Judo Zurück im Wettkampf: Buchser Judokas erkämpften sich Podestplätze Kürzlich bestritten ein paar Judokas vom Judo Club Buchs in Spiez das erste Rankingturnier. Es war für alle ein unsicheres Gefühl nach einer so langen Phase ohne Wettkampf. 19.06.2021, 05.05 Uhr

Im Rankingturnier von Spiez durften die Buchser Judokas endlich wieder Wettkampfluft schnuppern. Bild: PD

Der erste Auftritt gebührte Samuel Tischhauser (U15 -45 kg). Seinen ersten Gegner beförderte er mit einem sauberen Ippon-Wurf auf die Matte. Auch den zweiten Kampf beendete er klar zu seinen Gunsten. In der Begegnung um den Final musste er sich dem späteren Sieger Bassi Thibaud aus Morges geschlagen geben. Um den dritten Platz liess Tischhauser dann aber nichts mehr anbrennen und sicherte sich die bronzene Auszeichnung mit Ippon durch einen Festhaltegriff.

Danach ging es für Rachel White (Damen U15) zur Sache. Ihre erste Gegnerin vermochte sie noch klar zu bezwingen. Doch sowohl in der zweiten Begegnung als auch im Kampf um Platz drei musste sie ihren Gegnerinnen den Vortritt überlassen. Am Ende resultierte für White Rang fünf.

Ihre Schwester Noémie (Jugend Damen -52 kg) kämpfte hervorragend. Nach einem Sieg im ersten Kampf mit zwei Wazzari unterlag sie erst im Kampf um den Finaleinzug nach einem harten Fight. Im Anschluss sicherte sie sich dann aber die Bronzemedaille nach einem kräfteraubenden Kampf über fünf Minuten gegen Sinja Lüthi (Weinfelden).

Mit drei Siegen gegen denselben Gegner zu Gold

Ramon Hardegger (Jugend U18 +81 kg) liess seinem einzigen Gegner keine Chance, besiegte ihn zweimal mit einem sauberen Ippon-Wurf und beim dritten Kampf mit zwei Wazzari. Für Hardegger war es die erste Goldmedaille. Sein Bruder Elias (U21 -73 kg) konnte sich nur in einem seiner drei Kämpfe durchsetzen und landete auf Platz fünf.

In der Kategorie (U18 -55 kg) hatte Manuel Tischhauser fünf Kämpfe zu bestreiten, von welchen er drei mit Ippon gewinnen konnte. In den zwei weiteren Begegnungen konnte er sich nicht mehr durchsetzen, was auch für ihn Platz fünf bedeutete.

Fabian Tischhauser (U21 -73 kg) verlor seinen Einstiegskampf durch eine Unachtsamkeit. In den beiden folgenden Kämpfen liess er nichts mehr anbrennen, gewann beide mit Ippon und sicherte sich noch Bronze.