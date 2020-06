Frohe Jauchzer aus der Baumkrone: Wie Baumpflegespezialisten in luftiger Höhe eine mächtige Robinie und eine riesige Linde in Sevelen zurückgeschnitten haben Die spektakulären Arbeiten in den Bäumen, die das Strassenbild der hinteren Hostetgass in Sevelen prägen, waren eine Attraktion. Die Robinie, die von den Baumprofis gestutzt wurde, stammt von der Weltausstellung in Wien im Jahr 1873. Heini Schwendener 27.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Baupflegespezialist an seinem Arbeitsplatz in der mächtigen Robinie an der Hostetgass in Sevelen. Bild: Heini Schwendener

Wenn die Profis der Firma Baum Welt AG aus Herisau morgens ihr Tagwerk starten, geht es fast immer hoch hinauf. Die Bäume, die meist ihr Arbeitsfeld werden, verwandeln sich in Kürze in eine Art Kletterpark. So auch am Freitag an der Hostetgass in Sevelen.

Die Linde (links) und die Robinie (rechts) überragen die umliegenden Gebäude an der Hostetgass um viele Meter. Bild: Heini Schwendener

Die zwei riesigen, schattenspendenden Bäume an der Hostetgass sind eine Augenweide. Die Linde ist über 30 Meter hoch. Nicht ganz so hoch aber mit 20 bis 25 Metern Höhe auch ein mächtiges Gewächs ist die Robinie auf dem gleichen Vorplatz eines Stalls.

Arbeit mit Klettergurt an den Seilen

Zu fünft hängt das Team von Res Ramsauer, dem Inhaber der Baum Welt AG, mit Klettergurt an den Seilen in der mächtigen und ausladenden Robinie und schneidet sie zurück.

Selbst mit dem Rücken zum Boden in der Robinie hängend können die Baum-Welt-Profis noch arbeiten. Am Klettergurt hängt viel Sicherungsmaterial und Werkzeug. Die Baumpflegspezialisten HF arbeiten sich in luftiger Höhe mit ihren Sägen durch die Robinie. Der Mann am Boden ist dafür verantwortlich, dass Autos, Velofahrer und Fussgänger sicher passieren können. Die rund 40 Meter hohe Linde neben der Robinie wird am Nachmittag zurückgeschnitten. Sichtlich Freude bei der Arbeit: Die einzige Frau im Team fühlt sich wohl in der Baumkrone. Viel Baumschnitt liegt am Boden, die Robinie wird ausgelichtet. Nach Arbeitspause während des heftigen Regens ziehen sich die Baumprofis wieder in die Höhe. Ein kleines Spässchen für den Fotografen.

Auftraggeber ist Peter Engler. Er verfolgt das fröhliche Treiben der Baumprofis vom Boden aus mit Ehrfurcht vor der Leistung, welche eine Frau und vier Männer verrichten. Sie tun dies mit sichtlicher und auch hörbarer Freude.

Peter Engler schnappt sich eine Mistel. Bild: Heini Schwendener

Es sieht aus wie Balletttänzern an Seilen

Wie Balletttänzer an Seilen bewegen sie sich hoch oben, machen die verrücktesten Verrenkungen und – für staunend zusehende Laien – die waghalsigsten Kletterpartien, um Äste abzusägen. Trotz der körperlichen Strapazen scherzen sie unentwegt mit einander, obwohl sie sich im Dickicht der Äste und Blätter kaum sehen.

«Wer hat meine Säge geklaut?»

So tönt es beispielsweise, obwohl doch alle in unterschiedlichen Teilen des Baums hängen. Zwischendurch lässt wieder jemand einen lauten Jauchzer los, wenn er einen besonders grossen Ast gekappt oder sich in eine besonderes verrenkte Stellung gebracht hat.

Und als es in der Ferne blitzt und donnert und über Sevelen heftiger Regen fällt, der die Arbeit der Baumprofis weiter erschwert, tönt es aus der Baumkrone: «Räge, Räge, Tröpfli, es rägnet uf mis Chöpfli». Ganz klar: Dieses Team hat grosse Freude an seiner Arbeit.

Die Robinie und die Linde an der Hostetgass sind beide alt, die Robinie schon um die 150 Jahre und auch die Linde dürfte ihr kaum nachstehen. Es braucht spezialisierte Unternehmen, um solche Baumriesen zu schneiden. Da konnte Peter Engler, der Präsident der Ortsgemeinde Sevelen ist, nicht einfach die Fachleute der Forstgemeinschaft Grabus verpflichten.

Res Ramsauer, Inhaber der Firma Baum Welt AG aus Herisau. Bild: Heini Schwendener

«Wir sind Baumpflegespezialisten HF», sagt Res Ramsauer mit Stolz. Seine Leute haben nach ihrer Berufslehre auch noch eine dreijährige Weiterbildung absolviert. Sie erledigen alle Arbeiten im Zusammenhang mit Bäumen, sind aber meist für solch delikate Aufgaben wie am Freitag in Sevelen im Einsatz.

Robinie stammt von der Weltausstellung 1873

Die Seveler Robinie ist nicht nur wegen ihrer Ausmasse ziemlich einmalig in der Ostschweiz, wie die Baumprofis aufgrund ihrer Erfahrung berichten. Gemäss Peter Engler hat einer der Vorfahren seiner Familie diese Robinie im Jahr 1873 von der Weltausstellung in Wien in die Schweiz gebracht. Diese Geschichte sei in der Familie von Generation zu Generation mündlich überliefert worden, so Engler.

Die Robinie, auch Falsche Akazie genannt, wurde Anfang des 17. Jahrhunderts von Amerika nach Europa eingeführt. Heute gilt sie als Neophyt, deren Ökobilanz aber je nach Standort nicht wirklich schlecht ist. Der Stammdurchmesser kann über einen Meter erreichen. Charakteristisch ist die tief gefurchte, meist längsrissige Borke.

Nicht nur Peter Engler ist vom mächtigen Baum auf der Liegenschaft der Familie angetan. Der Baumpflegespezialist Res Ramsauer sagt:

«Diese Seveler Robinie ist sehr speziell, sie ist ebenso breit wie hoch.»