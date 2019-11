ITW investiert die Millionen nun in Savognin statt in Wildhaus

So hätte die Südseite des Jufa-Hotels in Wildhaus ausgesehen. Nachdem das Projekt an der Volksabstimmung vom 15. April bachab geschickt wurde, liebäugelt der Herisauer SVP-Kantonsrat Ralf Menet nun mit der Idee, ein Jufa-Hotel nach Ausserrhoden zu bringen. (Visualisierung: Jufa)