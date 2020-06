Porträt Die Sennwalder Lehrerin Alice Nüesch geht auch nach über 40 Jahren noch jeden Morgen mit Freude zur Schule – jetzt wird sie pensioniert Ihr ganzes Berufsleben lang unterrichtete Alice Nüesch Primarschüler in Sennwald. Am Freitag tut sie dies zum letzten Mal. Sie freut sich auf mehr Zeit für Garten, Haus, Enkel und Hund. Im Gespräch mit dem W&O erzählt sie, warum sie überhaupt Lehrerin geworden ist und welche Erlebnisse mit Schülern ihr besonders in Erinnerung geblieben sind. Corinne Hanselmann 30.06.2020, 12.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alice Nüesch in ihrem Schulzimmer, in dem sie schon vor über vierzig Jahren Schule gab. Bild: Corinne Hanselmann

Für Alice Nüesch ist die letzte Woche als Primarlehrerin angebrochen. Am Freitag steht die 64-Jährige zum letzten Mal vor ihren Erstklässlern im Schulhaus Zil – im gleichen Schulzimmer, in dem sie 1977 die Stelle antrat.

Alice Nüesch, die in Staad am Bodensee aufgewachsen ist, erzählt aus ihrer Kindheit:

«Für mich war schon in der ersten Woche als Erstklässlerin klar, dass ich Lehrerin werden möchte.»

«Ich bin sehr gerne zur Schule gegangen und wollte später einmal auf der anderen Seite stehen.» Dieser Berufswunsch sei während der ganzen Schulzeit derselbe geblieben und so besuchte sie nach der Sekundarschule das Lehrerseminar in Rorschach.

In Sennwald fand Nüesch ihre erste Stelle

Danach übernahm sie eine vierwöchige Stellvertretung in Steinach und bewarb sich in Sennwald für eine Lehrerstelle. Alice Nüesch erinnert sich:

«Ich musste vor dem versammelten Schulrat eine Probelektion halten. Das war damals üblich.»

Offenbar waren die Schulräte zufrieden: Im April 1977 übernahm Alice Nüesch eine ganze erste und eine halbe zweite Klasse. Ebenso üblich war damals, dass Lehrpersonen in der Gemeinde wohnen. Alice Nüesch zog nach Sennwald in eine Wohnung im Äugstisriet. Später dann in ein Haus nur zwei Fussminuten von der Primarschule entfernt.

43 Jahre später ist sie immer noch Lehrerin in Sennwald, unterbrochen nur durch eine Babypause in den Achtzigern. Doch auch während dieser sieben Jahre blieb Nüesch in der Schulgemeinde aktiv. Zuerst als Aktuarin des Schulrats, ab 1985 übernahm sie als Schulrätin das Kassieramt. Im Jahr 1989, als Nüeschs jüngeres Kind in den Kindergarten kam, stieg sie Teilzeit wieder ein und gab fremdsprachigen Kindern Deutschunterricht. Ab 1992 arbeitete sie wieder 100 Prozent.

Als Alice Nüesch in Sennwald zu unterrichten begann, stand noch die alte Turnhalle. Staatsarchiv SG

Aufhören, wenn es am schönsten ist

Vom Vervielfältigen handgeschriebener Arbeitsblätter mit dem Matrizendrucker bis zum heutigen Unterricht mit Unterstützung digitaler Medien hat Alice Nüesch eine grosse Veränderung mitgemacht. Sie hat die erste Schreibmaschine mit Korrekturtaste, den ersten Kopierer und den ersten Computer an der Schule Sennwald miterlebt.

Geblieben ist die Freude am Unterrichten der Kinder. «Ich kann wirklich sagen, ich bin all die Jahre jeden Morgen mit Freude in die Schule gekommen.» So zählte sie auch nicht Tage oder Wochen bis zur Pensionierung, auch wenn diese schon seit vergangenem Herbst feststand. «Es ist wie im Sport, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist und nicht warten, bis man nicht mehr mag», so Alice Nüesch.

Oper im Hallenstadion und flötlen an der Unterhaltung

Die langjährige Lehrerin erzählt von einigen Erlebnissen, die ihr besonders in Erinnerung geblieben sind. Neben der Unterstufe unterrichtete sie zeitweise Musiklektionen in der Mittelstufe. «Mit diesen Schülern habe ich mal Mozart und die ‹Zauberflöte› behandelt.» Just zu dieser Zeit wurde die Oper im Hallenstadion Zürich aufgeführt.

«Ich habe den Veranstaltern einen Brief geschrieben und wir wurden prompt zur Generalprobe eingeladen. Mit zwei Cars voller Schüler und Lehrer fuhren wir am 16. Dezember 1999 im Schneetreiben ins Hallenstadion. Das war ein Highlight.»

Die «Zauberflöte »kam auch in der Tagesschau. Ein Beitrag ab Minute 17:05 ist hier zu sehen:

Mit einer anderen, musisch begabten Klasse, startete sie das Projekt Muki-Flötenunterricht. Mütter und Kinder übten gemeinsam Flötenstücke ein. «Diese Klasse hat dann so schön zweistimmig ‹gflötlet›, dass wir sogar einen Auftritt bei der Musikunterhaltung hatten», erinnert sie sich mit Freude.

Im Jahr 2015 verwirklichte Alice Nüesch mit ihren damaligen Zweitklässlern ein Generationenprojekt. «Je ein Kind und ein Bewohner des Altersheims malten zusammen Bilder. Dabei entstanden ganz tolle Begegnungen.»

«Bewohner und die Kinder freuten sich immer auf diese Treffen.»

In der Schule malten die Kinder Bilder auf Leinwand. «Diese stellten wir im Altersheim aus und verkauften sie.» Der Erlös wurde an die Stiftung Sternschnuppe gespendet.

Mehr Zeit für Garten, Haus, Enkel und Hund

Mit dem coronabedingten Homeschooling in diesem Frühling erlebte Alice Nüesch kurz vor der Pensionierung noch eine ganz aussergewöhnliche Zeit. «Das war eine spannende Erfahrung», blickt sie zurück. Sie ist aber sehr froh, dass nun wenigstens für einen Monat noch normaler Unterricht mit der ganzen Klasse stattfinden konnte.

«Das wäre schade gewesen, wenn ich die Kinder gar nicht mehr im Klassenzimmer gehabt hätte.»

Kurz vor Ende des Schuljahres komme nun langsam ein komisches Gefühl auf, gibt Alice Nüesch zu.

«Auch ein bisschen Wehmut.»

Es sei eine schöne Zeit gewesen mit all den Kindern und vielen langjährigen Kolleginnen und Kollegen. Die 64-Jährige blickt der Pensionierung deshalb mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Sie freut sich auf die Zeit, die sie künftig zur freien Verfügung habe. Diese will sie beispielsweise der Gartenarbeit, dem vernachlässigten Hobby Basteln, einem gründlichen Hausputz und Wanderungen mit ihrem Hund widmen. Zudem freut sie sich darauf, ihren einjährigen Enkel hoffentlich bald mehr zu sehen.