandidatin und drei Kandidaten eine echte Auswahl.

Im Schulrat stehen drei Bisherige und eine neu Kandidierende für die vier Sitze zur Wahl, in der GPK treten alle fünf Bisherigen für eine weitere Amtsdauer an. Heute stellt der W&O jene Kandidierenden für das Gemeinde- und Schulratspräsidium sowie den Gemeinderat vor, die ihr Porträt und die Antworten auf drei Fragen rechtzeitig eingereicht haben.

Fredy Schöb im Porträt CVP

Jahrgang: 1959.

Verheiratet mit Marlies, zwei erwachsene Töchter und sechs Enkelkinder.

Beruf: Gemeindepräsident

Engagement: Kommunal, regional und auch kantonal darf ich in verschiedenen Gremien Einsitz nehmen, so auch als Präsident der regionalen Bevölkerungsschutzkommission Werdenberg und der Arbeitsgruppe FITNA, Vorstand Südkultur, Verwaltungsrat Pflegeheim Werdenberg und weitere.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Fredy Schöb. Bild: PD

Mit einem kompetenten Team, sei es im Gemeinderat und im Schulrat, in den Kommissionen, der Verwaltung und den Aussenbetrieben, möchte ich motiviert und zielstrebig an den Aufgaben und den Herausforderungen arbeiten. Ebenfalls möchte ich die wie bis anhin sehr gute Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde sowie der Kirchgemeinde beibehalten. Das gemeinsame Wirken stärkt unsere Gemeinschaft.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Die Gemeinde Gams hat noch sehr grosses Potenzial in der Innenentwicklung. Das Wachstum der Gemeinde soll nicht an der Peripherie, sondern von innen nach aussen erfolgen. Möglichst kurze und sichere Wege fördern den Langsam- sowie den öffentlichen Verkehr und können unseren kleinen aber feinen Detailhandel stärken. Zudem wirken sich kurze Wege auch positiv auf die Familienfreundlichkeit aus. Wiederum wird dadurch auch unsere zentral gelegene und moderne Schulinfrastruktur gut genutzt.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Spätestens 2021 werden wir das zukunftsweisende Projekt Ortsplanungsrevision der Bevölkerung vorstellen können. Dann ist bestimmt die Wasserversorgung ein grosses Thema. Das bestehende, über 100-jährige Reservoir in der Dorfzone hat seine Kapazitätsgrenze erreicht und muss auch saniert werden.In diesem Zusammenhang wird mehr Speicherkapazität für Trink- und Löschwasser geschaffen. Dazu kommen weitere Themen wie Erhaltund der bestehenden Infrastruktur, Wohnen im Alter, Langsamverkehr, Biodiversität usw.

Michael Kramer im Porträt CVP

Jahrgang: 1976

Zivilstand/Familie: Verheiratet mit Sandra Kramer-Künzli, fünf Kinder

Beruf: Sekundarlehrer mathematisch-naturwissenschaftliche Richtung/Hochbauzeichner

Bisherige, öffentliche Aktivitäten: Mitglied des Schulrates Gams seit 2013, Liegenschaftskommission

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Michael Kramer. Bild: Doris Lippuner

Ich durfte die letzten acht Jahre im Schulrat «Behördenluft» schnuppern. Diese Arbeit gefällt mir sehr. Aus meiner Sicht ist die Schule Gams zurzeit sehr gut aufgestellt. Darum ist es ein guter Zeitpunkt, neue Herausforderungen anzunehmen. Auf Gemeindeebene interessiert mich die Vielseitigkeit der Themen und die Arbeit mit Menschen. Ich bin ein vielseitig interessierter Mensch, gestalte gerne mit und bin offen für sinnvolle, zukunftsorientierte Aufgaben.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Mir sind keine Defizite bekannt. Daraus schliesse ich, dass der Rat gute Arbeit leistet. Zwei Projekte, die Zentrumsplanung und das Wohnen im Alter, werden in Gams ab und zu diskutiert. In welcher Entscheidungsphase der Rat ist, weiss ich auf Grund fehlender Dossier-Kenntnisse nicht. Um Entwicklungspotenzial zu erkennen, muss ich als erstes im Gemeinderat mitarbeiten. Ich versichere, dass ich mich zum Wohle der Gamser Bürgerinnen und Bürger für zukunftsträchtige Lösungen einsetzen werde.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Die Kindheit und Jugend auf dem Bauernhof, die Hochbauzeichnerlehre und die darauf folgende Anstellung in einer Zimmerei, die Zweitwegmatura mit anschliessendem Studium und der Unterricht an Sekundarschulen (seit 2003) haben mein Leben besonders geprägt. Zudem bin ich glücklich verheiratet und Vater von fünf Kindern. In Themen, in welchen die erwähnten Bereiche vorkommen, kann ich mich gut einbringen, immer mit dem Ziel, für Gams die beste Lösung zu erarbeiten.

Monika Lenherr-Vetsch im Porträt Parteilos

Jahrgang: 1966

Zivilstand/Familie: Verheiratet, zwei Kinder (2003/2005)

Beruf: Bankkauffrau / Hausfrau

Engagement politisch/sozial: Mitglied Kommission 70plus; Revisorin Ortsgemeinde Gams und Elektra Gams; Mandat als Private Beiständin; Präsidentin der Schützengesellschaft Tell Gams

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Monika Lenherr-Vetsch. Bild: PD

In erster Linie meine Einstellung, dort wo man lebt, sich auch am Geschehen zu beteiligen und etwas beizutragen. Als Teilzeitangestellte kann ich mir genügend Zeit nehmen, um an der langfristig positiven Entwicklung der Gemeinde Gams mitzuarbeiten. Meine langjährige Erfahrung im Beruf und als Mutter kann ich sinnvoll einbringen. Und natürlich ist mir die Unterstützung meiner Familie sehr wichtig.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Wohnen im Alter, Dorfkern bzw. Innere Entwicklung, Wasserversorgung

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Gams wirbt mit dem Logo: Gams – es lohnt sich. Ich möchte mithelfen, Gams als lebendige und lebenswerte Gemeinde weiterzuentwickeln. Mir liegt am Herzen, dass die Gemeinde den Wünschen und Bedürfnissen der Bevölkerung aller Altersstufen gerecht wird. Ich setzte mich ein für: eine lebenswerte Gemeinde mit Innovation und Tradition; die Erhaltung und Schaffung der dazugehörigen Infrastruktur; den Schutz unserer Umwelt und Natur; gesunde und ausgeglichene Gemeindefinanzen.

Thomas Schöb im Porträt FDP

Jahrgang: 1966

Zivilstand: Verheiratet, zwei Kinder

Ausbildung/Beruf: Eidg. Dipl. Experte in Rechnungslegung & Controlling

Engagement politisch / sozial: Erhalt/Steigerung der Wohnqualität durch angemessene Infrastruktur; Förderung Standortattraktivität für Gewerbe und Industrie; Starkes Vereinsleben in Gams erhalten

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Thomas Schöb. Bild: PD

Gams liegt mir sehr am Herzen. Mit meiner langjährigen Erfahrung aus der GPK der Gemeinde Gams denke ich, dass ich mich sehr schnell für das Wohl der Bevölkerung einsetzen kann. Mit meinem Hintergrund als langjähriger Finanzchef in diversen Industriebetrieben sowie Verwaltungsratspräsident der Elektra Gams werde ich meinen Fokus vor allem auf die mittel- und langfristige finanzielle Sicht legen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Gams ist in den letzten Jahren stark gewachsen und wird dies auch in naher Zukunft weiter tun. Diese demographische Herausforderung sollte sorgfältig und angemessen geplant werden, damit wir auch in Zukunft sagen können: «Gams – es lohnt sich».

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Unterstützung des lokalen Gewerbes sowie Attrakivität als Wohngemeinde weiter stärken. Die investitionslastigen Projekte wie Wasserversorgung, Schulinfrastruktur sowie Wohnen im Alter müssen sorgfältig und vor allem langfristig mit einem soliden Finanzplan begleitet werden. Gams soll weiterhin eine sehr attraktive Wohngemeinde sein, aber durch zusätzliche, qualifizierte Arbeitsplätze auch steuerlich attraktiver werden.

Matthias Wettstein im Porträt FDP

Jahrgang: 1977

Zivilstand: Verheiratet, eine Tochter

Ausbildung/Beruf: Informatiker, Geschäftsführungsmitglied KMU, Schulratspräsident

Engagement politisch/sozial: Revisor Tell Schützen Gams

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Matthias Wettstein. Bild: PD

Gams und unsere Schule liegen mir sehr am Herzen. Es ist mir wichtig, mich weiterhin für unser Dorf und unsere Schule einsetzen zu können, um den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Wir haben sehr gute Mitarbeitende und eine wirklich gute Zusammenarbeit im Schulrat und im Gemeinderat. So können wir auch die Herausforderungen der kommenden Jahre meistern.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Im Bereich der Schule sind dies einerseits die Kommunikation, welche immer verbessert werden kann. Auch die ganze Thematik rund um die IT muss sich noch weiterentwickeln. Wir haben in den vergangenen drei Jahren bereits grosse Schritte gemacht, haben aber weiteres Potenzial. Wie wichtig die Digitalisierung ist, hat der «Lockdown» diesen Frühling gezeigt, als die Schule von Freitag auf Montag den Unterricht komplett umstellen musste.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Ich möchte mit dem Schulrat zusammen unsere Schule weiterbringen und -entwickeln. Gerade in Zeiten grosser Veränderungen, in denen wir uns zweifellos befinden, ist es wichtig, dass wir durch gezielte Massnahmen im Rahmen unserer Möglichkeiten die Schwerpunkte setzen und gemeinsam an diesen arbeiten. Das Ziel bleibt am Schluss: Wir wollen für die Kinder unserer Schule das der Zeit entsprechend beste Umfeld schaffen, in dem sie sich entwickeln können und optimal auf das Leben als Erwachsene und die Berufswelt vorbereitet werden.