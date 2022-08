Jubiläumsfest als Anlass Kunst zum Zollanschluss-Jubiläum: So soll die alte Rheinbrücke Sevelen–Vaduz künstlerisch bespielt werden Die alte Rheinbrücke Sevelen–Vaduz wird Schauplatz einer künstlerischen Intervention. Heini Schwendener 03.08.2022, 05.00 Uhr

Auf und um die alte Rheinbrücke Sevelen–Vaduz werden von Ende April bis Ende Juni 2023 die Kunstwerke ausgestellt.

Am 29. März 1923 wurde der schweizerisch- liechtensteinische Zollanschluss- vertrag unterzeichnet. 2023 wird dieses Vertragswerk also 100 Jahre alt. Ein Jubiläumsfest wird zum Anlass genommen, die besonderen Beziehungen zwischen den beiden Staaten in Erinnerung zu rufen und wertzuschätzen. Der Zollvertrag legte den Grundstein für die heutige Zusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarstaaten in praktisch allen Lebensbereichen.