Innovativ und engagiert: 19 Jahre lang prägte Rektor Stephan Wurster die Kanti Sargans Der Prorektor der Kantonsschule Sargans würdigt das Wirken des scheidenden Rektors Stephan Wurster für die Kantonsschule Sargans. Daniel Kaeser* 19.07.2020, 17.14 Uhr

Teil einer farbenfrohen Schule: Stephan Wurster tritt als Rektor zurück, bleibt der Kanti aber als Wirtschaftslehrer erhalten.

Innovative Unterrichtsprojekte, ein gutes Schulklima und grosses persönliches Engagement für die Kanti Sargans zeichnen die Rektoratszeit von Stephan Wurster aus.

Stephan Wurster war es in den 19 Jahren, in denen er der Kantonsschule Sargans als Rektor vorstand, ein wichtiges Anliegen, dass alle Lehrgänge auf Mittelschulstufe auch im südlichen Kantonsteil angeboten werden und so den Jugendlichen in der Region ein attraktives Ausbildungsangebot offensteht. So konnten am Gymnasium aufgrund konstanter Schülerzahlen stets alle Schwerpunktfächer geführt werden. Die Diplommittelschule wurde nach dem Ende des Seminars im Jahr 2005 zur Fachmittelschule weiterentwickelt, die verschiedene Berufsfelder anbietet und mit der Fachmatura abschliesst. Die Wirtschaftsmittelschule mit dem Schwerpunkt Sprachen wurde zu Beginn von Wursters Amtszeit um den Schwerpunkt Informatik ergänzt. Als im Zuge von Sparmassnahmen 2012/13 die Schliessung des gesamten Lehrgangs zur Diskussion stand, setzte sich der Rektor persönlich dafür ein, dass der Standort Sargans erhalten blieb. 2017 trug er entscheidend dazu bei, dass im Kanton eine Informatikmittelschule geschaffen wurde, die auch an seiner Schule geführt wird.

700 Schülerinnen und Schüler

Die Kantonsschule Sargans zählt 700 Schülerinnen und Schüler, die von rund 100 Lehrkräften unterrichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler kommen mehrheitlich aus den Regionen Sarganserland, Werdenberg, See und Gaster, Oberrheintal und aus dem Fürstentum Liechtenstein. Das vom Volk per Kredit genehmigte Neubauprojekt ist durch ein Rechtsverfahren blockiert.



Zeitgemässer Unterricht

Stephan Wurster legte stets grossen Wert darauf, dass die Ausbildung zeitgemäss blieb und die Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf ein weiterführendes Studium vorbereitet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, initiierte er zahlreiche innovative Unterrichtsprojekte und setzte jene Veränderungen pragmatisch um, die kantonal geplant wurden. So wurde in Sargans während seiner Amtszeit im Gymnasium bilingualer Unterricht eingeführt, der heute von den Schülerinnen und Schülern aller Schwerpunktfächer gewählt werden kann. Völlig neu für die Schule war das Projekt Internet-Book-Platform, in dem die Schüler französische und englische Literatur online diskutieren.

Schule in Coronazeiten: Auch der Rektor unterrichtet im Fernunterricht.

Früher als andere Kantonsschulen liess die Kanti Sargans unter Wursters Führung sämtliche Klassen mit persönlichen, von den Eltern finanzierten Laptops arbeiten, wo immer dies Sinn machte. Dass alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen im Umgang mit digitalen Unterrichtsformen bereits geübt waren, erleichterte gerade auch in der Coronakrise die Umstellung von Präsenz- auf Fernunterricht.

Selbstständiges Lernen gefördert

Besonders am Herz lag Stephan Wurster in seiner Amtszeit die Förderung der Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler. So wurde zusätzlich zu den Schwerpunktwochen des Gymnasiums und dem Projektunterricht in der FMS, WMS und IMS eine Selbstlernwoche eingeführt, in der die Klassen zu selbstständigem Lernen angeleitet werden. Das SOL-Projekt (selbstorganisiertes Lernen), das zu einer vermehrten Zusammenarbeit in den Fachgruppen führte, umfasst für die Abschluss- klassen des Gymnasiums auch einen Referatezyklus, der auf die Vorlesungen an Universitäten und Fachhochschulen vorbereiten soll. Zur Erprobung dieser neuen Unterrichtsform trug er als Rektor selbst mit Referaten über die wirtschaftliche Bedeutung von China bei.

Die Grundlage für eine systematische Weiterentwicklung des Unterrichts bildete zunächst das Leitbild, das zu Beginn von Wursters Amtszeit in Zusammenarbeit mit dem Kollegium entwickelt wurde. Später lieferte das kantonale Konzept Schulentwicklung an Mittelschulen (SEM) die Leitlinien für die regelmässigen Weiterbildungsveranstaltungen, die zusammen mit der internen Koordinationsgruppe (KG Sem) geplant wurden. So konnten die Lehrpersonen unter anderem Erfahrungen sammeln mit dem kollegialen Hospitieren und dem gemeinsamen und fairen Prüfen.

Erst drei Rektoren

Seit die Kantonsschule Sargans am 22. Mai 1963 in Betrieb genommen wurde, standen ihr erst drei Rektoren vor: André Schwizer aus Sargans von 1963 bis 1991, gefolgt von Sepp Dietrich aus Vilters (1991 bis 2001) und Stephan Wurster aus Sargans (2001 bis 2020). Mit Pascale Chenevard übernimmt im neuen Schuljahr erstmals eine Rektorin die Leitung an der Kanti Sargans.



Sinnvoller Einsatz der Mittel

Um auch die Meinung der Schülerinnen und Schüler in die Verbesserung des Unterrichts einfliessen zu lassen, wurde ein standardisiertes Instrument zur Einholung von Schüler-Feedbacks entwickelt. Das kantonale Konzept zur Beurteilung und Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen, das im jährlichen Wechsel Unterrichtsbesuche und Mitarbeitergespräche vorsieht, wurde ebenfalls als Fördererinstrument zur Verbesserung der Unterrichtsqualität genutzt.

Als Ökonom achtete Wurster auf zweckmässige Abläufe und einen sinnvollen Einsatz der Mittel. Um Unterrichtsausfälle zu reduzieren, wurden die Skilager schon kurz nach seinem Amtsantritt in die Aufnahmeprüfungswoche verlegt. In jüngster Zeit konnte dank der Zusammenarbeit mit Berufsschulen eine moderne und vergleichsweise kostengünstige IT-Infrastruktur eingerichtet werden.

Erster Schultag als Rektor: Stephan Wurster bei der Begrüssung der neu eintretenden Schülerinnen und Schüler. Bilder: PD

Motivierendes Schulklima

Zentral war für Stephan Wurster in seiner Amtszeit ein offenes, motivierendes Schulklima. Die Anerkennung von Leistung sowie die Wertschätzung im gegenseitigen Umgang waren für ihn wichtige Ziele. Die Schulleitung bemühte sich darum, ihre Entscheide transparent und nachvollziehbar zu machen. Zudem hatten der Rektor und die Prorektoren stets ein offenes Ohr. Schülerschaft wie Lehrpersonen konnten ihre Anliegen ohne bürokratische Hürden vorbringen. Wer als Jugendlicher mit sich und der Schule Probleme hatte, fand Hilfe bei der Schulleitung und beim hauseigenen Care-Team. Rektor Wurster war es wichtig, dass nach Möglichkeit alle Schülerinnen und Schüler ihre begonnene Ausbildung auch erfolgreich abschliessen konnten.

Wer als Lehrperson Schwierigkeiten hatte, sei es im Unterricht oder persönlich, konnte ebenfalls auf Unterstützung zählen. Mit Gesprächen und konkreten Hilfsmassnahmen, die bei Bedarf auch ein Coaching umfassen konnten, wurde eine Verbesserung der Situation zu erreichen versucht. Dieses Vorgehen war allerdings nicht durchwegs von Erfolg gekrönt. In einem Fall geriet die Kantonsschule wiederholt in die Schlagzeilen und es folgte sogar eine mehrjährige juristische Auseinandersetzung.

Insgesamt war das Kollegium aber sehr zufrieden mit der Schulführung unter Stephan Wurster, zumal die Lehr- und Methodenfreiheit stets gewahrt blieb. Als im Rahmen eines Weiterbildungsprojekts der Gesundheitszustand der Lehrpersonen und damit auch ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz evaluiert wurde, kamen die externen Berater zum Schluss:

«An dieser Schule gibt es wenig auszusetzen.»

Wermutstropfen Bauprojekt

Ein eher schwieriges Kapitel in Stephan Wursters Amtszeit stellt das Bauprojekt dar. Trotz zahlreicher Verbesserungsvorschläge auch von Seiten der Schulleitung gelang es bis heute wegen einer hängigen Einsprache nicht, den bereits in den Anfangsjahren seiner Rektoratszeit geplanten Neu- und Erweiterungsbau zu realisieren. Dies, obschon die Bevölkerung bereits 2014 zum Baukredit Ja gesagt und damit ihre Verbundenheit mit der Kantonsschule zum Ausdruck gebracht hatte.

Die Verbundenheit mit der Region war für Stephan Wurster ein wichtiges Anliegen, das nach der Abschaffung der Aufsichtskommission noch an Bedeutung gewann. So förderte er die kulturelle Rolle der Kanti für die Region, indem die grossen Musikprojekte und das Theaterfestival stets auch für ein breites Publikum zugänglich waren. Ein ausserordentliches Ereignis war dabei zweifellos die Aufführung von «Armed Man» im Versuchsstollen Hagerbach in Flums. Diese Inszenierung des Canti Chors konnte sogar in der Carnegie Hall in New York präsentiert werden. Kulturelle Höhepunkte für Schule und Region brachte aber auch das 50-Jahr-Jubiläum der Kanti von 2013 mit sich. So fand unter anderem ein Lernfestival statt, dazu wurde die facettenreiche Geschichte der Schule in einer umfangreichen Publikation der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Verbundenheit mit der Region

Neben den kulturellen Veranstaltungen pflegte Stephan Wurster einen guten Kontakt zur Elternvereinigung, zu den Schulgemeinden und den anderen Bildungsinstitutionen in der Region. Ein wichtiges Bindeglied zwischen Kanti und Öffentlichkeit stellt ebenso die von ihm ins Leben gerufene Schulzeitung «Gazzetta» dar, die regelmässig über das Schulleben berichtet. Aber nicht nur für die Schule und die Region setzte sich Wurster ein. Als Präsident der kantonalen Rektorenkonferenz von 2005 bis 2009 sowie als Mitglied zahlreicher Kommissionen war er an vielen Projekten beteiligt und hat zahlreiche Neuerungen auf der Mittelschulstufe initiiert.

Mit innovativen Unterrichtsprojekten, einer offenen Schulkultur und unermüdlichem persönlichem Einsatz hat Stephan Wurster in seiner Rektoratszeit die Kantonsschule fit gemacht für die Zukunft. Zugleich hat er mit viel Engagement den Schulstandort Sargans gestärkt und die st.gallische Bildungslandschaft nachhaltig mitgeprägt. Dafür gebühren ihm Anerkennung und grosser Dank. Wenn Wurster nun auf eigenen Wunsch für die nächsten drei Jahre als Wirtschaftslehrer in den Schuldienst zurückkehrt, so wünschen ihm Kollegium, Schülerschaft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantonsschule Sargans viel Freude, Befriedigung und alles Gute.

*Daniel Kaeser ist Prorektor der Kantonsschule Sargans. Der Artikel ist erstmals in der Schülerzeitschrift «Gazzetta» erschienen.