Infrastrukturprojekt Die Seveler Ortsbürgerschaft sagt Ja zum Wärmeverbund Büelriet Mit 199 Ja- gegen 50 Neinstimmen wurde am Sonntag an der Urne das 3,435-Millionen-Franken-Projekt gutgeheissen. Heini Schwendener 11.04.2021, 13.49 Uhr

Zwischen den Alterswohnungen Büelhof (rechts) und dem Zinslihof (langes Dach in der Mitte), am Fuss des Storchenbüels, soll die Heizzentrale für den Wärmeverbund Büelriet gebaut werden. Bild: Heini Schwendener

Aufatmen allenthalben in der Gemeinde Sevelen. Nachdem gestern die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger mit 199 Ja gegen 50 Nein dem Verwaltungsrat die Vollmacht erteilt hat, den Wärmeverbund Büelriet zu bauen, weiss man nun auch, wie das neue Betagtenheim künftig geheizt wird. 27,9 Prozent der stimmberechtigten Ortsbürgerinnen und Ortsbürger haben an der Urnenabstimmung teilgenommen.

Unter grossem Zeitdruck gearbeitet

Vor einem Jahr war die Vorlage «Wärmeverbund Büelriet», damals noch unter Führung der politischen Gemeinde, an der Urne bachab geschickt worden. Inzwischen hat sich die Ortsgemeinde der Sache angenommen und in kürzester Zeit ein Projekt ausgearbeitet, das viel grösser und auch teurer als jenes vor einem Jahr war. Der Zeitdruck war gross, denn das neue Betagtenheim, das in unmittelbarer Nähe der nun bewilligten Wärmezentrale für die Holzschnitzelheizung hochgezogen wird, muss bereits Anfang 2022 mit Energie beliefert werden.

Wirtschaftlich interessant und ökologisch sinnvoll

Das Projekt der Ortsgemeinde wird 3,435 Millionen Franken kosten (vgl. W&O vom 30.März). Peter Engler, Präsident der Ortsgemeinde Sevelen ist überzeugt, dass sich diese grosse Investition nicht nur rechtfertigen lässt, sondern sich auch rechnen wird und ökologisch sinnvoll sei. Der Wärmeverbund werde einen positiven Beitrag zur finanziellen Zukunft der Ortsgemeinde leisten.

In einer ersten Phase sollen das neue Betagtenheim, das dereinst «Büelriert – Leben im Alter» heissen wird, der Zinslihof, die Alterswohnungen Büelhof und das bestehende Gärbi an den Wärmeverbund angeschlossen werden. Später wird eine neue Überbauung im Raum Grüel/Gadretsch folgen.