Jumping auf Minitrampolinen zum Mitmachen in der Buchser Gass Ein Outdoor-Training von Jam 29 Aerobic Factory lud in der Gass zu Kräftigungsübungen ein. 13.09.2020, 17.26 Uhr

Gemeinsames ganzheitliches Körpertraining auf dem Minitrampolin in der Gass. Hansruedi Rohrer

(H.R.R.) Am Samstag lud die einheimische Jam 29 Aerobic Factory in die Gass, Bahnhofstrasse, zum Bellicon Jumping ein. Ab 9 bis 15 Uhr konnte zu jeder vollen Stunde auf dem Minitrampolin das besondere, ganzheitliche Körpertraining in Kombination mit Kräftigungs-, Beweglichkeits- und Dehnübungen unter Anleitung von Silvia Montonato und Brigitte Sprecher durchgeführt werden. Das waren jeweils 30 Minuten Training – powervolles Jumpen – zu passender Musik. Die Fun-Sportart ist zwar auch schweisstreibend, aber sie ist gelenkschonend und sie bereitete den Mitwirkenden am Samstag auch Spass, Begeisterung und natürlich «Power» in einem.