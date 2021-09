James-Bond-Fanclub Ein Büro voller «007»-Gegenstände und persönliche Glückwünsche von Geheimdienstchefin «M»: Markus Hartmann aus Buchs ist Präsident des ältesten James-Bond-Fanclubs Seit klein auf hat der britische Geheimagent James Bond Markus Hartmann fasziniert. Später führte der Weg des Buchsers in den James Bond Club Schweiz, mit welchem er als Präsident eben das 25-jährige Bestehen feiern durfte. Eine Zeit voll mit spannenden Begegnungen, Stars der grossen Leinwand und neu geknüpften Freundschaften – alles in Zusammenhang mit Bond. James Bond. Gianluca Volpe Jetzt kommentieren 14.09.2021, 11.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sammlerstücke: Markus Hartmann posiert mit einer Replika der Pistole aus dem Film «Der Mann mit dem goldenen Colt» und einer Jacke aus dem Streifen «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» vor einem Teil seiner Sammlung. Bild: Gianluca Volpe

Die Wohnung, die sich Markus Hartmann mit seiner Frau Elizabeth teilt, sieht anders aus, als man dies erwarten würde. Lediglich einige signierte Filmposter im Gang deuten darauf hin, was der gebürtige Sarganser, der in Buchs wohnt, in seinem Büro zu zeigen hat. Nämlich ein Eldorado für Fans der grossen Leinwand. Unterschriebene Filmplakate, Filmrequisiten und Bilder, die ihn gemeinsam mit etlichen der grössten Kinostars zeigen, zieren die Wände und füllen die Glasvitrine bis oben hin.

Rund 90 Prozent der Dinge im Büro sind einer Person oder besser gesagt einem Charakter gewidmet. Nämlich Bond. James Bond. Der Hauptcharakter der «007»-Agentenfilmreihe hat Hartmann in seinen Bann gezogen.

Film «Moonraker» war erst ab zwölf Jahren freigegeben

Die Anfänge seiner Bond-Passion gehen zurück in seine Kindheit. Der gross gewachsene Mann, der von der Statur her auch einen Bond spielen könnte, sagt:

«Alles hat mit einem kleinen Spielzeugauto mit Schleudersitz begonnen.»

An seinen ersten Bond-Film kann sich der Superfan nicht mehr erinnern. Mehr geblieben sei ihm aber der erste Film, der ihm verboten wurde, im Kino zu schauen: «Ich war elf Jahre alt und der gerade erschienene Bond-Streifen ‹Moonraker› war ab zwölf Jahren freigegeben. Deshalb hat mir mein Vater den Kinobesuch untersagt», sagt Hartmann, dem diese Erinnerung auch 42 Jahre später noch sehr präsent ist.

Seine allgemeine Leidenschaft für das Bond-Universum hat dieses Erlebnis nachhaltig geprägt. So ist der Film «Moonraker» im Interview wie auch bei der Wahl seines Lieblings-Bond-Darstellers präsent. Auch finden sich ein unterschriebenes Filmplakat und etliche Sammelstücke zu diesem Bond-Film in seiner Kollektion. Scherzhaft sagt er:

«Ich glaube, das ist meine Art, viele Jahre später dieses ‹Kindheitstrauma› zu verarbeiten.»

Alles anzeigen

Ältester Bond-Fanclub der Welt

Diese Leidenschaft hat der Buchser jedoch erst später in seinem Leben mit anderen Fans geteilt.

«2008 war ich als Statist bei den Dreharbeiten zum Film ‹Ein Quantum Trost› in Bregenz und hatte dort mit vielen Gleichgesinnten zu tun. So wurde ich relativ schnell in diese Welt hineingezogen.»

Und seit demselben Jahr ist er nun auch schon Mitglied beim James Bond Club Schweiz. Im Jahr 2012 habe er – natürlich bei einigen Wodka Martinis – dann auch eine Rolle im Vorstand angenommen, von welchem er ein Jahr später ins Präsidium gewählt wurde.

James Bond Club Schweiz Am 1. Februar 1996 wurde der «James Bond 007 Fan Club Schweiz» von drei gleichgesinnten Fans gegründet, welche vergeblich nach einem solchen Angebot in der Schweiz suchten. Damit ist der Verein der älteste aktive James-Bond-Fanclub der Welt. Später wird der Club der Einfachheit halber in «James Bond Club Schweiz» umbenannt. Neben der Website, einem Shop für allerlei Fanartikel, einem Instagramprofil sowie einer Facebookseite betreibt der Club auch einen Youtubekanal. Schriftlich werden die Mitglieder über alle James Bond bezogenen Neuigkeiten im Newsletter namens Bondpost oder im jährlichen Clubmagazin «Casino Royale» informiert. (giv)

Inzwischen feierte der älteste aktive James-Bond-Fanclub der Welt gemeinsam mit seinen rund 270 Mitgliedern aus zehn verschiedenen Ländern sein 25-jähriges Bestehen. Dieses wurde dem Anlass entsprechend mit einem glamourösen Galadinner zelebriert. Edle Abendkleider, schicke Anzüge, Champagner und Wodka Martinis durften dabei nicht fehlen. Dabei haben sich neben 75 Klubmitgliedern auch drei Schauspieler aus «Moonraker» für den Anlass in Schale geworfen. So durften die Anwesenden das Jubiläum gemeinsam mit den drei Bond-Nebendarstellern Béatrice Libert, Catherine Serre und Toshiro Suga feiern.

Hartmann sagt:

«Obwohl ich selber kaum Zeit für den obligatorischen Wodka Martini hatte, war der Abend ein voller Erfolg und die monatelange Planung hat sich ausgezahlt.»

Neben dem hochkarätigen Anlass hatte der Klubpräsident noch eine riesige Überraschung für die geladenen Gäste im Ärmel. Denn im Zuge des Jubiläums hat Markus Hartmann 15 Monate vor dem Event begonnen, Glückwünsche von Menschen, die vor und hinter der Kamera an den Filmen mitgearbeitet hatten, zu sammeln. «Anfangs wäre ich mit sieben Videonachrichten zufrieden gewesen. Später wurde das Ziel auf 25 ausgebaut und schliesslich durften wir uns über ganze 50 Videos freuen», sagt Hartmann sichtlich erfreut.

Persönliche Glückwünsche von Geheimdienstchefin «M»

Bleibende Erinnerung: Markus Hartmann mit Dame Judith «Judi» Olivia Dench, die in der Bond-Reihe die Geheimdienstchefin «M» spielt. Bild: PD

Was klein angefangen hatte, hat sich durch den unermüdlichen Einsatz von Markus Hartmann zu einem grossen Erfolg entwickelt. So hatte er im Verlauf seines Herzensprojekts, welches fast seine gesamte Freizeit beanspruchte, Kontakt mit vielen Stars der Bond-Reihe.

Ein besonderer Höhepunkt seien dabei die persönlichen Glückwünsche von Judi Dench, die über 17 Jahre hinweg in sieben James-Bond-Filmen die Geheimdienstchefin «M» spielte.

Das ganze Video ist nun für die Öffentlichkeit auf der Videoplattform Youtube zu sehen.

Besondere Bond-Momente: Hartmann reiste zu Filmpremieren

Dieser Anlass reiht sich in eine Vielzahl an unvergesslichen Erfahrungen ein, welche Markus Hartmann mit dem Fanclub erleben durfte. Ein besonderer Moment, oder besser gesagt eine Reihe aneinander gehängter Momente, waren für ihn die Premieren des 2015 erschienen James-Bond-Films «Spectre».

Premieren sagt er dabei bewusst in der Mehrzahl, denn nach der Weltpremiere reiste Hartmann gleich weiter in die Schweiz, nach Frankreich und Deutschland an die jeweiligen Erstaufführungen. Nach der eigenen Klubpremiere hatte er in einer Woche gleich fünf Uraufführungen des Filmes miterleben dürfen. Hartmann sinniert:

«Das Spezielle daran war jedoch, entgegen der Erwartung vieler, nicht der rote Teppich und die Stars, die man trifft, sondern das gemeinsame Erlebnis mit Freunden.»

Denn das sei das, was ihm am Ende des Tages von diesen Erlebnissen bleibe – Freundschaften. Freundschaften, die weit über das gemeinsame Interesse für einen fiktionalen Charakter aus einem Film hinausreichen. Und so war es auch ein Freund, den er bei Dreharbeiten zu einem Bond-Streifen kennenlernte, der bei seiner Hochzeit als Trauzeuge an seiner Seite stand.

Markus Hartmann hat viele Fan-Gegenstände rund um «007» gesammelt. Bild: Gianluca Volpe

Geschüttelt oder gerührt?

Seinen Wodka Martini trinke er natürlich, wie es James Bond vormacht, geschüttelt und nicht gerührt. Das Getränk, das durch die Filmreihe Kultstatus erlangt hat, sei ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Bond-Kultur. Dabei gehe es nicht um den Drink an sich, sondern um das gesamte Erlebnis. Gleich wie die schnellen Autos, spannungsgeladenen Actionszenen und stilvollen Smokings gehöre dies zur Essenz der gesamten Filmreihe und mache sie aus.

Hartmann fasst zusammen:

«Das Faszinierende an der Bond-Reihe ist für mich, wie die Filme sich seit über 50 Jahren treu bleiben und gleichzeitig mit der Zeit gehen.»

Die beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler sowie die Geschichten sind immer mit der Zeit gegangen, die Wiedererkennungsmerkmale jedoch bleiben bestehen.

Somit wird die Leidenschaft für die Filme von einer Generation an die nächste weitergegeben. Dies führt auch dazu, dass jede Generation sich mit einem eigenen Bond-Darsteller vom Sean Connery bis Daniel Craig identifizieren konnte. Dabei ist Hartmanns Lieblingsdarsteller natürlich Roger Moore, der übrigens – wie könnte es anders sein – im Film «Moonraker» den James Bond mimte.

www.jamesbondclub.ch