Rotwild-Hegegemeinschaft Jäger tragen Verantwortung für den Hirschbestand – 480 Tiere sollen sie in der kommenden Saison erlegen Während die Reduktion des Hirschbestands unbestritten ist, gehen die Meinungen über den Weg auseinander. An der Delegiertenversammlung in Wildhaus stellte sich Amtsleiter Dominik Thiel den Fragen der Reviervertreter. Adi Lippuner 26.06.2021, 05.00 Uhr

Jeder Teilnehmer der Delegiertenversammlung registriert sich beim Eingang. Bild: Adi Lippuner

Die Vorstellung, wie die Abschusszahlen beim Hirschbestand erreicht werden können, driften zwischen der Rotwild-Hegegemeinschaft 1 (RHG) und dem Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) auseinander. An der Delegiertenversammlung stellte sich Amtsleiter Dominik Thiel den Fragen der Reviervertreter und begründete die Ablehnung des von der RHG gestellten Antrags. Diese wollte vermehrt Kahlwild, also weibliche Tiere erlegen und bei den Stieren stärker in die Jugendklasse eingreifen. Obmann Nic Wohlwend, Azmoos, ist überzeugt: