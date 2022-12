Verleger-Trio will Anreize zum Lesen schaffen

Werdenberg Ein festes Ziel bei der Gründung des Verlages Da Bux war, dass sich dieser nach rund vier Jahren selbst finanzieren kann. Dieses Ziel konnte erreicht werden, erklärt Alice Gabathuler, Gründungsmitglied des Jugendbuchverlags aus dem Werdenberg. «Aber davon leben kann keines der drei Gründungsmitglieder», führt sie weiter aus.

Der Gewinn werde redlich und zu gleichen Teilen unter dem Verleger-Trio aufgeteilt. «Wir sind wie eine Rockband», erklärt Gabathuler lachend. Dabei spiele es keine Rolle, wer wann welche Arbeiten verrichtet habe. Zumal ein Grossteil der Einnahmen wieder in den Verlag zurückfliessen. «Wir haben uns sehr kostensparend eingerichtet. Aus diesem Grund sind die Büros bei jedem zu Hause und das Lager der Bücher haben wir bei Tom Zai im Keller eingerichtet», führt die Werdenbergerin weiter aus.

Nichtsdestotrotz ist und bleibt das Geld die grösste Herausforderung im Verlagswesen. «Ein Buch kostet heute im Schnitt noch immer gleich viel wie vor 20 Jahren. Allerdings ist die Zahlungsbereitschaft für ein Buch bei vielen gesunken», schildert Gabathuler.

Eine weitere Herausforderung des Verlags ist der Standort. «Im Vergleich zu anderen Kantonen ist es in St. Gallen schwierig, Förderungen zu erhalten», erklärt die Verlegerin. Zudem seien die budgetierten Beiträge für Literatur ebenfalls deutlich geringer als in anderen Regionen der Schweiz. (mk)