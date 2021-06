Buchs Künstlerin Julia Kubik kommt ins Museümli Am 3. Juli ist die Buchser Wort- und Bild-Künstlerin mit «Apundni Hünd» im Museümli. 29.06.2021, 15.50 Uhr

Julia Kubik kommt mit «Apundni Hünd» im Museümli. Bild: PD

(pd) Julia Kubik lenkt den Blick auf die unscheinbaren Szenerien des Alltags, die Bühnenbilder des Gewöhnlichen. Oft betrachtet sie die Welt etwas anders, sieht sie in Bildern, Atmosphären und Kompositionen. Holt sich so ein bisschen Magie in ihre Wirklichkeit. Die Künstlerin sammelt diese Momente der Verwirrung und Disharmonie – irgendetwas ist hier falsch! – und gibt sie in Texten, Fotos und Cartoons wieder.