Junge Buchser Pontoniere holen Kranz Am Sonntag reiste der Nachwuchs der Pontoniere Buchs ins bernische Wynau zu den Schweizer Meisterschaften im Rudern.

Die beiden gekränzten Buchser Jungpontoniere Lucas Maillardet und Cedric Kaiser. (Bild: PD)

(jjr) Die anwesenden Buchser Jungpontoniere traten alle in der Kategorie 1 der unter 14-Jährigen an. Lucas Maillardet und Cedric Kaiser erreichten in ihrem Weidling dank einer fast fehlerfreien Fahrt auf der zügig fliessenden Aare den siebten Rang, was den Gewinn eines Kranzes bedeutete.

Das Duo konnte damit sein gutes Resultat vom Einzelwettfahren in Wallbach nach der Sommerpause bestätigen.

Auch für diejenigen, denen es nicht zu einer Kranzauszeichnung gereicht hat, war die Schweizer Meisterschaft in Wynau eine gute Möglichkeit, weitere Wettkampferfahrung zu sammeln.