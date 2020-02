Junge Bauern gründen den Verein «Zukunft Pflanzenschutz Werdenberg» Ziel des in Buchs gegründeten Vereins ist die Aufklärung der Werdenberger Bevölkerung über die moderne Landwirtschaft und deren Arbeitsmittel. 18.02.2020, 05.00 Uhr

Die Gründer des Vereins Zukunft Pflanzenschutz Werdenberg: (von links) Martin Senn, Niklaus Vorburger, Philipp Rohrer und Mario Schlegel. PD

(pd) Am 13. Februar luden die jungen Buchser Bauern Philipp Rohrer, Martin Senn, Niklaus Vorburger und Mario Schlegel zur Gründungsversammlung des Vereins Zukunft Pflanzenschutz Werdenberg ein. Ziel dieses Vereins ist die Aufklärung der Werdenberger Bevölkerung über die moderne Landwirtschaft und deren Arbeitsmittel.

Frische regionale Produkte vom Hofladen oder vom Grossverteiler sind sehr geschätzt und gesucht. Trotzdem sei es erstaunlich, wie wenig die Konsumenten über die aufwendige und leidenschaftliche Arbeit, die hinter jedem Schweizer Landwirtschaftsprodukt steckt, tatsächlich wissen, und wie schnell die Bereitschaft vorhanden ist, die Landwirtschaft in allem zu kritisieren, betonen die Initianten des Vereins.

«Wir stehen zuvorderst an der Front»

Die angestrebte Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Zukunft Pflanzenschutz Werdenberg entsteht aufgrund der Initiativen «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» und der Trinkwasserinitiative. Durch Gespräche mit der Bevölkerung, Flurbegehungen auf den Betrieben in der Region und Podiumsdiskussionen, will der neu gegründete Verein aufzeigen, wie viel bereits in der Landwirtschaft aus ökologischer Sicht geforscht und getan wird.

«Es ist höchste Zeit, dass Bauern aus der Region die Themen der Landwirtschaft in die Hand nehmen und darüber offen und differenziert sprechen und informieren», so Vereinspräsident und Kantonsratskandidat Mario Schlegel vom Schlegel Gemüsebau.

«Es kann nicht sein, dass es immer nur Bürolisten tun, und die Gemüsegärtner, die Bauern, die Obstgärtner sich auf die Arbeit deren Verbände verlassen.» Mitgründer Philipp Rohrer, der selber einen Betrieb in Buchs führt, erläutert, dass man in Bezug auf die zwei genannten Initiativen nicht auf verlorenem Posten kämpfe, denn die Wertschätzung gegenüber landwirtschaftlichen Schweizer Produkten sei nach wie vor hoch.

Allerdings müsse man der Bevölkerung bewusst machen, dass der grösste Teil der Bauern bereits heute immer weniger synthetische Pflanzenschutzmittel einsetze, und mehr mechanische und biologische Massnahmen ergreifen als früher. Dasselbe gelte für die Trinkwasserinitiative: Stimmbürger müssen die Einsatzmöglichkeiten und die Auswirkungen der heutigen Regelungen kennen und verstehen, bevor sie an die Urne gehen. «Es ist in unserem Interesse, die Landwirtschaft gesünder für Mensch, Tier und Umwelt zu gestalten. Wir stehen an der vordersten Front», ergänzt Martin Senn vom Hof Ceres. Betriebsleiter Niklaus Vorburger hofft, dass durch diesen Verein eine Plattform entsteht, an der interessierte oder kritische Bürger direkt ihre Fragen stellen können und praxisbezogene Antworten erhalten.

Der Verein steht allen Interessierten offen

Die Landwirtschaft stand schon immer in der Verantwortung. Nun wolle sie aufzeigen, dass man diese nicht nur nie abgelegt habe, sondern auch für die Zukunft in Bezug auf Umwelt, Klima und Ökologie gerüstet sei. Es werde tagtäglich an weiteren praktischen und sinnvollen Verbesserungen gearbeitet. «Wir sind auf gutem Wege, das soll man wissen», schloss der neu gewählte Präsident Mario Schlegel die Gründungssitzung. Der Verein Zukunft Pflanzenschutz Werdenberg steht allen Interessenten unabhängig des Berufs offen.