In Sargans geriet ein Holzschopf in Brand – das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar

Am Sonntag, kurz vor 16.30 Uhr, ist der Anbau eines Einfamilienhauses in Sargans in Brand geraten. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Der Sachschaden wird auf über 100 000 Franken geschätzt.