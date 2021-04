Region Jungpartei fordert Massnahmen vom Kanton zum Schutz der Rehkitze Die Partei Junge Grünliberale lanciert eine Petition zum Schutz der Rehkitze im Kanton St.Gallen. 16.04.2021, 15.59 Uhr

Immer wieder sterben Rehkitze, weil sie in ihren ersten Lebenswochen nicht vor Mähmaschinen flüchten. Andreas Hirsbrunner

(pd) In der Schweiz werden jährlich schätzungsweise 1500 bis 2000 Rehkitze durch landwirtschaftliche Maschinen getötet, obwohl erprobte Konzepte zum Schutz der Rehkitze bestehen. Dies schreibt die Jungpartei Junge Grünliberale St.Gallen in einer Medienmitteilung. Um das Tierleid im Kanton St.Gallen zu verringern, lanciert die Jungpartei eine Petition, die an den St.Galler Regierungsrat adressiert ist. Ziel ist es, dass der Kanton Massnahmen zum besseren Schutz der Rehkitze ergreift.