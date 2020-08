Jürg Mäder und Veronika Müller Mäder aus Buchs gewannen Sweden Film Award für den besten Kurzdokumentarfilm Während des Lockdowns haben sich Veronika Müller Mäder und Jürg Mäder im Haus «Pflege und Hospiz im Werdenberg» in Selbstisolation begeben. Während zwölf Tagen bewegten sie sich im selben Radius wie die Bewohner. Praktisch Tag und Nacht dokumentierten sie mit der Kamera das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Personals. Alexandra Gächter 31.08.2020, 12.00 Uhr

Veronika Müller Mäder (Mitte) lebte und filmte während des Lockdowns einige Tage im Pflegeheim Werdenberg. Bild: PD

Was quasi als Notlösung begann, endete mit einem Film Award. Wobei das Wort «endete» nicht mal passend ist. Der Kurzdokumentarfilm «Stimme des Abends» wurde an verschiedenen nationalen und internationalen Filmfestivals angemeldet und hat die Chance, weitere Preise zu gewinnen. Den Sweden Film Award für den besten Kurzdokumentarfilm haben Jürg Mäder und Veronika Müller Mäder aus Buchs bereits gewonnen.

Die Reise führte nach Grabs anstatt in die weite Welt

Eigentlich wollte das Paar nach dem es fast 30 Jahre lang die Scuola Vivante geleitet hat, im März dieses Jahres auf Reisen gehen. Doch der Lockdown machte den beiden Buchsern einen Strich durch die Rechnung.

Jürg Mäder. Bild: PD

«Wir wollten in etwas Neues aufbrechen, uns eine Zeit gönnen, in der wir – ausgerüstet mit Filmkamera, Fotoapparat, Aufnahmegerät und unserer Liebe zur Sprache – die Welt bereisen und über Menschen oder Projekte berichten. Doch dann kam der Lockdown», sagt Jürg Mäder.

Während die Welt in Stillstand versetzt wurde und vielerorts die Türen geschlossen waren, öffnete sich eine neue Türe: Diejenige des Hauses «Pflege und Hospiz im Werdenberg». Aus der Not heraus entstand eine neue Idee: «Wie ist es für Menschen, die abgeschottet von der Aussenwelt in der Obhut eines Pflege- oder Altersheims leben?», fragten sich Veronika Müller Mäder und Jürg Mäder.

Zwölf Tage lang in Isolation

Antizyklisch zur damaligen Weltlage wurde den beiden durch die Heimleiter Mathias Engler und Pflegedienstleiter Daniel Schmitter die Türen im Pflegeheim ohne zu zögern geöffnet. Natürlich mit den nötigen Sicherheitsabsprachen. Und so führte ihre Reise nicht wie geplant in die weite Welt, sondern nach Grabs. Sie begaben sich während zwölf Tagen in Isolation, zusammen mit den Bewohnern und des Personals. Mit einfachster technischer Ausrüstung tauchten die Kunstschaffenden in den Alltag des Pflegeheims ein. Während das Corona-Virus an Bedeutung verlor, gewann der Mensch mit seinen Fragen, Ängsten und Gedanken an Wichtigkeit. Jürg Mäder:

«Wir waren eine willkommene Abwechslung für die Bewohnerinnen und Bewohner, die keinen persönlichen Kontakt mit der Aussenwelt hatte.»

Es entstand eine Sammlung von Gesprächen, Interviews, Bildern und Texten, die gemeinsam mit der bis vor kurzem in Buchs wohnhaften Regisseurin Michelle Brun gesichtet wurden. Sie erkannte das Potenzial und verwob in enger Zusammenarbeit das Material zum Kurzdokumentarfilm «Stimme des Abends».

Veronika Müller Mäder. Bild: PD

Veronika Müller Mäder ergänzt: «Die intensive gemeinsame Zeit mit den Menschen im Pflege und Hospiz im Werdenberg schaffte eine Nähe, die im Bildmaterial spürbar ist und die durch die feinfühlige Arbeitsweise von Michelle Brun Ausdruck im Film gefunden hat.»

Der Film thematisiert gesellschaftspolitische Fragen und ist eine poetische Hommage für Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt und für alle, die ihnen ein Leben in Würde ermöglichen. Die Gesamtkosten des Filmes belaufen sich auf knapp 68000 Franken. «Für die Finanzierung des Filmes haben wir die kantonale Kulturförderung sowie Stiftungen angefragt und bereits Zusagen erhalten», so Mäder.

Jürg Mäder (links) im Gespräch mit einer Bewohnerin des Pflegeheims. Bild: PD

Filmfestivals, Kino, Fernsehstationen

Der Film soll zusammen mit anderen Kurzfilmen mit ähnlicher Thematik in ausgewählten Kinos platziert werden. Des Weiteren soll er verschiedenen Fernsehstationen angeboten werden. Ebenfalls wurde er bei verschiedenen nationalen und internationalen Filmfestivals angemeldet. Dazu wurde der Film in den Sprachen Deutsch und Englisch untertitelt. Eine Untertitelung in französisch und italienisch soll noch folgen.

Am Dienstag um 19 Uhr wird die Vorpremiere im Kiwi Werdenberg dem Personal gezeigt. Informationen über Filmstart und Aufführungsorte unter www.trailblazing.ch