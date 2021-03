W&O-Region Schulrat, Rektorat oder Geschäftsleitung? Die Organisation der Schulen ist unterschiedlich, Wildhaus-Alt St. Johann überdenkt das bestehende Modell In Sarganserländer Gemeinden wird die Abschaffung der Schulräte thematisiert. In der W&O-Region ist es hingegen noch kein grosses Thema. Pascal Aggeler 19.03.2021, 11.30 Uhr

Während im Wahlkreis Sarganserland rege über einen Schulführungsmodellwechsel diskutiert wird. Bleibt es in der Region eher ruhig um das Thema. Bild: Britta Gut

Die Gemeinde Walenstadt gilt als «Vorreiterin» bei dieser Diskussion. Denn seit dem 1. Januar 2021 wird die Schule von einer Geschäftsleitung geführt und nicht mehr wie bis anhin vom Schulrat. Sie hat den Wechsel bereits vollzogen, welcher in den anderen Gemeinden des Sarganserlands – mit Ausnahme von Quarten – rege diskutiert wird. Wie sieht es in Bezug auf dieses Thema in den Gemeinden der Region aus?

Wildhaus-Alt St. Johann bildet die Ausnahme

«Ja, die Abschaffung des Schulrates wurde bereits thematisiert», geht aus dem prägnanten Statement von Roger Widmer, Schulratspräsident von Wildhaus-Alt St. Johann hervor. Denn sie ist die Einzige, welche zurzeit aktiv über einen Modellwechsel diskutiert.

Keine einfache Entscheidung sei es, das richtige Modell zu finden, denn viele stehen zur Auswahl. Widmer erklärt:

«Es wurden diverse Strukturen und Modelle angeschaut.»

Deshalb sei es besonders wichtig, die Entscheidung anhand klarer Kriterien zu fällen. «Schlanke Struktur, klare Kompetenzen und Verantwortungen, Akzeptanz in der Bevölkerung und der finanzielle Aufwand», seien nur einige der Kriterien für die Wahl des Modells, heisst es. Was für ein Modell gewählt wird, ist noch ungewiss. Was hingegen bereits feststeht:

«Das Organisationsmodell wird noch in dieser Legislatur behandelt.»

Buchs und Wartau haben bereits andere Modelle

«In der Stadt Buchs ist der Schulrat bereits seit 12 Jahren Geschichte», schreibt Schulpräsidentin, Katharina Frick. Seither hat die Stadt ein Rektoratsmodell mit einer Schulkommission. Bei diesem verkörpert das Rektorat die operative Ebene und die Schulkommission die strategische. Das Modell habe sich bis anhin bewehrt und deshalb werde weiter an diesem festgehalten.

Ebenfalls ein anderes Schulführungsmodell hat bereits auch die Gemeinde Wartau. Der Wartauer Schulpräsident, Bruno Seifert schreibt:

«Seit Bildung der Einheitsgemeinde hat Wartau eine Art von Geschäftsleitungsmodell»

Bei diesem Modell werden die Aufgaben des Schulrates der Schulleitungskonferenz übertragen. Diese besteht aus den drei Schulleitern und einem vom Volk gewählten Schulratspräsident. Die restlichen Mitglieder des Schulrates werden vom Gemeinderat berufen. Der Rat fällt zusammen mit dem Schulratspräsidenten die strategischen Entscheide der Schule. Dabei übernimmt er aber keine operativen Aufgaben. Seifert schreibt abschliessend:

«Es besteht kein Bedarf, das Modell zu wechseln. Es hat sich während der ersten vier Jahre seines Bestehens bewährt»

In Grabs, Gams und Sennwald noch kein Thema

In der Gemeinde Grabs ist klar: Der Schulrat bleibt bestehen. Dies entschied die Bevölkerung am 31. Mai 2016 in einer ausserordentlichen Bürgerversammlung. Ebenfalls ist Grabs seit dem 1. Januar 2017 Einheitsgemeinde. Der Grabser Schulpräsident, Hansjürg Vorburger, sagt in seinem Statement folgendes:

«Die Einheitsgemeinde Grabs wird bestens umgesetzt und kein weiterer Handlungsbedarf besteht.»

Denn der Schulratspräsident sei ebenfalls im Gemeinderat vertreten und ein Gemeinderatsmitglied wiederum im Schulrat. Vorburger erklärt dazu in seinem Statement:

«Dies gewährt eine grosse Autonomie des Schulrats und dennoch eine grosse Transparenz zwischen den Räten»

Dies führt zu den durch die Einheitsgemeinde angestrebten schlanken Verwaltungsabläufen, weshalb auch kein Modellwechsel nötig ist.

Auch die Gemeinde Gams zeigt sich sichtlich zufrieden mit dem bestehenden Modell mit Schulrat. «Intern und extern wurde nichts explizit vorgebracht», schreibt der Grabser Schulratspräsident, Matthias Wettstein. «Ich finde es positiv, das der Schulrat gewählt wird, dies zeigt die Verankerung in der Bevölkerung», erklärt er. Deshalb bleibt das System bestehen.

In der Gemeinde Sennwald ist ein Modellwechsel aktuell kein Thema. Dennoch zeigt sich die Gemeinde offen für neue Inputs und Vorschläge bezüglich eines allfälligen Wechsels.

Eine bedingte Thematik in Sevelen

In Sevelen ist ein Wechsel des Schulführungsmodells nur bedingt Thema. Denn die Einheitsgemeinde hat den Schulrat schon für die Legislatur 2021 bis 2024 gewählt. Deshalb bestehe kein Handlungsbedarf.